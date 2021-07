Action SPCE : Comment jouer sur la volatilité insensée de Virgin Galactic

in

Vierge Galactique (NYSE :SPCE) les actions semblent attrayantes après le retrait de cette semaine. Le fait que la baisse soit due en partie à une double dégradation de Bank of America Securities ne devrait pas dissuader les acheteurs potentiels d’actions SPCE.

Après la hausse parabolique de la semaine dernière, une prise de bénéfices était désespérément nécessaire pour ramener l’action SPCE à un niveau plus acceptable pour les nouvelles entrées.

De plus, étant donné l’énorme gain sur une si courte période de temps, la dégradation de la note « sous-performante » était plus que justifiée. Qu’attendez-vous d’un analyste fondamental lorsque le cours de l’action grimpe de 14 $ à 57 $ sans aucune augmentation des bénéfices ? Les niveaux de valorisation sont devenus trop tendus pour que Bank of America maintienne sa cote « achat ».

Mais ce n’est pas parce que je vois la logique du déclassement d’un analyste que je n’aime pas acheter la baisse d’une manière ou d’une autre. Examinons donc plus en profondeur le tableau des prix pour expliquer pourquoi je ne suis probablement pas le seul spectateur intéressé à jouer ici.

La grande image

Pour une vue d’ensemble de l’histoire de Virgin Galactic, commençons par un laps de temps hebdomadaire. Voici les trois choses qui m’ont marqué.

Premièrement, l’action SPCE est incroyablement volatile, ce qui est un fait qui va dans les deux sens. Lorsque vous êtes du bon côté de l’élan, des profits rapides s’ensuivent. Mais attention quand le vent tourne ! Un évanouissement tout aussi rapide a suivi chaque vague. Ce fait, au-dessus de tous les autres, est la raison pour laquelle je vais suggérer ci-dessous un jeu de flux de trésorerie premium court. Cela laissera une grande marge de manœuvre au prix tout en générant un profit.

Deuxièmement, le volume qui a accompagné la reprise de six semaines qui vient de se terminer signale que de gros acheteurs entrent dans la mêlée. Cela me rend plus tenté d’acheter le creux que si le volume restait modéré pendant la remontée.

Troisièmement, malgré le désordre du tableau des prix de Virgin, la tendance générale est à la hausse, comme le confirme la moyenne mobile en hausse sur 50 semaines. Cela donne au stock une posture légèrement meilleure que ce qu’il avait au début de l’année dernière.

Avec la vue d’ensemble à l’esprit, passons à la vue quotidienne.

Graphique quotidien de l’action SPCE

Toutes les trempettes ne sont pas égales. Certains sont précédés d’une tendance haussière qui ralentit et montre des signes de distribution. J’évite ceux-là. D’autres surviennent après une puissante poussée. Compte tenu de la force derrière l’avancée précédente, je suis toujours intéressé par ces types. Le stock SPCE propose une telle configuration.

Le 25 juin, après la nouvelle selon laquelle la société avait finalement été autorisée à transporter des passagers dans l’espace, les acheteurs ont envoyé SPCE sur la lune. En une seule séance, l’action a grimpé de 42%. De plus, les gains sont intervenus après que les prix aient déjà plus que doublé les plus bas du mois précédent. Compte tenu des conditions extrêmement surachetées, il n’est pas surprenant que nous ayons enfin vu des commerçants sonner la caisse.

Mais avec la moyenne mobile à 20 jours qui augmente rapidement en dessous et un potentiel de comblement des écarts se profile si les prix reculent encore à 40 $, je pense que la baisse sera achetée.

Places courtes à jouer

La doublure argentée de la volatilité d’un autre monde de Virgin est que les primes d’options sont grasses – vraiment grasses. La volatilité implicite se négocie à près de 140%, environ neuf fois plus élevée que la S&P 500‘s. En conséquence, nous pouvons créer un commerce qui profite si l’action SPCE n’implose pas simplement à partir d’ici.

Par exemple, si vous êtes prêt à parier que les prix ne tombent pas en dessous de 20 $ avant l’expiration du mois d’août, vous pouvez vendre le put de 20 $ d’août pour 45 cents.

La marge initiale requise n’est que d’environ 100 $, ce qui rend le retour sur investissement potentiel au nord de 40 %. Si vous n’aimez pas le risque ouvert d’une vente à découvert, les spreads de vente haussière fonctionnent également. Je suggère de vendre l’écart de 25 $ / 20 $ d’août pour un crédit de 60 cents.

À la date de publication, Tyler Craig occupait des postes LONGS au sein de SPCE. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

