Action SPCE : l’action Virgin Galactic est prête à décoller

C’est sur une rampe de lancement, mais y a-t-il assez de carburant pour Vierge Galactique (NYSE :SPCE) se rallier ? Examinons les conditions du marché hors et sur le graphique des prix de l’action SPCE, puis proposons une détermination ajustée au risque en fonction de ce que nous voyons.

Espacer. C’est la dernière frontière, mais il y a plus de trafic ces jours-ci, après la sortie extraterrestre du leader milliardaire de Virgin Galactic, Sir Richard Branson, à la mi-juillet. Il a volé juste un petit peu au-delà de la stratosphère terrestre dans l’espace suborbital.

De l’avis de tous, le tout premier vol d’essai en équipage complet du stock SPCE sur VSS Unity a été un énorme succès. Pourtant, vous pourriez être induit en erreur en pensant que la mission a été un échec total basé sur une réaction plutôt abrupte des investisseurs « vendre les nouvelles ».

La semaine du lancement spatial, les actions de Virgin ont été envoyées en plongeant de près de 39%. Et à leur plus faible au cours des deux dernières semaines, l’action SPCE a encore perdu 20 %. Aujourd’hui, un prix de marché proche de 28 $ reste à 52% éloigné du sommet de l’action de 57,51 $ en juin.

Les problèmes du stock SPCE

Alors, qu’est-ce qui ne va pas exactement dans les actions de Virgin Galactic ?

Pour certains, une réaction de vente de nouvelles a été bien préparée. Après tout, SPCE a réalisé un rallye plutôt fulgurant d’environ 280% en moins de six semaines avant la mission Unity 22.

Mais il y avait plus de carburant derrière la chute.

Alors que la vapeur de VSS Unity est toujours dans l’atmosphère, la société a annoncé son intention de procéder à une dilution secondaire pouvant atteindre 500 millions de dollars en actions SPCE.

Ensuite, il y a Amazon (NASDAQ :AMZN) – ou plutôt, le side project rival de Jeff Bezos Origine Bleue. La société spatiale a célébré son propre lancement de fusée avec le fondateur d’Amazon Jeff Bezos à bord quelques jours plus tard, aidant ainsi à couper le souffle à la SPCE.

N’oublions pas non plus Elon Musk. Les Tesla (NASDAQ :TSLA) L’entreprise SpaceX du PDG est certainement une menace existentielle.

Pourtant, aujourd’hui, il existe d’autres facteurs qui nuisent à SPCE et qui ne doivent pas être ignorés.

Le premier vol commercial de l’opérateur de tourisme spatial est attendu en 2022. À l’heure actuelle, cependant, il n’y a pas de date fixe pour les civils qui paient 450 000 $ pour monter à bord.

Et le fait est que, comme Virgin est allée au-delà d’un jeu de concept pur, il s’agit de plus en plus de capter des revenus auprès de clients satisfaits.

Ensuite, il y a ces inconstants qui aiment les mèmes Reddit investisseurs. Collectivement, le groupe a notoirement avorté sur bon nombre de ses véhicules commerciaux préférés cette année. Même les programmes les plus réussis comme GameStop (NYSE :GME) ou AMC (NYSE :AMC), qui ont reçu des bouées de sauvetage légitimes pour redresser leurs entreprises, se sont révélées méchamment volatiles pour les investisseurs haussiers.

Et vous l’avez deviné – l’action SPCE avec son intérêt à court terme plus élevé d’environ 15%, une capitalisation assez importante de 7 milliards de dollars et des ambitions commerciales toujours risquées continue de correspondre à la facture volatile des actions meme.

Graphique des cours hebdomadaires de l’action SPCE

Source : Graphiques par TradingView

Le résultat net des investisseurs sortant collectivement des actions SPCE depuis la mission spatiale de Virgin en juillet a placé les actions dans une zone de soutien clé d’apparence solide.

La zone technique est composée du niveau de retracement de 76% du plus bas de mai au pic de juin de Virgin Galactic, de l’écart et du support de la ligne de tendance remontant au plus bas historique de SPCE. C’est bien, mais ça va mieux.

Non seulement les niveaux de stock actuels constituent une rampe de lancement potentielle pour des prix plus élevés, mais les actions SPCE ont déjà confirmé un creux hebdomadaire du pivot du chandelier.

Combinée à des stochastiques en territoire de survente, à un intérêt à court terme décent et à un sentiment baissier évident, la configuration pourrait rapidement générer une formidable opportunité à court terme pour les taureaux au cours des deux prochaines semaines, peut-être quelques semaines.

Idéalement, j’aimerais voir les stochastiques franchir haussier et la situation technique de SPCE se produire dans un mois autre qu’un mois de septembre historiquement baissier. Cependant, sachant que les retours hors de ce monde ne sont jamais des opportunités parfaites, cela ressemble à une proposition intéressante dans Virgin Galactic.

En bout de ligne, cependant, un compromis que je ne ferais pas dans les actions SPCE est de ne pas utiliser le marché des options de Virgin Galactic pour une gestion des risques à toute épreuve de la position. Un écart privilégié qui semble attrayant hors et sur le graphique pour que les taureaux s’adaptent est la combinaison de colliers à 29 $ / 36 $ d’octobre.

À la date de publication, Chris Tyler n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché de produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.