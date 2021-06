Action SOFI : après son « DeSPACing », SoFi pourrait continuer à augmenter

Les commerçants et les investisseurs devraient-ils acheter Technologies SoFi (NYSE :SOFI) Stock? En tant que commerce à court terme, les actions peuvent être rentables. Ce nom, qui a fusionné avec la SPAC connue sous le nom de Capital social Hedosophia Holdings V, pourrait attirer suffisamment d’acheteurs pour rebondir vers son sommet historique d’environ 28 $ par action.

Source : rafapress / Shutterstock.com

L’action SoFi a un fort potentiel et pas seulement parce que sa fusion a été réalisée plus tôt que prévu.

Outre ce dernier point, la réputation du parrain de sa SPAC, Chamath Palihapitiya, s’améliore, le pessimisme envers ses SPAC ayant commencé à s’estomper. Ajoutez à cela les solides résultats récents de SoFi, et il y a de quoi justifier une augmentation substantielle à court terme des prix d’aujourd’hui à environ 29 $.

Pourtant, il peut être difficile pour les actions d’évoluer beaucoup plus haut que cela. Les perspectives à long terme de SoFi peuvent être prometteuses, mais il faudra plusieurs années pour que ses catalyseurs positifs se matérialisent.

Cette entreprise, qui a commencé comme prêteur aux étudiants, pourrait rejoindre les rangs des principaux « supermarchés financiers » axés sur le numérique, comme Pay Pal (NASDAQ :PYPL) et Carré (NYSE :SQ).

Pourtant, des inquiétudes accrues concernant la valorisation de SoFi pourraient limiter sa capacité à dépasser les 30 $ par action. En d’autres termes, les actions peuvent revenir vers leurs plus hauts et y rester bloquées pendant un certain temps.

SOFI Stock et le retour de Chamath

Chamath Palihapitiya a connu des mois difficiles. Début 2021, il se faisait appeler le « prochain Warren Buffett ».

Il cherche toujours ce surnom maintenant, comme le montre sa récente lettre à ses investisseurs. Mais, avec plusieurs des entreprises qu’il a amenées sur les marchés publics comme Porte ouverte (NASDAQ :OUVERT) et Trèfle (NASDAQ :CLOV) en forte baisse au cours des derniers mois, les investisseurs ont commencé à lever les yeux au ciel sur ses prétentions à être « l’Oracle d’Omaha » de l’ère numérique.

Pourtant, le « effacement de la SPAC » qui a terni sa réputation pourrait se révéler rétrospectivement plus un hoquet que le début de la fin pour Palihapitiya. Le rebond d’un autre de ses objectifs de fusion, Vierge Galactique (NYSE :SPCE), ainsi que la clôture de la fusion de SoFi, pourraient marquer le début de son retour.

Sa réputation ayant rebondi, attendez-vous à ce que la confiance des investisseurs dans sa collection de SAVS et anciens SAVS augmente. Ajoutez les propres forces de SoFi et l’action SOFI pourrait augmenter à court terme.

Mais qu’en est-il des perspectives à long terme des actions ? Les résultats récents de SoFi peuvent indiquer qu’il peut tenir ses prévisions. Mais, les investisseurs continuant de s’inquiéter de l’évaluation des « actions d’histoire », cela peut prendre du temps pour que les actions dépassent le niveau de 30 $.

SoFi pourrait rester stable pendant un certain temps

Le point crucial de mon dernier article sur le stock SOFI était qu’il était peut-être trop tôt pour commencer à considérer cela comme le prochain PayPal ou Square. Mais, compte tenu de ses récents bénéfices, je reconnais que l’entreprise a produit suffisamment de résultats tangibles pour justifier son battage médiatique. Plus précisément, avec une croissance des revenus et de la base de membres de SoFi à un pourcentage à trois chiffres, la société semble bien placée pour atteindre son objectif d’EBITDA ajusté de 2025 de 1 milliard de dollars. Il pourrait même finir par atteindre ce jalon dans plus de quatre ans.

Cela aide à justifier la valorisation actuelle du titre SOFI. Pourtant, le spectre d’une contraction des valorisations plane toujours sur les valeurs technologiques de croissance. Bien sûr, les craintes de hausse de l’inflation et de taux d’intérêt plus élevés pourraient s’estomper. Cela contribue à déclencher le rebond actuel de nombreuses actions technologiques. Mais les inquiétudes liées à l’inflation ne sont pas encore écartées.

Les analystes de Banque Allemande a récemment fait valoir que, même si les taux d’intérêt restent stables, les noms de la technologie peuvent encore avoir des difficultés, car les investisseurs choisissent de les laisser « augmenter leurs valorisations », au lieu de considérer qu’ils « achètent à n’importe quel prix ». C’est-à-dire que même si la valorisation des actions technologiques ne baisse pas davantage, elles pourraient finir par faire du surplace.

Le résultat sur SOFI Stock

Tant que vous achetez les actions maintenant, avant qu’elles ne remontent à 25-30 $, vous pouvez réaliser un profit sur SoFi. Au-delà de ce niveau de prix, il sera plus difficile pour les investisseurs de justifier sa valorisation.

Entre l’amélioration de la réputation de Palihapitiya et les perspectives solides de SoFi, il y a de nombreuses raisons pour que les actions reviennent à leurs sommets passés. Mais, alors que la rue s’inquiète de plus en plus des valorisations des jeux de croissance technologique, les investisseurs qui espèrent que l’action SOFI triplera ou quadruplera devront peut-être être patients.

A la date de publication, Thomas Niel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.