Action SNDL: les investisseurs devraient applaudir à la réduction des coûts et à l’élimination de la dette

Il est juste de dire qu’il y a eu une accumulation de pessimisme autour de la société canadienne de cannabis Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL). Dernièrement, il est devenu de plus en plus difficile de trouver des commentateurs financiers ayant une perspective positive sur l’action SNDL.

Source: Shutterstock

Cela ne me dérange pas de contourner la tendance et de me pencher à la hausse sur Sundial Growers. Le 23 mars, je suis même allé jusqu’à affirmer que les critiques et les vendeurs à découvert regretteraient leurs positions.

Certes, l’action SNDL a décliné après que j’ai publié cette prédiction. Néanmoins, aujourd’hui, je vais doubler ma position haussière.

Si le stock était bon à près de 4 $, il devrait être formidable autour de 1 $. Pourrais-je me tromper à ce sujet? Bien sûr, mais le profil risque-récompense semble encore meilleur maintenant.

Un regard plus attentif sur le stock SNDL

Dans l’après-midi du 14 avril 2021, SNDL s’échange autour de 90 cents. C’est une baisse importante par rapport au prix élevé de 52 semaines de 3,96 $ imprimé le 10 février.

En février, certains l’appelaient un Robin des Bois stock, ou un stock Reddit. C’est parce que l’action était fortement échangée entre les commerçants de détail et parce que c’était le sujet de conversation parmi certains utilisateurs de r / WallStreetBets.

Certes, le stock SNDL est allé trop haut, trop vite. D’autre part, les acheteurs ont prouvé qu’ils étaient capables d’enchérir sur le prix de l’action jusqu’à la zone de 4 $.

À tout le moins, nous pouvons dire que la phase de battage médiatique du premier trimestre 2021 est passée et que les finances de l’entreprise importeront davantage maintenant – et comme nous le verrons, Sundial ne se porte pas trop mal à cet égard.

Dans tous les cas, il faut dire qu’il ne s’agit pas d’un stock sur lequel quiconque devrait «charger le bateau». C’est probablement vrai pour n’importe quel stock de cannabis, mais un stock de pot de 1 $ peut être particulièrement sujet à la volatilité.

Amélioration des revenus

Les investisseurs pensent parfois à tort que les sociétés de cannabis sont des entreprises perdantes.

C’est une évaluation injuste, et les données financières récemment publiées par Sundial pour le quatrième trimestre 2020 montrent qu’il y a (pardonnez le jeu de mots) beaucoup de vert à faire dans le commerce légal du cannabis.

Décomposons ce quatrième trimestre fiscal. Pendant cette période, les revenus nets de Sundial ont totalisé 13,9 millions de dollars. C’est une amélioration de 8% par rapport aux 12,9 millions de dollars du troisième trimestre.

De plus, les revenus bruts de la société ont augmenté de 10% d’un trimestre à l’autre, tandis que les marges brutes de Sundial se sont améliorées d’un très impressionnant 23%.

Ce qui m’a le plus intéressé, ce sont les revenus bruts de la société au quatrième trimestre, issus des ventes de cartouches de vapotage. Ce nombre totalise 4,3 millions de dollars et représente une augmentation de 19% par rapport au trimestre précédent.

Il est donc clair que le marché du vapotage est bien vivant – ou du moins, Sundial a pu en tirer parti.

En plus de tout cela, Sundial a tiré des revenus bruts de 11,9 millions de dollars des ventes de fleurs séchées au cours du quatrième trimestre, ce qui signifie une augmentation de 3% par rapport au trimestre précédent.

Réduire la dette, réduire les dépenses

Compte tenu des chiffres que nous venons d’examiner, quiconque croit vraiment que les revenus sont importants devrait se demander si la vente des actions SNDL pourrait être exagérée à ce stade.

Pourtant, aussi importante que soit la génération de revenus, une autre considération cruciale est la volonté de l’entreprise de réduire sa dette et ses coûts.

Heureusement, en revenant sur les réalisations de son entreprise en 2020, le PDG de Sundial, Zach George, a offert des nouvelles encourageantes sur ce sujet particulier:

«Nous avons réussi à restructurer l’ensemble de l’organisation en remboursant toute la dette en cours, en améliorant nos pratiques opérationnelles, en ciblant une structure de coûts durable et un modèle commercial simplifié. Le cadran solaire a également réduit la production et réduit la taille de notre main-d’œuvre en réponse à la demande du marché. »

C’est déchirant d’entendre parler de travailleurs qui perdent leur emploi, mais les investisseurs devraient apprécier ce que fait Cadran solaire ici.

Avec ces mesures de réduction des dépenses, Sundial raffermit sa position de capital sur le long terme.

Explorons quelques chiffres ici. En 2020, la société a éliminé 227 millions de dollars du montant total de sa dette en principal.

De plus, Sundial Growers s’est retrouvé avec 60,4 millions de dollars en liquidités non affectées à la fin de 2020 et 719 millions de dollars en liquidités non affectées au 15 mars 2021.

La ligne de fond

Si l’action SNDL n’est pas appréciée par de nombreux traders et commentateurs, je suis d’accord avec cela. En fait, la baisse du cours des actions pourrait s’avérer être une opportunité d’achat mûre.

Et avec la société rapportant une forte amélioration de la génération de revenus et réduisant sa dette tout en maintenant les coûts bas, la thèse taurine de Sundial Growers est en effet en pleine croissance.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne d’arrivée – pour le compte de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.