Action SNDL : l’acquisition d’Alcanna pourrait changer la donne

Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL) a été l’un des redressements d’entreprise les plus fascinants de l’année dernière. Il y a un peu plus d’un an, l’action SNDL se négociait à moins de 14 cents et l’entreprise semblait au bord de la faillite. Puis le Reddit Le phénomène WallStreetBets s’est produit. L’action SNDL a explosé lors d’une contraction massive, grimpant de 560% en deux semaines au début de 2021.

La société a pu profiter de cet élan pour émettre une tonne de nouvelles actions. Sundial a réglé sa dette et s’est retrouvé avec une trésorerie massive. L’attention s’est déplacée de son ancienne exploitation de culture de cannabis en difficulté vers une vision plus large de ce que Sundial ferait avec son nouvel argent.

Cependant, les investisseurs n’ont pas encore accordé beaucoup de crédit à Sundial. La perception semble toujours être que Sundial est une entreprise échouée qui a essayé et échoué à établir une entreprise de marijuana significative au cours de la première vague du marché canadien du cannabis. L’action SNDL a encore glissé sur le territoire des penny stock ces derniers mois et se négocie actuellement autour de 65 cents.

Maintenant, cependant, le récit pourrait changer rapidement grâce à une énorme acquisition.

Le cadran solaire s’accroche à l’Alcanna

Plus tôt ce mois-ci, Sundial a annoncé qu’il achèterait Alcanna (OTCMKTS :LQSIF), le plus grand détaillant d’alcools privé au Canada. Sundial paiera 346 millions de dollars canadiens (280 millions de dollars) dans le cadre d’une transaction entièrement en actions, ce qui équivaut à 9,12 dollars canadiens par action.

Sundial obtiendra deux actifs clés dans le cadre de cet accord. Il obtient les 171 magasins d’alcools d’Alcanna, qui opèrent principalement dans l’ouest du Canada avec un accent particulier dans la province de l’Alberta. Cela donnera à Sundial une grande base de revenus récurrents.

En outre, il obtient la participation majoritaire d’Alcanna dans Nova Cannabis (OTCMKTS :NVACF). Nova Cannabis est une chaîne de magasins de vente au détail de marijuana. Alcanna en détenait la totalité, mais a cédé une participation minoritaire à des actionnaires extérieurs plus tôt cette année. Nova Cannabis n’a pas connu de succès particulier sous la direction d’Alcanna. Cependant, Sundial pourrait être en mesure de changer cela avec ses ressources financières plus importantes.

Cet accord donne donc à Sundial deux choses. Premièrement, il obtient une grande entreprise d’exploitation existante. Deuxièmement, il obtient un atout intéressant dans le domaine du cannabis où il peut déployer une partie de son solde de trésorerie existant.

Comment Alcanna améliore les perspectives de Sundial

Pendant des années, Alcanna a réalisé de gros bénéfices et a payé un dividende important à la hauteur. Malheureusement, elle a rencontré quelques problèmes lorsque les prix du pétrole se sont effondrés en 2014. Alcanna est fortement liée à l’économie de l’Alberta, et l’Alberta est alimentée par l’industrie pétrolière. La baisse du secteur de l’énergie a provoqué une chute des ventes d’Alcanna.

Pourtant, c’est historiquement une entreprise solide. Et maintenant, alors que le pétrole et le gaz naturel ont atteint leurs prix les plus élevés depuis près d’une décennie, les choses devraient également s’améliorer pour l’économie de l’Alberta. Toutes les bonnes nouvelles pour Alcanna, et maintenant Sundial.

Alcanna a vu ses ventes augmenter pendant la pandémie, les restaurants et les bars ayant été contraints de fermer et les gens dînant et se divertissant plus souvent à la maison. Bien qu’il génère actuellement de l’encre rouge, ces chiffres incluent notamment le commerce de détail de cannabis, déficitaire mais en croissance rapide. Soutenez cela et vous obtenez une entreprise stable de magasin de bière, de vin et d’alcools ainsi qu’une belle option à la hausse dans les magasins de marijuana.

Cela offre beaucoup à Sundial. D’une part, il obtient des flux de trésorerie de base fiables d’une source diversifiée. Cela réduit la dépendance de l’entreprise vis-à-vis du marché du cannabis et les caprices des régulateurs. Cela devrait également aider à attirer l’attention de plus de gens sur les actions de SNDL, car Sundial devient une histoire commerciale opérationnelle à partir de ce moment plutôt que d’être principalement un jeu de bilan.

Verdict Stock SNDL

L’action SNDL est-elle le meilleur moyen d’investir dans l’industrie du cannabis ? Probablement pas. Certains des opérateurs multi-états (OSM) américains semblent particulièrement convaincants en tant qu’histoires directes de la croissance de la marijuana.

Cependant, pour une entreprise diversifiée avec des participations dans la vente au détail de marijuana, le financement de cannabis spécialisé et maintenant l’alcool, Sundial est intrigant. La société a résolu ses problèmes de bilan avec ses offres d’actions et est maintenant une société presque entièrement différente de ce qu’elle était il y a un an ou deux.

Pourtant, l’action SNDL continue de pendre sous un nuage sombre, alors même que l’entreprise s’est transformée. À un moment donné, les investisseurs devraient se réveiller et commencer à reconnaître à Sundial sa nouvelle orientation stratégique plus prometteuse. Cela prendra encore du temps, mais l’entreprise est désormais sur la bonne voie.

À la date de publication, Ian Bezek n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé comme analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.