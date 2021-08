Action SOFI : La Meilleure Pure

Je suis à la recherche d’opportunités dans le domaine de la fintech depuis quelques semaines. Je pense que de nombreuses sociétés de fintech à grande capitalisation seront des investissements solides pour les années à venir. Cependant, il est peu probable que ces sociétés atteignent des sommets cinq à dix fois supérieurs à l’avenir étant donné leurs capitalisations boursières déjà importantes. Pourtant, Technologies SoFi (NASDAQ :SOFI) est une entreprise qui correspond à mes critères pour un jeu de croissance agressif.

La société s’est retirée de l’ESPACE à la fin de l’année dernière et a fait beaucoup de bruit. L’action SOFI se négociait à un sommet de 26 $ dès février de cette année. Cependant, comme la plupart des rapprochements avec des sociétés d’acquisition ad hoc, l’action SOFI a chuté, dans ce cas de 42%, par rapport à ses sommets historiques.

Je crois qu’une grande partie de la négativité entourant le stock est en grande partie due à son association en tant que stock SPAC. Les SAVS en général ont eu beaucoup de mauvaise presse en raison du manque perçu de réglementation et d’accords privilégiés pour les sponsors. Cela donne aux investisseurs disposés à examiner les entreprises au cas par cas de nombreuses opportunités.

Au prix récent de 17 $, l’action SOFI est un investissement convaincant.

La stratégie de portefeuille numérique sous-tend SOFI Stock

ARK Invest a identifié les portefeuilles numériques comme l’une de ses grandes idées dans son rapport 2021. Ces sociétés fintech se concentrent sur l’innovation en transformant les téléphones portables des utilisateurs en agences bancaires personnalisées. Les téléphones mobiles étant omniprésents de nos jours, les sociétés de technologie financière connaissent une croissance rapide et s’ingèrent dans les activités bancaires traditionnelles.

Une étude publiée cette semaine par JPMorgan Chase (NYSE :JPM) a montré que le secteur financier doit être préparé à ce que les approches de livraison héritées deviennent obsolètes, compte tenu du nombre de personnes utilisant des fonctionnalités numériques. Par exemple, près de neuf personnes sur dix déposent leur argent à leur banque via leur téléphone portable.

Et il ne s’agit pas seulement de dépôts, il existe un menu en expansion rapide d’offres de portefeuilles numériques qui se sont étendus aux produits complexes de prêt et de courtage.

Selon ARK Invest, “les portefeuilles numériques sont évalués entre 250 et 1 900 dollars par utilisateur aujourd’hui, mais pourraient atteindre 20 000 dollars par utilisateur, ce qui représente une opportunité de 4 600 milliards de dollars aux États-Unis d’ici 2025”. Ce chiffre de 20 000 $ par utilisateur comprend les revenus des services financiers ainsi que le potentiel de devenir des plateformes de génération de leads pour le commerce hors ligne et en ligne.

Il existe de nombreuses entreprises qui jouent dans cet espace, y compris des mastodontes Carré (NYSE :SQ) et Marchés Robinhood (NASDAQ :CAPUCHE). Cependant, la plupart de ces entreprises sont hyper-focalisées sur un aspect des services financiers.

SoFi adopte une approche différente car il s’agit d’un « guichet unique » pour les services financiers. La société propose des solutions complètes pour aider les membres à emprunter, épargner, dépenser et investir.

En d’autres termes, parmi la myriade d’entreprises fintech, SoFi est l’une des rares à s’appuyer véritablement sur une approche de portefeuille numérique.

L’adhésion a ses privilèges

Au cœur de l’approche de l’entreprise se trouvent ses membres. Les membres de SoFi peuvent accéder à des services tels que la gestion de trésorerie, le suivi budgétaire, la surveillance du pointage de crédit, les paiements, les services de prêt et bien d’autres, le tout dans une seule application. Les produits de SoFi sont tous complémentaires et, s’ils sont utilisés ensemble, donnent une image globale de la situation financière d’un membre.

Le fait que la suite de produits de SoFi soit si complète conduit à la confiance et à l’approfondissement de la relation avec la plate-forme. Cela rend les produits de l’entreprise très collants et réduit le taux de désabonnement des membres.

Cela facilite également beaucoup la vente croisée de produits. SoFi a connu une explosion de la croissance de ses membres au cours des dernières années. La société a enregistré sept trimestres consécutifs de croissance accélérée d’une année sur l’autre. Le dernier trimestre, le premier trimestre 2021, a été le meilleur de l’entreprise à ce jour avec une croissance de 110 % en glissement annuel.

À emporter pour les investisseurs

SoFi est l’une des sociétés de technologie financière les plus convaincantes du marché. L’entreprise, si elle réussit, a le potentiel de dominer le marché de la fintech « le gagnant prend le plus ». Cela est dû au fait qu’il a consolidé plusieurs services en une seule application.

Actuellement, l’action SOFI se négocie ces derniers jours à une capitalisation boursière de 13 milliards de dollars. Comparez cela aux capitalisations boursières de Robinhood et Square de 42,6 milliards de dollars et 129,5 milliards de dollars, respectivement. Cela implique que le stock de SOFI pourrait être de 5 à 10 fois dans un avenir proche, car il acquiert plus d’utilisateurs et passe à des services à marge plus élevée.

