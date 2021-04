Action SNDL: pourquoi les investisseurs de cadrans solaires prennent un risque énorme

Je suis aussi optimiste que n’importe quel investisseur en actions de cannabis. cependant, Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL) les investisseurs en actions font l’un des paris les plus risqués possibles dans un espace très risqué.

En mai 2020, j’ai mis en garde les investisseurs de cannabis sur l’achat Cannabis Aurora (NASDAQ:ACB). À l’époque, l’entreprise était dans un désordre financier complet. J’ai surnommé Aurora le «roi de la dilution des stocks de cannabis». Environ un an plus tard, SNDL a définitivement repris ce titre. Pour aggraver les choses, la forte valorisation de Sundial suggère des chiffres de croissance de premier plan. En réalité, les chiffres de croissance de Sundial vont dans la mauvaise direction.

Je vois beaucoup de parallèles entre l’action SNDL aujourd’hui et l’action ACB il y a un an. Il y a un an, j’appelais Aurora plus un «billet de loterie» de cannabis qu’un investissement. L’action ACB est en baisse de 45% depuis la publication de cet article. Aujourd’hui, Sundial est peut-être le nouveau billet de loterie du cannabis.

Les numéros de stock SNDL

Tout d’abord, jetons un coup d’œil aux derniers chiffres trimestriels de Sundial. Au quatrième trimestre de 2020, Sundial a enregistré un chiffre d’affaires de 13,9 millions de dollars canadiens, en baisse de 49% par rapport à l’année précédente. Pour toute l’année 2020, les revenus de Sundial ont baissé de 20%.

Sundial a déclaré une perte nette de 63,7 millions de dollars canadiens au quatrième trimestre et une perte nette de 239,7 millions de dollars canadiens pour l’année complète. La perte nette de 2020 était une amélioration par rapport à sa perte nette de 271,5 millions de dollars canadiens en 2019. Mais une perte est une perte.

Les pertes sont acceptables pour les investisseurs de cannabis. Après tout, l’industrie du cannabis en est théoriquement aux tout premiers stades d’une phase de croissance mondiale potentiellement massive à long terme. Cependant, la croissance est le problème du cadran solaire. La raison pour laquelle les revenus de Sundial diminuent est parce que l’entreprise vend des actifs et arrête la production alors que d’autres entreprises se développent. Sundial a vendu sa propriété de Kamloops, en Colombie-Britannique, pour 2,1 millions de dollars en mars 2020. Il a également arrêté la production de son usine de Merritt, en Colombie-Britannique, en raison du manque de demande des consommateurs.

La croissance est la seule chose à laquelle les investisseurs en actions de cannabis devraient pouvoir accrocher leur chapeau. Les valorisations élevées, la consommation de liquidités et le risque réglementaire peuvent tous être pardonnés si la croissance est là. L’action SNDL est une valeur de croissance manquant de croissance.

La gestion inonde le marché avec l’action SNDL

Il y a un an, je pensais qu’Aurora était le roi de la dilution des stocks de cannabis. De mi-2014 à fin 2020, le nombre d’actions en circulation d’Aurora est passé de 1,35 million d’actions à 184,2 millions d’actions.

L’année écoulée a certainement changé mon opinion. Au cours des 12 derniers mois, le nombre d’actions exceptionnelles d’Aurora a augmenté de 71,8% alors que la société continue de diluer ses actionnaires pour lever les liquidités dont elle a besoin pour soutenir ses activités. Mais l’action SNDL est dans une ligue à part en matière de dilution. Au cours de la dernière année, le nombre d’actions exceptionnelles de Sundial a augmenté de 1 490%. Une autre façon de voir ce chiffre insensé est que quelqu’un qui possédait 10% de l’entreprise il y a un an détiendrait désormais 0,6% de l’entreprise.

Maintenant, on peut affirmer que la dilution des actionnaires n’est qu’une partie malheureuse du jeu du stock de cannabis à ce stade. La croissance nécessite des investissements et les investissements nécessitent des financements. Mais la dilution de 71% d’Aurora est assez extrême en soi. Pour moi, une dilution de 1 490% en une seule année n’a que deux explications. La première explication est que l’entreprise est au bord du désastre. Il jette ses actionnaires sous le bus dans un ultime effort pour éviter la faillite. L’autre explication possible est que la direction ne se soucie pas du tout des actionnaires. Il imprime de nouvelles actions comme si elles se démodaient pour lever des fonds sans avoir à réfléchir à ses investisseurs. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas le type d’actions que je souhaite faire partie intégrante de mon portefeuille.

Prise d’analyste

Malgré tous les signaux d’alarme que j’ai mentionnés ci-dessus concernant la croissance négative du cadran solaire et sa dilution insensée, l’action est en hausse de 119,6% depuis le début de l’année. À un moment donné en février, le titre était en hausse de plus de 450% depuis le début de l’année.

L’analyste de Cantor Fitzgerald, Pablo Zuanic, a une note «neutre» pour l’action SNDL. Son commentaire sur l’action est extraordinairement honnête par rapport aux normes de Wall Street. Dans sa dernière note sur le cadran solaire, il a noté que les actions de SNDL se négociaient (à l’époque) à 29 fois les ventes prévues pour 2022.

«La spéculation continue du commerce de détail et le potentiel pour la SNDL de réaliser des acquisitions stratégiques et relutives (compte tenu du renforcement [balance sheet]), rend le cas court risqué, à notre avis », dit Zuanic.

En d’autres termes, il dit de ne pas vendre à découvert les actions SNDL même si leur valorisation est élevée. Il y a tout simplement trop de «spéculation au détail». À Wall Street, la «spéculation sur la vente au détail» est un code pour les joueurs du marché non avertis.

La plupart des analystes de Wall Street n’admettraient jamais ce fait, mais Zuanic affirme que son objectif de prix de 1,40 $ pour l’action SNDL est en grande partie basé sur l’action des prix de l’action plutôt que sur une analyse fondamentale.

«Oui, c’est un cas où le [price target] poursuit le stock compte tenu de notre position neutre », dit-il.

Emporter

Le cadran solaire pourrait avoir d’énormes avantages à long terme. Je vois le plus gros avantage provenir d’un rachat potentiel par une plus grande entreprise avec une équipe de direction plus compétente.

Comme je l’ai déjà dit, je suis extrêmement optimiste sur le cannabis dans son ensemble. Je préfère personnellement Croissance de la canopée (NASDAQ:CGC) comme mon meilleur stock de cannabis. Mais j’ai toujours recommandé aux investisseurs de cannabis de sélectionner un panier d’au moins quatre ou cinq grands producteurs légaux canadiens et des opérateurs multi-états américains pour diversifier leur exposition.

Si vous êtes prêt à supporter la volatilité et le risque, l’action SNDL a un énorme avantage à long terme. Mais à ce stade, le cadran solaire est plus un billet de loterie qu’un investissement judicieux dans le cannabis.

