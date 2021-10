Action SPCE : les nouvelles décevantes qui ont poussé Virgin Galactic à plonger aujourd’hui

Vierge Galactique (NYSE :SPCE) les actions sont en baisse vendredi après que la société de voyages spatiaux a révélé un retard pour les vols commerciaux.

Source : Christopher Penler / Shutterstock.com

Selon un communiqué de presse de la compagnie, les vols commerciaux sont repoussés au quatrième trimestre 2022. Cela est lié à un programme d’amélioration annoncé aujourd’hui pour ses VMS Eve et VSS Unity.

Virgin Galactic dit qu’elle attend que ce programme soit terminé pour organiser des vols d’essai des engins. Cela comprend un vol d’essai de recherche avec l’armée de l’air italienne prévu. Ce n’est qu’après que tout cela sera fait que vous commencerez les vols commerciaux.

Michael Colglazier, PDG de Virgin Galactic, a déclaré ce qui suit dans le communiqué de presse concernant les actions SPCE aujourd’hui.

« Le nouveau séquençage de notre période d’amélioration et le vol Unity 23 soulignent nos procédures axées sur la sécurité, offrent la voie la plus efficace vers un service commercial et constituent la bonne approche pour notre entreprise et nos clients. Nous sommes profondément reconnaissants envers la mission de recherche de l’armée de l’air italienne et reconnaissants pour son partenariat continu avec nous dans ce programme de vol d’essai.