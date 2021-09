Action SOFI : le vent contraire de ses prêts étudiants pourrait durer plus longtemps que vous ne le pensez

in

Société de finances personnelles en ligne Technologies SoFi (NASDAQ :SOFI) est l’une des offres les plus pertinentes sur le marché aujourd’hui. Comme le confirment les données du US Census Bureau, la part des transactions de détail effectuées via les canaux de commerce électronique a explosé. Il est logique que les demandes financières soient également transférées en ligne, renforçant ainsi le dossier déjà prometteur du stock SOFI.

Bien sûr, le nouveau coronavirus a eu un impact sur ce récit plus large. De plus, la crise de santé publique en cours pourrait avoir une incidence positive pour SoFi et d’autres institutions financières en ligne.

Certes, le déploiement du vaccin a conduit à des protocoles d’atténuation assouplis, et les gens en ont profité avec empressement. Mais l’intensité de la variante delta pourrait continuer à stimuler les transactions en ligne – un point en faveur du stock SOFI.

Alors que la toile de fond du papier semble attrayante pour le jeu de la technologie financière (fintech), le marché a une idée différente. Pour être honnête, depuis le début de l’année, l’action SOFI est en hausse de 18%, ce qui est statistiquement un chiffre très solide. Mais au cours des six derniers mois, SOFI a fait une hémorragie de près de 23%.

Oui, les investisseurs précoces se sentent toujours bien dans leur peau. Mais pour les actionnaires récents et les acheteurs potentiels, cela ne peut pas être une évolution encourageante.

Les circonstances entourant les produits de prêt éducatif de SoFi s’ajoutent aux inquiétudes. Comme l’a déclaré notre propre Chris Lau :

« SoFi perdra environ 40 millions de dollars en financement de prêts étudiants. Le gouvernement a prolongé le moratoire sur les remboursements des prêts étudiants. Au lieu d’expirer le 30 septembre, le gouvernement l’a prolongé jusqu’en 2022. Au deuxième trimestre, SoFi a affiché un revenu net ajusté de 237 millions de dollars. Ceci malgré son activité de refinancement de prêts étudiants fonctionnant à moins de 50% des niveaux d’avant Covid. »

Mal à l’aise avec de telles perspectives, les investisseurs ont largué les actions de SOFI. Bien que difficile à projeter, un argument baissier valable existe.

Le vent contraire de SOFI Stock est peut-être loin d’être terminé

Pour clarifier mon utilisation de l’analyse de Lau, mon collègue InvestorPlace reconnaît la volatilité à court terme que pourrait rencontrer l’action SOFI. Cependant, il déclare que «le vent contraire du prêt étudiant est temporaire». De plus, la société « fait déjà la différence en intensifiant ses efforts sur les services financiers en forte croissance ».

Bien que je ne sois pas nécessairement en désaccord avec le fait que les défis liés aux prêts étudiants reflètent des revers temporaires, je ne suis pas tout à fait sûr que les investisseurs puissent simplement ignorer cet obstacle. Je pense qu’il y a un risque réel à supposer que l’action SOFI est une décote crédible car elle peut se permettre d’ignorer un domaine de croissance critique.

Je ne pense pas que cela puisse. Selon le Center for American Progress, « Environ 43 millions d’adultes américains – environ un sixième de la population américaine âgée de plus de 18 ans – ont actuellement un prêt étudiant fédéral et doivent 1 500 milliards de dollars de dettes d’études fédérales, plus environ 119 milliards de dollars en prêts étudiants de sources privées qui ne sont pas soutenus par le gouvernement. Ce n’est pas une base de consommateurs dont n’importe qui peut s’éloigner.

Mais le problème pour l’avenir est que les étudiants repensent l’enseignement supérieur, et la crise de Covid-19 a amplifié les choses. Selon Third Way, même si les étudiants pensent que le pire de la crise est derrière nous, ils s’inquiètent de la stabilité économique.

Plus révélateur, les étudiants attribuent à leurs établissements universitaires le mérite d’avoir géré la pandémie. Cependant, ils ont commencé à repenser la structure des coûts d’un diplôme collégial. Les enquêtes auprès des étudiants révèlent que leur plus grande préoccupation est désormais axée sur les besoins pratiques et les coûts, à la lumière de l’avenir économique incertain.

Cela étant, vous assisterez peut-être bientôt à un changement de génération où l’enseignement collégial n’est tout simplement plus la priorité qu’il était autrefois. Par conséquent, le vent contraire du prêt étudiant pourrait en réalité devenir un problème à long terme.

La nature à double tranchant de la technologie de SOFI Stock

Cela met en place ce qui doit être une ironie potentiellement cruelle pour le stock SOFI. Certes, les technologies de connectivité avancées ont permis à des entreprises comme SoFi de fournir des services en ligne qui étaient auparavant fournis en personne. Mais ce même esprit d’innovation perturbateur peut revenir en arrière pour frapper SoFi en pleine face.

D’une certaine manière, c’est déjà le cas. Si les étudiants potentiels évitent le programme d’enseignement supérieur traditionnel en raison de la montée en flèche des coûts, cela aurait un impact négatif sur les perspectives commerciales futures de SoFi. Les jeunes pourraient plutôt opter pour des solutions d’éducation en ligne, qui peuvent être beaucoup moins chères que leurs homologues standard.

De plus, une formation collégiale est statistiquement l’un des moyens les plus efficaces de mobilité ascendante. Mais si nous commençons à avoir des générations de travailleurs qui choisissent d’éviter complètement l’université, les règles du jeu diminueront encore plus pour le stock SOFI.

Bien que je voie l’attrait de l’entreprise sous-jacente, les acheteurs intéressés voudront peut-être attendre un peu plus avant de s’impliquer. Un vent contraire temporaire pourrait ne pas être aussi temporaire dans un contexte plus large.

