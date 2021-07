Action SOFI : Attendez un recul pour acheter les technologies SoFi

Démarrage de la technologie financière Technologies SoFi (NASDAQ :SOFI) est devenue publique en tant qu’action SOFI le 1er juin via une fusion inversée avec une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) appelée Social Capital Hedosophia Corp. V. En conséquence, SoFi a levé 2,4 milliards de dollars en espèces à utiliser pour de nouvelles stratégies d’expansion .

Communément appelées sociétés de chèques en blanc, les SAVS sont devenues extrêmement populaires ces derniers temps. Au lieu de passer par un processus d’offre publique initiale (IPO) long et généralement difficile, un grand nombre d’entreprises privées ont levé des capitaux et sont devenues publiques en fusionnant avec une SAVS.

Des mesures récentes suggèrent que 2020 a été une année importante pour les fusions SPAC, qui “ont augmenté presque deux fois plus qu’elles n’ont augmenté au cours des 10 années précédentes combinées”. Or, cette année a déjà dépassé les chiffres de 2020. Au 8 juin, quelque 333 fusions avaient été finalisées, collectant 105 milliards de dollars aux États-Unis.

Alors, que faut-il savoir sur cette dernière entrée dans le monde des SPAC ?

Action SOFI : l’action des prix

En ce qui concerne les actions SOFI, il est peut-être préférable que nous commencions par l’action récente des prix de ce nom.

Le 1er juin, SOFI a clôturé la journée à 22,65 $. Le lendemain, il a atteint un sommet de 24,95 $. Depuis lors, cependant, la course a été agitée et les actions se sont négociées dans une fourchette comprise entre environ 20 $ et 25 $. Aujourd’hui, les actions ont chuté à un peu moins de 19 $. Pourtant, depuis le début de l’année (YTD), l’action SOFI est en hausse d’environ 51% et a une capitalisation boursière de 14,7 milliards de dollars.

Certes, les investisseurs à long terme aimeraient voir l’action revenir à son niveau record de 28,26 $, qui a atteint début février alors qu’elle se négociait encore sous le ticker IPOE. Cependant, compte tenu de la récente augmentation des prix, des prises de bénéfices à court terme pourraient être envisagées avant qu’une nouvelle étape puisse commencer.

Comment les bénéfices trimestriels de SoFi sont arrivés

SoFi Technologies a été fondée en 2011 en tant que société de services financiers, initialement pour le financement de prêts étudiants. Depuis, elle a élargi son offre aux prêts hypothécaires, aux prêts personnels et aux services de courtage. Fondamentalement, la plate-forme fintech a l’intention d’être un guichet unique pour les finances, fonctionnant uniquement via son application mobile et son site Web.

La société a publié ses résultats financiers du premier trimestre fin mai, quelques jours avant la finalisation de sa fusion SPAC. Le chiffre d’affaires net ajusté s’est élevé à 216 millions de dollars, soit une augmentation de 151 % en glissement annuel par rapport au premier trimestre 2020 (page 7). La société a également annoncé un EBITDA positif pour le trimestre ainsi qu’une amélioration de 70 millions de dollars en glissement annuel.

Maintenant, SoFi s’attend à poursuivre sa croissance en ce qui concerne les membres, après avoir réussi une croissance de 110% en glissement annuel au premier trimestre. Pour l’ensemble de l’année 2021, le groupe s’attend à un nouveau chiffre d’affaires de 980 millions de dollars, en hausse de 58% par rapport aux 621 millions de dollars réalisés en 2020. Dans l’ensemble, la rue a convenu que c’était un bon trimestre.

L’une des choses les plus prometteuses à propos de SoFi, cependant, sont ses acquisitions. Par exemple, en avril dernier, SoFi a acquis l’interface de programmation d’applications (API) de services financiers et la plate-forme de paiement Galileo Financial Technologies pour 1,2 milliard de dollars. Galileo travaille également avec les concurrents de l’entreprise, notamment Robin des Bois, Carillon et Révolution.

De plus, en mars, SoFi a également accepté d’acquérir une banque communautaire californienne appelée Golden Pacific Bancorp (OTCMKTS :GPBI) afin de conforter son objectif d’obtenir une charte bancaire nationale. Cela soutiendrait la rentabilité, car les coûts d’emprunt seraient plus faibles.

Au total, les prochains trimestres devraient voir le titre SOFI se porter plutôt bien

Le résultat sur SOFI Stock

L’année dernière a vu une augmentation significative de la numérisation dans de nombreux secteurs, y compris les services financiers. Selon Research and Markets, le « marché des plateformes bancaires numériques devrait croître à un TCAC de 11,2% au cours de la période de prévision (2021 – 2026) ».

En conséquence, nous pouvons nous attendre à ce que les plateformes numériques comme ce nom bénéficient de cette croissance. Cependant, la plupart des attentes de croissance à court terme ont déjà été prises en compte dans les actions SOFI. Par conséquent, les investisseurs intéressés voudront peut-être attendre un recul à 18 $ – près du niveau actuel – pour une marge de sécurité plus élevée.

En plus de cela, cependant, les investisseurs qui souhaitent investir dans des sociétés de technologie financière similaires à SOFI pourraient plutôt envisager d’acheter un fonds négocié en bourse (ETF). Ces noms donnent une exposition à un large portefeuille de fintechs. Les exemples comprennent:

ETF Innovation Fintech ARK (NYSEARCA :ARKF)

Fonds Ecofin pour les infrastructures de paiement numérique (NYSEARCA :TPAY)

FNB mondial X FinTech (NASDAQ :FINX)

