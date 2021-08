Action SOFI : La grande raison pour laquelle SoFi plonge aujourd’hui

in

Toutes les actions de fintech n’ont pas de gains garantis. Du moins, c’est ce que SoFi Les technologies (NASDAQ :SOFI) s’avère aujourd’hui. Le cours de l’action SOFI chute alors que la société affiche des résultats inférieurs aux attentes. Et maintenant, avec le blocage des actions de la société sur le point d’expirer, on pourrait s’attendre à ce que ces pertes se poursuivent dans un avenir prévisible.

Source : rafapress / Shutterstock.com

La société, qui donne la priorité aux services de prêt adaptés aux mobiles, est particulièrement appréciée pour ses services de prêt étudiant ; les jeunes constituent la majorité de la cible démographique de l’entreprise. SOFI est une fintech nouvellement cotée, ayant fait son offre publique initiale (IPO) début juin. Mais alors que SoFi semble être un succès infaillible, son dernier rapport sur les résultats prouve que c’est faux.

Dans son premier rapport sur les résultats depuis son introduction en bourse, SOFI a durement raté la cible. Mais ce n’est pas le revenu; en fait, le chiffre d’affaires de l’entreprise a bondi de 74 % pour atteindre 237,21 millions de dollars au deuxième trimestre. SoFi cite ses nouvelles offres comme l’un des principaux moteurs de cette augmentation des revenus.

La déception vient plutôt du fait que même avec cette augmentation des revenus, l’entreprise a quand même réussi à afficher une perte nette de 165,31 millions de dollars. Pour référence, la société a enregistré un revenu de 7,8 millions de dollars au deuxième trimestre de l’année dernière. La société attribue les grosses pertes à son acquisition de Galileo Financial, une transaction de 1,2 milliard de dollars qui a eu lieu il y a 16 mois.

L’action SOFI souffre de la libération sous caution des détenteurs, le verrouillage touche à sa fin

Les détenteurs pourraient être récompensés à l’avenir. Les analystes s’en tiennent à leurs armes sur les prix. Sean Horgan, analyste pour Rosenblatt, réaffirme son prix de 30 $ et conseille aux investisseurs d’acheter des actions SOFI. L’analyste considère les pertes actuelles comme une volatilité à court terme. Pendant ce temps, d’autres analystes continuent de réaffirmer les fondamentaux de l’acteur fintech.

Cette volatilité peut être à court terme, mais d’autres pertes immédiates sont tout à fait probables. Le blocage des actions de SoFi prend fin au début de la semaine prochaine, ce qui signifie qu’une multitude de détenteurs de SOFI pourront vendre leurs actions – ce qui est très probable dans cette chute provoquant un coup de fouet cervical.

Le rapport négatif sur les bénéfices frappe SOFI aujourd’hui. L’action est en baisse de plus de 14% et le volume des transactions augmente. Plus de 53 millions d’actions s’échangent contre la moyenne quotidienne de SOFI de 13,6 millions.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.