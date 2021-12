Action SOFI : ce que les taureaux ne parviennent pas à comprendre à propos des technologies SoFi

Pour comprendre où Technologies SoFi (NASDAQ :SOFI) l’action se tient actuellement, je dirais qu’il est préférable de commencer par les fondamentaux. Ils suggèrent des arguments raisonnablement solides en faveur de l’optimisme étant donné le faible prix actuel de SoFi.

Source : SoFi.com

Ensuite, il devient également nécessaire de comprendre pourquoi SoFi a perdu autant de valeur aussi rapidement qu’il l’a fait. Une fois que les investisseurs ont pris en compte ces deux facteurs, l’opportunité potentielle devient plus claire. Commençons donc par les fondements des récentes performances de l’entreprise.

Fortes performances

Une bonne partie de la raison pour laquelle de nombreux investisseurs sont élevés sur les actions SOFI en ce moment est qu’elles se comportent simplement bien. Les entreprises qui dépassent les attentes de Wall Street sont généralement récompensées par le marché. Souvent, un battement de bénéfices trimestriels peut maintenir une action à la hausse pendant plusieurs mois.

Et lorsque SoFi a publié ses résultats trimestriels le 10 novembre, son action a également augmenté. Ce fut de courte durée, cependant. Nous parlerons des raisons pour lesquelles, mais nous devons d’abord ressasser la force dont SoFi a fait preuve.

Comme l’indique le communiqué des résultats de la société :

«Le chiffre d’affaires net ajusté du troisième trimestre 2021 de 277 millions de dollars a dépassé les prévisions trimestrielles de 245 millions de dollars à 255 millions de dollars de 13% dans le bas de gamme et de 9% dans le haut de gamme. L’EBITDA ajusté de 10 millions de dollars pour le trimestre a dépassé les prévisions trimestrielles de (7) millions de dollars à 3 millions de dollars de 17 millions de dollars dans le bas de gamme et de 7 millions de dollars dans le haut de gamme. »

Ce n’était donc pas une surprise lorsque l’action SOFI a bondi de 12,5% suite à cette nouvelle positive. Malheureusement, il n’y restera que quelques jours, le 15 novembre signalant une forte baisse des cours des actions.

Une grande vente à la mi-novembre

À partir de la mi-novembre, un certain nombre d’actionnaires de renom de la société SOFI ont réduit leurs positions.

SoftBank (OTCMKTS :SFTBY) et Partenaires du lac d’argent ont annoncé qu’ils entreprenaient une offre secondaire de 50 millions d’actions SoFi.

Cela a servi de signal fort de problèmes imminents. Les entreprises n’ont reçu aucun produit de la vente. Cela seul suggère qu’ils ne voyaient aucun avantage à la perspective de simplement conserver les actions de SoFi.

Et un autre investisseur institutionnel, Gestion du troisième point, a publié peu de temps après un dossier réglementaire indiquant qu’il avait lui aussi entièrement quitté sa position SoFi.

Le 18 novembre, Chamath Palihapitiya, PDG de Partenariat de capital social, la société de capital-risque qui a introduit SoFi en bourse, a vendu 15 % de sa participation dans la société.

Si vous comptez, la vente initiale a fait chuter les prix d’environ 22 $ à 20 $. Depuis que Palihapitiya a annoncé sa vente, il est passé de 20 $ à environ 16 $.

Ces mesures concrètes ont sonné l’alarme dans le monde de la technologie financière (fintech). De nombreux acteurs du secteur ont connu des difficultés. Ces ventes institutionnelles ne font qu’alimenter le récit selon lequel de vrais problèmes existent.

Dans le même temps, les investisseurs optimistes considèrent les solides résultats trimestriels de SoFi comme une véritable opportunité d’achat à la baisse.

Ce que les taureaux ignorent avec SOFI Stock

Maintenant, les taureaux n’ont pas tout à fait tort ici. Il y a des raisons de croire que SoFi sera encore plus fort à l’avenir et la société elle-même a donné une orientation haussière avant le ralentissement.

« La direction s’attend à une accélération de la croissance annuelle au quatrième trimestre 2021, avec un chiffre d’affaires net ajusté de 272 millions à 282 millions de dollars, en hausse de 49 à 55 % en glissement annuel, contre 28 % de croissance en glissement annuel au troisième trimestre. trimestre et un BAIIA ajusté prévu de 2 à 5 millions de dollars.

Mais il est difficile d’identifier de manière fiable à quoi ressemblera l’activité de SoFi dans quelques trimestres ou, beaucoup moins, un an.

Les prêts de la société sont divisés en trois catégories; prêts immobiliers, prêts personnels et prêts étudiants. Les prêts personnels ont augmenté de 166 % au troisième trimestre d’une année sur l’autre, tandis que les prêts étudiants et résidentiels ont changé de – 6 % et 26 %, respectivement. Et à ce jour, les prêts personnels représentent la moitié des montages.

C’est un grand changement. Ils représentaient environ 30 % il y a un an.

Quoi qu’il en soit, mon point primordial est que les prêts étudiants et les prêts immobiliers sont des entreprises incertaines à l’heure actuelle. Aucun économiste ne peut prédire avec précision où ils vont et pourtant ils représentent 50% des origines de SoFi. Il est donc difficile de prédire à quoi pourrait ressembler son mélange dans un an.

Que faire avec SOFI Stock maintenant

J’éviterais simplement le stock SOFI pour le moment.

Oui, il semble y avoir une opportunité haussière basée sur les prix et les prévisions de prix. Mais entre une multitude de ventes massives, des problèmes de fintech et des problèmes de mix d’activités liés aux prêts, il y a beaucoup de questions auxquelles personne ne peut répondre pour le moment.

Vous ne pouvez pas dire de manière fiable que SoFi est en position de force.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (directement ou indirectement) aucune position dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Alex Sirois est un contributeur indépendant à InvestorPlace dont le style d’investissement personnel en actions est axé sur des sélections d’actions à long terme, d’achat et de conservation, qui créent de la richesse. Ayant travaillé dans plusieurs secteurs, du commerce électronique à la traduction en passant par l’éducation et utilisant son MBA de l’Université George Washington, il apporte un ensemble diversifié de compétences à travers lesquelles il filtre son écriture.