Action SPCE : attendez que Virgin Galactic revienne sur Terre avant d’acheter

in

Vierge Galactique (NYSE :SPCE) a décollé vendredi après avoir appris que la société avait annoncé avoir obtenu l’approbation de la Federal Aviation Administration (FAA) pour des opérations spatiales commerciales complètes. Fondamentalement, Virgin Galactic peut désormais transporter des clients payants dans l’espace, ce qui est haussier pour les détenteurs d’actions SPCE.

Source : Tun Pichitanon / Shutterstock.com

Cela renforce encore la course hors de ce monde actuelle de l’action SPCE.

Hausse météorologique du titre SPCE

Il y a cinq semaines, il s’agissait d’une action à 15 $.

Et même après un boom initial dans la fourchette de 20 $, nous avons toujours recommandé les actions SPCE. Nous avons dit qu’il continuerait d’augmenter et qu’il atteindrait bientôt 50 $. Et il l’a fait.

Virgin Galactic a parfaitement lancé un vol d’essai réussi, a annoncé des plans provisoires pour envoyer Richard Branson dans l’espace au cours du week-end du 4 juillet et vient tout juste d’obtenir l’approbation de la FAA pour des opérations complètes. En conséquence, nous avons atteint ce prix de 50 $ +.

Tout tourne à plein régime chez Virgin Galactic.

Nous pensons que c’est le début de Virgin qui passe d’un « concept cool » à une « entreprise précieuse ».

Au cours des six prochains mois, Virgin commencera à faire voler des personnes dans l’espace. Au cours des cinq prochaines années, ces vols espacés deviendront plus réguliers. Et au cours des 10 prochaines années, Virgin Galactic exploitera plusieurs ports spatiaux. Ils enverront des dizaines de personnes dans l’espace depuis ces ports spatiaux chaque mois.

Et la société générera des milliards de dollars de revenus à marge élevée.

Tout commence maintenant

L’avenir est là et très, très brillant. Nous aimons les actions Virgin Galactic SPCE sur le long terme.

Il y a une certaine inquiétude en ce qui concerne l’évaluation et la compression à découvert ici, l’action SPCE se heurtant à une barrière historique en termes de valorisation. Une grande partie de ce récent rallye peut être attribuée aux vendeurs à découvert couvrant leurs positions. Cela ne peut pas durer éternellement.

Et en tant que tel, nous nous attendons à un recul à court terme de l’action SPCE. Mais ce recul sera un moment fantastique pour acheter, car ce titre est solide.

SPCE est l’un de mes meilleurs choix dans la mégatendance Space Race 2.0. À long terme, ce titre procurera aux investisseurs des rendements importants.

Mais ce n’est pas la seule action à forte croissance et à haut rendement sur mon radar aujourd’hui.

En fait, j’ai plus de 40 actions en hypercroissance qui pourraient générer des rendements comparables à ceux d’Amazon au cours des prochains mois et années.

Ces actions comprennent la start-up de véhicules autonomes la plus excitante au monde, une action « Digitainment » de classe mondiale créant les éléments constitutifs du métaverse, une entreprise que nous croyons pleinement être une « Tesla-killer » et bien d’autres.

Cliquez ici regarder mon tout premier Sommet sur la croissance exponentielle et de souscrire à Innovation Investor dès aujourd’hui.

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

En découvrant les premiers investissements dans les industries à hypercroissance, Luke Lango vous place au rez-de-chaussée des mégatendances qui changent le monde. C’est le thème de son premier service axé sur la technologie, Innovation Investor. Pour voir toute la gamme d’actions de pointe innovantes de Luke, devenez abonné à Innovation Investor dès aujourd’hui.