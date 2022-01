Action SONO : l’actualité Google qui fait sourire les investisseurs de Sonos aujourd’hui

Sonos (NASDAQ :DONC NON) l’action bondit vendredi après l’annonce que la société de haut-parleurs a remporté une bataille juridique contre l’alphabet (NASDAQ :GOOGL) Google.

Source : ClassyPictures / Shutterstock.com

La bataille juridique entre Sonos et Google a été réglée par un juge l’année dernière. Maintenant, la Commission du commerce international des États-Unis interdit l’entreprise. En conséquence, Google modifie le fonctionnement de ses haut-parleurs.

L’essentiel est que les haut-parleurs Google utilisant la fonction Speaker Group ne peuvent plus régler tout leur volume en même temps. En plus de cela, les utilisateurs ne peuvent plus utiliser les boutons de volume physiques de leurs smartphones pour modifier le volume des haut-parleurs, rapporte Cnet.

Avec ce changement, les haut-parleurs Google sont devenus beaucoup plus compliqués à utiliser par rapport aux offres de Sonos. Cela pourrait donner à la société de haut-parleurs une longueur d’avance sur le géant de la technologie du marché grâce aux cinq brevets protégés par la bataille juridique.

Les propriétaires d’enceintes Google qui souhaitent en savoir plus sur les modifications apportées à leurs appareils ont de la chance. La société a fourni un article de blog sur les changements qui fournit tous les détails.

Les commentaires en réponse à cet article de blog reprochent à Google le changement de ses haut-parleurs. Voici quelques-unes des piques verbales lancées contre l’entreprise.

« ça ne va pas. Nie complètement pourquoi j’ai acheté des haut-parleurs Google pour la maison. Je pense qu’une remise est de mise, vos appareils ne fonctionnent plus comme annoncé et comme vendu. Je vais devoir chercher ailleurs. « Donc, vous avez été poursuivi par Sonos et nous en payons le prix ? Soit obtenez de meilleurs avocats et gagnez le procès, soit payez une redevance à Sonos, soit commencez à rembourser les clients. » Où demander un remboursement ? Avoir quatre google home max, un google home, deux chromecast avec gtv, trois audios Chromecast et deux haut-parleurs jbl qui ne fonctionnent plus comme annoncé….”

Les nouvelles d’aujourd’hui ont vu l’action SONO décoller en début de séance ce matin. Cependant, les actions ont baissé depuis lors. Cela survient alors que les échanges ralentissent avec plus d’un million d’actions qui changent de mains. Le volume quotidien moyen des transactions de la société est d’environ 2,5 millions d’actions.

L’action SONO est en hausse de 1% vendredi matin.

A la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.