Action SNDL: l’investissement bancaire pourrait changer la donne pour le cadran solaire

Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL) a été l’une des grandes entreprises canadiennes de marijuana les moins prospères. La stratégie de marketing et de distribution de l’entreprise a raté le but, la laissant avec des stocks invendus et de lourdes pertes. Les actions de SNDL sont tombées profondément dans le territoire des penny stock alors que les fonds de la société étaient bas.

Cependant, Sundial a trouvé une nouvelle vie en 2021. Le groupe r / WallStreetBets de Reddit s’est accroché aux actions en janvier. À l’époque, il avait le prix de l’action le plus bas des principales sociétés de marijuana. De plus, il avait un intérêt court élevé. Cela en a fait une cible attrayante pour une campagne à court terme. Le stock de SNDL est rapidement passé de 50 cents à 4 $ par action.

Alors que cette compression initiale a maintenant disparu, la direction de Sundial en a profité. Il a émis un grand nombre de nouvelles actions SNDL au public. En fait, elle a vendu tellement d’actions que la société a maintenant pris en charge son encours de dette et dispose d’une énorme pile de liquidités pour démarrer. Cela donne à Sundial la chance de redresser son activité. Et il le fait avec une nouvelle approche: Sundial va financer l’industrie de la marijuana.

Le nouveau partenariat

Plus tôt cette année, Sundial a annoncé avoir formé une joint-venture avec SAF Group. SAF, basée en Alberta, au Canada, est un gestionnaire d’actifs alternatif. Auparavant, il a travaillé dans une gamme d’industries, consacrant plus de 2 milliards de dollars de capital à des dizaines de transactions. Sundial a accepté de s’associer à SAF pour faire des investissements dans la marijuana grâce à un véhicule appelé SunStream Bancorp.

En soi, cela peut ne pas sembler une grosse affaire. Cependant, Sundial a récemment fait le buzz. Le 23 avril, il a annoncé qu’il augmenterait considérablement son engagement financier, car il investit maintenant 188 millions CAD (153 millions de dollars) dans l’entreprise. C’est presque le double du chiffre précédent du cadran solaire.

Cela peut sembler un investissement trop important. Mais n’oubliez pas que Sundial a économisé plus d’un demi-milliard de dollars grâce à toutes ses récentes offres d’actions. La société a eu du mal à gagner de l’argent en cultivant du cannabis. Ainsi, le déploiement d’une tonne de capitaux dans le financement de l’industrie, s’il réussit, pourrait être beaucoup plus efficace que ses entreprises précédentes.

En effet, cela modifiera également le profil d’investissement de Sundial. Avec un peu de chance, les investisseurs verront désormais les actions de SNDL autant qu’un fonds de capital-risque / capital de cannabis en tant que cultivateur de marijuana traditionnel.

L’industrie innovante pourrait être le modèle

Propriétés industrielles innovantes (NYSE:IIPR) a été l’un des meilleurs stocks de marijuana de ces dernières années. Pour ce faire, il a tracé une voie complètement différente de celle de l’industrie. Il ne cultive ni ne distribue de marijuana à lui seul. Au contraire, il a obtenu l’accès à des capitaux bon marché. À son tour, il a investi cela dans des terres et des serres pour la production de marijuana.

Puisqu’il est presque impossible pour les cultivateurs de marijuana d’obtenir des prêts bancaires aux États-Unis, le capital est serré. Entrez dans l’innovation industrielle. Il a déjà les serres prêtes et peut les louer au producteur de marijuana, donnant ainsi accès à de nouvelles installations à la pointe de la technologie sans un investissement initial important de la part du producteur. L’action IIPR a grimpé de près de 1000% par rapport à son prix d’introduction en bourse (IPO) de décembre 2016, car elle a pleinement profité de cet angle de financement.

Maintenant, on ne sait pas quelle direction prendront Sundial et son partenaire de capital-investissement. Les lois sont différentes au Canada, et les mêmes restrictions juridiques concernant les services bancaires qui ont rendu Innovative possible aux États-Unis ne semblent donc pas s’appliquer au Canada. Cependant, la marijuana étant une jeune industrie, il devrait y avoir des possibilités d’investissement pour le cadran solaire, que ce soit au Canada ou à l’étranger.

Dans tous les cas, les propres opérations de marijuana de Sundial n’ont pas fonctionné, donc cette nouvelle direction donne aux investisseurs quelque chose qui suscite vraiment l’enthousiasme.

Verdict de l’action SNDL

Ce mouvement bancaire est le développement le plus fascinant chez Sundial Growers depuis longtemps. Il est clair que l’activité principale de la société dans le domaine de la marijuana n’a absolument pas réussi à s’enraciner. En fait, sans avoir levé une tonne d’argent pendant le short squeeze, l’action SNDL n’aurait peut-être même pas survécu.

Maintenant, cependant, Sundial est encaissé et dispose des ressources nécessaires pour faire pivoter le modèle commercial. S’il peut suivre les traces d’Innovative Industrial, le stock de SNDL pourrait être une incroyable histoire de redressement encore à ses débuts. C’est beaucoup demander à l’entreprise, mais le potentiel est désormais visible.

Je tiens à souligner que l’action SNDL est encore extrêmement risquée à ce stade. Il y a encore peu de preuves tangibles que ce nouvel angle d’investissement va réussir. Mais c’est au moins une nouvelle direction audacieuse qui pourrait donner vie à une entreprise par ailleurs en déroute.

Le cadran solaire doit en montrer beaucoup plus avant que cela ne devienne une opportunité à forte conviction. Mais, pour la première fois depuis longtemps, il y a des raisons d’être optimiste sur les actions SNDL à l’avenir.

