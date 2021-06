Action SPCE : la grande nouvelle de la FAA qui a fait monter en flèche les actions de Virgin Galactic

Vierge Galactique (NYSE :SPCE) le stock est en hausse vendredi suite à l’annonce de l’approbation de la Federal Aviation Administration (FAA) pour les vols commerciaux.

La FAA permet à Virgin Galactic d’aller de l’avant avec son projet d’offrir des vols commerciaux à ses clients via ses fusées. C’est une nouvelle majeure pour le stock de SPCE, car c’est la première fois que la FAA a autorisé des vols spatiaux pour ses clients.

Virgin Galactic note que cette approbation intervient en même temps qu’elle reçoit les résultats de son vol d’essai du 22 mai. La compagnie note que les résultats ont été positifs, le vol confirmant ses plans d’offres commerciales.

Michael Colglazier, PDG de Virgin Galactic, a déclaré cela à propos de la nouvelle qui a fait grimper l’action SPCE aujourd’hui.

« Nous sommes incroyablement satisfaits des résultats de notre vol d’essai le plus récent, qui a atteint nos objectifs d’essai en vol déclarés. Le vol s’est parfaitement déroulé et les résultats démontrent la sécurité et l’élégance de notre système de vol. L’approbation d’aujourd’hui par la FAA de notre licence de lancement commercial complète, en conjonction avec le succès de notre vol d’essai du 22 mai, nous donne confiance alors que nous procédons à notre premier vol d’essai en équipage complet cet été.