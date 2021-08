Action SPCE : la voie de la rentabilité de Virgin Galactic est trop incertaine

in

Les guerres spatiales des entreprises privées semblaient être de la science-fiction il y a à peine 10 ou 20 ans, mais elles se concrétisent maintenant alors que de multiples concurrents se préparent pour la nouvelle course à la domination spatiale. celui de Jeff Bezos Origine bleue et Elon Musk EspaceX sont parmi les leaders dans le domaine. Mais l’un des premiers innovateurs dans cet espace (sans jeu de mots) était Vierge Galactique (NYSE :SPCE) qui est une société d’exploration spatiale intégrée verticalement qui s’efforce d’être le pionnier des vols spatiaux habités pour les particuliers et les chercheurs. Ce fut une année mémorable pour le stock de SPCE.

Source : Tun Pichitanon / Shutterstock.com

Virgin Galactic, un fabricant de véhicules aériens et spatiaux de pointe, a été fondé en 2004 par le milliardaire et entrepreneur en série britannique Richard Branson, qui détient toujours une participation de 18% dans la société. La société opère à partir du Nouveau-Mexique.

Vol spatial commercial

En utilisant ses technologies propriétaires et réutilisables et soutenues par l’expérience client classique de la marque Virgin, elle développe un système de vol spatial conçu pour offrir aux clients une expérience de vol spatial unique sur plusieurs jours. Cela comprend un vol spatial qui comprend des vues de la Terre depuis l’espace et plusieurs minutes d’apesanteur qui sera lancé depuis Spaceport America au Nouveau-Mexique.

Le 11 juillet, Richard Branson lui-même a pu participer à un vol d’essai réussi. Le vaisseau spatial de la société VSS Unity a été lancé depuis le Nouveau-Mexique avec deux pilotes guidant le véhicule transportant Branson et trois autres employés de Virgin Galactic.

Après avoir analysé les données de vol et d’autres avis, ce qui devrait prendre un certain temps, SPCE fixera une date pour le prochain vol en septembre. Après ces vols d’essai, SPCE prévoit une longue période de maintenance pour VSS Unity et VMS Eve avant de commencer les opérations commerciales en 2022. La société a également annoncé qu’elle rouvrirait la vente de billets avec des prix commençant à 450 000 $ par siège.

La valeur de l’action SPCE

SPCE est pour la plupart une société à pré-revenus, car les vols réguliers de passagers payants ne devraient pas commencer avant 2022. La société a dépensé 273 millions de dollars en 2020 et 211 millions de dollars en 2019.

Cependant, SPCE a réussi sur les marchés des capitaux en levant 460 millions de dollars de ventes d’actions en 2020 et 520 millions de dollars l’année précédente. La trésorerie au bilan s’élevait à 666 millions de dollars à la fin de 2020 et à 552 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre 2021. Cependant, la rentabilité nette n’est pas vraiment en vue à ce stade, et il est très difficile d’estimer quand cela se produira.

En l’absence de revenus ou de flux de trésorerie significatifs, le stock de SPCE est bien sûr difficile à évaluer raisonnablement. On peut utiliser une méthodologie de flux de trésorerie actualisés à long terme, mais la variabilité et l’incertitude des intrants rendent tout calcul quelque peu suspect. Morgan Stanley a même un cas d’ours à 1 $ si l’on suppose que le modèle commercial ne gagne jamais en traction ou en échelle. Peut-être qu’un jour il n’y aura plus assez d’acheteurs de billets à 450 000 $.

Le stock de SPCE a connu plusieurs pics avant de se stabiliser aux niveaux actuels. Il a atteint 60 $ en février de cette année et après être tombé sur terre en mai en dessous de 20 $, il a repris son ascension et a atteint un sommet de 57 $ fin juin. Une partie de son retour aux niveaux actuels peut être attribuée à la vente par Branson d’actions SPCE d’une valeur de 300 millions de dollars en août.

En outre, plusieurs sociétés de bourse ont abaissé la note de l’action, selon CNBC :

« Mercredi, Morgan Stanley a abaissé l’action à une sous-pondération par rapport à un poids égal, déclarant dans une note aux clients que l’excitation autour de Virgin Galactic devrait se calmer alors que le programme des vols entre dans une période plus calme. Le Credit Suisse a émis un downgrade jeudi.

Je pense que l’entreprise devra lever des capitaux dans les années à venir, et il est difficile d’imaginer que Branson réinjecte de l’argent dans l’entreprise après trois ventes d’actions depuis son introduction en bourse en 2019. Jusqu’à ce que cela se produise, il est préférable de rester à l’écart d’une entreprise qui perd autant. l’argent avec un modèle d’affaires très incertain et non prouvé.

À la date de publication, Tom Kerr ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Tom Kerr travaille dans le secteur des services financiers depuis plus de 25 ans. Il est actuellement gestionnaire de portefeuille principal chez Rocky Peak Capital Management. Auparavant, il était directeur des investissements et directeur de la recherche de SGL Investment Advisors, et a occupé plusieurs postes dans d’autres organisations liées aux investissements. M. Kerr a également contribué à la rédaction de TheStreet.com, RagingBull.com et InvestorPlace.com. Il est titulaire de la charte CFA et a obtenu un BBA en finance de la Texas Tech University.