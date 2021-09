Action SNDL : le cadran solaire pourrait bientôt tomber à un prix à ne pas manquer

En ce moment, vous pouvez dire que Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL) est bon marché, mais pas bon marché. En d’autres termes, les actions sont surévaluées à 70 cents par action. Malgré le fait que l’action a chuté de plus de 82% par rapport à son sommet de l’action mème établi en février.

La raison? En grande partie, la décision fortement dilutive de la société de lever des fonds par le biais d’offres secondaires. La société de cannabis basée au Canada a vu sa part compter plus du double, passant d’environ 918,8 millions en circulation le 31 décembre 2020, à un peu plus de 2 milliards aujourd’hui. En conséquence, même en tenant compte des 795,23 millions de dollars résultant de ses augmentations de capital, les actions se négocient à une évaluation gonflée.

Pour l’instant, cela indique de rester à l’écart du stock. À moins qu’une chose ne se produise : une éventuelle volatilité du marché entraîne sa chute à un prix pas très supérieur à la valeur par action des liquidités dans ses coffres (environ 39 cents par action). À des prix égaux ou proches de ce niveau, vous obtiendrez essentiellement l’entreprise d’exploitation et tous ses avantages possibles gratuitement.

Oui, il y a toujours un risque à l’acheter à 39 cents par action. Un catalyseur qui change la donne pourrait à nouveau ne pas se dérouler comme prévu. L’autre catalyseur de l’entreprise, qui consiste à mettre son trésor de guerre à contribution, pourrait également échouer. Néanmoins, si vous attendez que le prix soit correct, cela peut constituer une solide opportunité à haut risque.

Stock SNDL : pourquoi il est préférable d’attendre qu’il fasse une autre plongée avant d’acheter

Lancer les dés sur un penny stock à bas prix peut être tentant. Surtout quand c’est un comme Sundial, qui a apparemment trouvé un plancher à environ 70 cents par action. Cela peut ressembler à un pari à haut risque qui vaut la peine d’être fait aux niveaux actuels. Mais il vaut mieux attendre un prix où les chances sont plus en votre faveur.

Comme je l’ai discuté ci-dessus, ce prix est d’environ 39 cents par action, soit environ 57,2% en dessous du niveau où l’action SNDL se négocie aujourd’hui. Bien sûr, vous pensez peut-être qu’une autre baisse importante comme celle-ci ne peut pas se produire. Son catalyseur de légalisation du pot américain pourrait servir de plancher, empêchant les actions de baisser une nouvelle fois.

Ou est-ce? La légalisation au niveau fédéral américain ne se produira probablement pas avant au moins 2022. Le calendrier prolongé de ce catalyseur majeur pourrait signifier que les problèmes à court terme l’emporteront dans les mois à venir. Par exemple, un changement du sentiment du marché de haussier à baissier. Cela commence déjà à se jouer, comme en témoignent les craintes croissantes d’une correction boursière.

Une correction du marché ne peut signifier qu’une baisse temporaire des cours des actions à tous les niveaux. Pourtant, il peut suffire d’envoyer temporairement Sundial vers un point d’entrée plus idéal. L’acheter alors, au lieu de maintenant, pourrait signifier une situation avec des gains potentiels plus importants et un risque de baisse plus faible.

Ce n’est pas un Slam Dunk, mais les deux catalyseurs du cadran solaire pourraient toujours livrer

Une grande partie de l’attrait du stock SNDL réside dans son catalyseur de légalisation du pot américain. Sans la levée des restrictions sur la marijuana au niveau fédéral, les entreprises canadiennes de pots comme celle-ci ne sont pas en mesure d’entrer sur le marché américain. Une fois que ça arrive ? Ce sera une formidable aubaine pour lui et ses pairs basés au nord de la frontière.

Avec des ventes légales de marijuana qui devraient atteindre 41 milliards de dollars dans cinq ans, la capture d’une petite partie du marché américain pourrait changer la donne pour Sundial. L’annonce d’une réforme à elle seule pourrait signifier une augmentation considérable du cours de son action. Bien sûr, il n’est toujours pas établi que la légalisation complète du pot n’est qu’à un an ou deux. L’embouteillage du Congrès pourrait encore signifier qu’un long chemin reste à parcourir.

Heureusement, il existe un autre catalyseur qui pourrait contribuer à augmenter sa valeur dans les années à venir. Ce serait la stratégie à « double pilier » de l’entreprise, dont mon collègue d’InvestorPlace, David Moadel, a discuté dans son article du 13 septembre sur l’action. Premièrement, l’intégration de ses opérations de cannabis de marque dans sa chaîne de magasins de détail Spiritleaf récemment achetée.

Deuxièmement, il met son argent à contribution dans son SunStream Bancorp coentreprise d’investissement dans le cannabis avec une société de capital-investissement Groupe SAF. Cette entreprise (prêt d’argent à d’autres entreprises de cannabis à un stade précoce) peut être risquée, mais elle pourrait aussi être quelque chose avec un profit plus immédiat que le redressement de ses activités d’exploitation.

Gardez un œil dessus, car les actions pourraient bientôt tomber à un prix à ne pas manquer

À 70 cents par action, l’action Sundial est surévaluée, si l’on considère qu’elle a une valeur d’entreprise (capitalisation boursière moins liquidités) d’environ 614,7 millions de dollars, contre des ventes prévues d’environ 74 millions de dollars en 2022. Cela peut devenir un achat à haut risque, cependant, s’il se vend à nouveau de manière importante.

Bien que ses deux catalyseurs puissent ne pas fonctionner, si la volatilité du marché le ramène à un prix égal ou proche de sa position de trésorerie, considérez qu’il est grand temps d’acheter des actions SNDL.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.