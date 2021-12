Action SOFI : la décision de la Fed donne peu de réponses et soulève plus de questions

C’est la révélation que tous ceux qui s’intéressent aux marchés d’investissement attendaient. Comme l’a noté Samuel O’Brient, journaliste financier d’InvestorPlace, la Réserve fédérale s’est récemment réunie pour discuter des défis économiques actuels, en particulier de la flambée du taux d’inflation. Bien que la réponse suivante ait apaisé les indices de référence, elle laisse un point d’interrogation pour Technologies SoFi (NASDAQ :SOFI), d’autant plus que l’action SOFI est orientée vers les taux d’intérêt.

Du côté positif, la Fed a reconnu que la hausse des coûts à la consommation n’était pas une circonstance transitoire mais un problème qui nécessitait une confrontation. Par conséquent, les hausses de taux très attendues arriveront – trois d’entre elles tout au long de 2022. « De plus, à mesure que l’économie se redressera, les taux augmenteront probablement avec elle, atteignant 2,1 % d’ici la fin de 2024. Cela correspond à la fourchette cible actuelle. de 0% à 0,25% », a écrit O’Brient.

Tout aussi important, le programme mensuel d’achat d’obligations s’arrêtera, peut-être dès mars de l’année prochaine. Essentiellement, en supprimant les principaux catalyseurs de l’inflation, les prix devraient commencer à ressembler à la normale. Et cela a encouragé les investisseurs. Ainsi, plusieurs actions – y compris l’action SOFI – ont bondi à la hausse.

Des gains importants mais ils sont ténus

Certes, les gains ne sont pas négligeables, même avec des institutions financières susceptibles de rencontrer une situation a minima ambiguë. Après tout, la hausse des taux peut être bonne sur le papier pour les prêteurs, mais l’économie doit être suffisamment robuste pour encourager la transaction initiale. Malgré ces questions en suspens, l’action SOFI a bondi de près de 5% pour la séance de la mi-décembre.

Pourtant, les investisseurs pourraient ne pas être trop pressés de faire une offre sur les actions SOFI. Bien que la hausse ait été encourageante, elle s’est également produite à un volume inférieur par rapport aux grandes sessions haussières précédentes. Par conséquent, les participants potentiels doivent toujours être prudents – et je pense qu’ils seront mieux servis en attendant une confirmation économique supplémentaire.

Le marché du logement déroutant suscite des inquiétudes pour le stock de SOFI

De toute évidence, l’une des caractéristiques les plus notables de cette période d’inflation sauvage dans la nouvelle normalité a été la flambée des prix des logements. Avec des offres de logements bien supérieures à leur prix d’inscription, les activités de prêt immobilier et de refinancement de SoFi ont certainement surperformé. Mais avec le calendrier de hausse des taux proposé par la Fed, cela nuirait apparemment à l’action SOFI.

Si les coûts d’emprunt augmentent, ce ne sera pas la situation la plus propice pour les fournisseurs de prêts hypothécaires. Étant donné que les emprunteurs peuvent avoir besoin de payer plus par mois, une baisse modeste des prix des maisons peut ne pas être assez attrayante. Et cela pourrait faire baisser le stock de SOFI à plus long terme.

Cependant, comme l’ont noté certains experts immobiliers, la hausse des taux pourrait en fait accélérer l’achat d’une maison. Parce que les acheteurs potentiels savent que le moment est venu, ils seront encore plus agressifs avec leurs offres. Mais alors, il faut s’interroger sur la pérennité des taux plus élevés et des prix des logements plus élevés.

D’autres rétorquent que les hausses de taux elles-mêmes ne seront finalement pas si onéreuses, ce qui est un bon point. Mais si tel est le cas, le marché immobilier pourrait ne pas revenir à des valorisations normales. En effet, les prix des logements ont tendance à évoluer beaucoup plus lentement que, disons, les actions.

Une autre possibilité, cependant, dans cette affaire déroutante est que même si les prix des maisons chutent, cela pourrait ne pas amener les acheteurs à la table. C’est parce que beaucoup de gens qui sont sur ce marché se souviennent de la crise du logement du milieu des années 2000. Pendant ce temps, les valorisations ne se sont pas contentées de corriger, elles ont chuté à des niveaux désespérément bas.

Ainsi, si nous constatons une réduction de 10 % par le haut, les acheteurs de maison pourraient rester sur la touche en se basant sur la thèse anticipative mentionnée précédemment. Étant donné que les actions SOFI peuvent évoluer dans plusieurs directions, les investisseurs conservateurs peuvent trouver plus d’avantages dans la clarté plutôt que de risquer de faire un mauvais pari.

Trop de variables

Dans la plupart des situations, vous souhaitez supprimer autant de variables que possible. Que vous fassiez un problème de calcul ou engagé dans un combat de rue, moins il y a de variables, mieux c’est. De cette façon, vous pouvez diriger vos ressources vers des problèmes légitimes plutôt que de traiter des inconnues.

Pour moi, la situation de la hausse des taux – bien qu’elle puisse être bénéfique pour les actions en général – présente d’énormes points d’interrogation pour les prêteurs financiers. Et pour les actions SOFI en général, la société sous-jacente n’est pas rentable, bien qu’elle prenne des mesures pour réduire les pertes nettes.

Par conséquent, vous avez un écosystème fondamentalement fragile avec une entreprise moins que stellaire. Prenez en compte d’autres incertitudes – la pandémie, la géopolitique, les relations commerciales, la fracture sociale – et SOFI n’est vraiment pas un commerce confortable pour quiconque autre que les spéculateurs tolérants au risque.

À la date de publication, Josh Enomoto n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.