Action SNDL : sa nouvelle orientation stratégique portera-t-elle ses fruits en 2022 ?

Exploitant de cannabis Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL) stock a eu une course folle. Sundial était un stock chaud en 2019, il est passé à presque zéro en 2020, puis est revenu en rugissant au milieu de l’excitation de WallStreetBets.

Sundial a connu une année 2021 assez décevante du point de vue des actions, alors que les actions sont redescendues sous le dollar. Le short squeeze sur lequel les traders avaient misé ne s’est pas matérialisé. Sous la surface, cependant, il se passe encore beaucoup de choses intéressantes avec Sundial.

Progression annuelle du cadran solaire

2019 a été la première année de promesse de Sundial. Les actions se sont négociées au-dessus de 10 $ à un moment donné, car les investisseurs espéraient que les activités de culture de cannabis de la société gagneraient rapidement des parts de marché et feraient de la société l’un des principaux fournisseurs de cannabis haut de gamme.

2020 a été l’année de l’échec. Sundial a rapidement fait comprendre que sa stratégie de culture du cannabis n’avait pas répondu à ses attentes. Les problèmes opérationnels et de marque se sont combinés pour causer des problèmes ; Le marché canadien de la marijuana, largement excédentaire, n’a pas non plus aidé les choses.

L’année dernière a été l’année de la transition. Grâce à Reddit et aux traders de short squeeze, les actions SNDL ont été lancées à partir de quelques centimes jusqu’à 4 $. Cela a donné à l’entreprise l’opportunité de vendre des tonnes de nouvelles actions au public. Ce faisant, Sundial a remboursé toute sa dette et s’est retrouvé avec un milliard de dollars de liquidités en plus. Toujours en 2021, Sundial a commencé à faire des acquisitions et des investissements clés qui allaient remodeler son avenir.

Désormais, 2022 doit être l’année de l’exécution. Sundial doit intégrer toutes ses acquisitions et investissements à partir de 2021 et prouver que la société nouvellement repensée peut être un géant opérationnel sur le marché encombré du cannabis. Sundial a fait les bons gestes pour se donner une chance de se battre. Cependant, à en juger par le cours de l’action, la plupart des investisseurs ne croient toujours pas en l’équipe de gestion. Sundial a eu le temps de repositionner son activité ; cette année, il doit transformer le potentiel en résultats.

Le nouveau look du cadran solaire : le prêt

La société a développé une approche à deux volets pour son modèle commercial révisé. Le premier d’entre eux est sa branche d’investissement dans le cannabis. En 2021, Sundial a déployé près de 500 millions de dollars canadiens en prêts et investissements dans d’autres entreprises de marijuana.

C’est un domaine attrayant car il est si difficile pour de nombreux opérateurs de cannabis d’obtenir un financement. Dans des pays comme les États-Unis, les grandes banques hésitent à faire affaire avec des entreprises de marijuana. En tant que tels, les prêteurs et financiers tiers tels que Sundial peuvent intervenir et proposer des financements à des taux élevés. La fiducie de placement immobilier américaine pour la marijuana (FPI) Propriétés industrielles innovantes (NYSE :IIPR) est passé de moins de 20 $ par action il y a des années à 225 $ aujourd’hui en utilisant un modèle similaire.

La branche de financement de Sundial continue d’intensifier ses opérations. Pour l’instant, il n’a pas démontré un niveau de rentabilité ou de retour sur investissement clair et reproductible. Cependant, je suis optimiste quant au fait que Sundial pourra transformer cela en un secteur d’activité solide en temps voulu. Cette année devrait donner à Sundial le temps de montrer les dividendes de cet effort.

Opérations de vente au détail du stock SNDL

L’autre angle du nouveau modèle de Sundial est son activité de vente au détail. Sundial a fait son plus gros succès à ce jour à la fin de 2021 en acquérant Alcanna, qui exploite des magasins d’alcool et de marijuana au Canada. Cela s’ajoutait à un précédent accord plus modeste pour acheter la chaîne de vente au détail de marijuana Spiritleaf.

Les deux combinés forment un jumelage intéressant. Alcanna a longtemps exploité avec succès un magasin d’alcools générant des flux de trésorerie, principalement dans la province de l’Alberta. Les magasins de vente au détail de cannabis de Spiritleaf et d’Alcanna, en revanche, sont plus récents et toujours à la pointe en termes de génération de bénéfices et de flux de trésorerie.

La base des ventes d’alcool rentables d’Alcanna devrait lui donner la plate-forme nécessaire pour développer en interne son réseau en plein essor de magasins de cannabis. Pendant ce temps, cette plate-forme donnera à Sundial une forte dose de revenus initiaux, aidant à mettre sur papier des résultats financiers concrets dans le cadre de l’effort global de redressement de Sundial.

Verdict Stock SNDL

Je l’ai déjà dit et cela vaut la peine de le répéter : les commerçants qui possèdent cela juste pour une courte pression peuvent être déçus. Il existe plus de 2 milliards d’actions SNDL en circulation. Ne vous laissez pas tromper par le faible cours de l’action ; Sundial a une capitalisation boursière importante et n’est pas particulièrement vulnérable à une compression courte.

Cependant, l’évolution des activités sous-jacentes de Sundial s’est produite à une vitesse rapide au cours de l’année écoulée. 2021 a été une période de regroupement des nouvelles activités de Sundial. En 2022, Sundial aura l’occasion de démontrer que ses nouveaux investissements peuvent porter leurs fruits. Si tel est le cas, l’action SNDL pourrait être un solide retour dans les mois à venir.

À la date de publication, Ian Bezek n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé comme analyste junior pour Kerrisdale Capital, un important fonds spéculatif basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.