Action SOS : la décote sur les actions du Bitcoin Miner comporte de gros risques

Si vous avez une perspective à long terme concernant la blockchain et l’avenir des crypto-monnaies, je suppose que vous pouvez voir les retombées actuelles dans SOS Limitée (NYSE :SOS) à titre de remise. Depuis le pic de clôture de cette année, l’action SOS a baissé de près de 72%.

Source : Shutterstock

Avant d’entrer dans mon analyse sceptique de la Bitcoin (CCC :BTC-USD) mineur – parce que si vous avez lu mon travail récemment, vous savez qu’il est à venir – vous devriez considérer ce que notre propre Louis Navellier avait à dire. En tant que « nouveau fournisseur de solutions de marketing et de solutions basées sur la blockchain et axés sur les mégadonnées, ainsi que comme opérateur de minage de crypto-monnaie », SOS « vient de connaître une année exceptionnelle avec des résultats financiers qui ont dépassé les attentes », a-t-il écrit plus tôt ce mois-ci.

Plus important encore, la direction “prend une série de mesures pour intensifier ses opérations d’extraction de crypto-monnaie et s’attend à des résultats encore meilleurs en 2021”. Si le marché des crypto-monnaies se stabilisait et se redressait à nouveau, ce serait un élément positif bien nécessaire pour l’action SOS.

Pourtant, même les taureaux reconnaissent la difficulté concernant l’opérateur minier. Navellier a mentionné que les allégations faites par la firme de recherche de vente à découvert Recherche Hindenburg “soulevé des doutes sur le fait que SOS possédait des plates-formes minières de crypto-monnaie.” Bien sûr, la direction nie avec véhémence les allégations, mais le dommage au stock de SOS a été fait.

La meilleure façon de prouver que les gens ont tort est de baisser la tête et de faire ce que vous faites le mieux. Mais avec la volatilité crypto à grande échelle, SOS pourrait ne pas en avoir l’occasion.

L’action SOS évolue à un moment délicat

Néanmoins, la volatilité à elle seule ne dissuadera pas bon nombre des nouveaux investisseurs qui ont fait leur apparition. En effet, cela pourrait les attirer. De plus, les cryptos ont tendance à de fortes baisses suivies de gains étonnants. En utilisant cette tendance historique, il pourrait être judicieux de spéculer sur l’action SOS.

En tant que personne qui a traversé ce marché à travers ses hauts et ses bas comme personne d’autre chez InvestorPlace, j’apprécie vraiment la puissance de cette logique. Mais si vous allez spéculer sur les actions SOS, ne le faites qu’avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Il y a de fortes chances que ce soit exactement ce qui va se passer.

Contrairement aux autres sessions à l’encre rouge que nous avons vues au cours des derniers mois, celle-ci semble différente. Le complexe cryptographique a commencé à se corriger fortement quelques jours avant la mi-mai de mai. Depuis la fin de la correction, les cours ultérieurs n’ont pas offert beaucoup de confiance aux taureaux. Et plus l’action latérale se produit, plus les ours s’enhardissent.

Mais la principale raison pour laquelle je suis sceptique à propos des actions SOS est la nature de l’activité minière sous-jacente. Alors que les analystes et les observateurs extérieurs se concentrent sur la technologie de la blockchain, peu de gens évaluent la viabilité économique de l’architecture. Voici pourquoi c’est important.

Volatilité liée à l’économie de la blockchain

Dans une entreprise traditionnelle de transactions monétaires peer-to-peer (P2P), vous payez une entreprise (centralisée) pour des services de transfert monétaire. L’administration dudit service et les revenus qu’il génère sont tous dirigés vers une seule source, l’entreprise centralisée.

De nombreux projets cryptographiques P2P fonctionnent bien sûr sous un protocole décentralisé. L’entreprise est la même, mais son fonctionnement est différent. Plutôt qu’une seule entreprise fournissant le service et recevant toutes les récompenses, plusieurs personnes apportent leur puissance de calcul pour assurer le bon fonctionnement des opérations.

Mais la puissance de calcul coûte de l’argent – et les gens doivent être indemnisés pour cette dépense d’énergie. Puisque cette récompense n’est pas liée à une devise stable mais à une crypto-monnaie volatile, l’économie de la blockchain est nécessairement volatile.

C’est la raison pour laquelle les investisseurs traditionnels n’aiment pas les actions SOS ou les investissements similaires. Essentiellement, c’est de la volatilité qui se transforme en plus de volatilité.

La Chine est une nuisance cryptographique

D’après ce que je peux comprendre, il semble que les opérations minières de SOS soient en grande partie sinon entièrement concentrées en Chine. Eh bien, cela va être un problème parce que le gouvernement chinois a clairement indiqué qu’il allait sévir et balayer les opérations minières à l’intérieur de ses frontières.

Il est surprenant que l’action SOS n’ait pas implosé aux nouvelles. Mais il existe un espoir que lui et ses rivaux chinois puissent pivoter vers d’autres pays, y compris des régions favorables aux services publics aux États-Unis.

Même avec le pivot, je serais prudent. D’une part, l’opinion de la Chine dans le monde et en particulier ici aux États-Unis a chuté ou est tombée près du fond. Par conséquent, nous n’allons pas rendre service aux entreprises chinoises.

À plus grande échelle, l’économie de l’exploitation minière est liée à des cryptos volatiles. Lorsque vous pouvez perdre 50 % ou plus de vos avoirs, vous n’avez tout simplement pas de prévisibilité des revenus. C’est un problème pour toute entreprise et dans ce cas, c’est un problème extrême.

A la date de publication, Josh Enomoto n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.