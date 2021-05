Action SPCE: Pourquoi les investisseurs ne devraient pas faire un tour sur Virgin Galactic

Vierge Galactique (NYSE:SPCE) entreprend un voyage très dangereux au cours des 12 à 18 prochains mois. Au milieu de multiples signes indiquant que l’action SPCE pourrait très bien continuer à s’effondrer pendant ce voyage, je continue de recommander aux investisseurs de trouver un moyen de débarquer de Virgin.

Source: Christopher Penler / Shutterstock.com

Plus précisément, les problèmes techniques du passé, les ventes d’actions d’initiés et la concurrence féroce à venir sont parmi les raisons pour lesquelles je continue à être baissier sur le nom.

Problèmes techniques passés

Comme je l’ai noté dans ma chronique de janvier sur l’action SPCE, “Le 13 décembre 2020, lors d’une tentative de vol spatial, le moteur du véhicule spatial de Virgin” ne s’est pas complètement allumé lors de sa tentative de lancement “, a rapporté le PDG de la société Michael Colglazier.” De plus, il a déclaré que l’ordinateur du navire avait «perdu la connexion» avec le «moteur de la fusée» {et} que le lancement avait été automatiquement interrompu. “

Dans cet article, j’ai expliqué pourquoi je pensais que l’incident dissuaderait les individus riches de rejoindre les voyages spatiaux de Virgin Galactic. Mais, comme il est peu probable que de tels voyages soient lancés avant un certain temps, une plus grande préoccupation pour les propriétaires d’actions SPCE est de savoir comment se dérouleront les prochains vols d’essai de la société. Le 20 mai, la société a déclaré que son prochain «vol d’essai» devrait avoir lieu le 22 mai, «sous réserve de vérifications météorologiques et techniques», a rapporté Yahoo Finance.

Mais après l’incident de janvier, je crains qu’il puisse y avoir d’autres incidents pendant les tests qui pourraient faire chuter le stock de SPCE. Je pense que de tels problèmes pourraient nuire aux actions plus tard cette semaine et à plus long terme.

Les problèmes que Virgin a identifiés avec le vaisseau mère qui semble susceptible d’être utilisé pendant le test n’aident pas non plus ma confiance dans le prochain vol d’essai et les «retards répétés» du vol d’essai.

À plus long terme, Virgin Galactic chercherait à emmener des civils dans l’espace l’année prochaine. Tout retard supplémentaire de cet objectif pourrait très bien entraîner un cratère de ses actions.

Les ventes d’actions des milliardaires ne sont pas rassurantes

Une autre raison d’être extrêmement prudent sur les actions SPCE est que, ces derniers mois, deux milliardaires ont vendu des quantités massives d’actions.

Plus précisément, comme l’a noté la journaliste d’InvestorPlace Sarah Smith le mois dernier, Richard Branson, qui a lancé Virgin Galactic, a vendu 150 millions de dollars des actions de la société, le laissant «avec une participation d’une valeur d’environ 1,6 milliard de dollars». Et en mars, le milliardaire Chamath Palihapitiya a déchargé toutes ses actions, recevant 200 millions de dollars pour sa participation.

Comme l’a écrit Smith, le célèbre investisseur Peter Lynch a déclaré que les initiés vendent des actions pour de nombreuses raisons, y compris leur «besoin d’argent pour envoyer un enfant à l’université». Et, exactement pour cette raison, il est vrai que les ventes d’actions des initiés de l’entreprise ne sont pas toujours alarmantes. Elle a également souligné que Branson aurait vendu ses actions pour financer d’autres investissements.

Mais néanmoins, il y a quelques raisons pour lesquelles je pense que ces ventes d’actions sont inquiétantes. Tout d’abord, ils se sont produits à quelques semaines d’intervalle. Deuxièmement, Palihapitiya a vendu la totalité de sa participation dans l’entreprise.

Et enfin, les deux hommes sont des milliardaires, pas des directeurs financiers ou des vice-présidents d’entreprise dont la valeur nette peut se situer entre 10 et 15 millions de dollars. Ce ne sont même pas des PDG qui peuvent valoir près de 100 millions de dollars.

Je pense qu’il est plus que raisonnable de supposer que Branson et Palihapitiya, contrairement à la plupart des dirigeants de grandes entreprises, disposent de dizaines de sources permettant de collecter facilement plusieurs millions de dollars de liquidités. Le fait que les deux, à peu de temps l’un de l’autre, aient choisi de lever beaucoup (même pour eux) de liquidités en vendant des actions SPCE, devrait, je pense, inquiéter ceux qui possèdent les actions de la société.

Concurrence accrue

À plus long terme, comme Smith l’a rapporté en février, Virgin Galactic va faire face à une concurrence très difficile. Après être parti Amazon (NASDAQ:AMZN) le trimestre prochain, Jeff Bezos aura plus de temps pour se concentrer sur sa propre entreprise de tourisme spatial, Origine bleue, qui devrait lancer son propre vol spatial d’ici la fin de l’année prochaine. Et, d’ici décembre, Elon Musk’s SpaceX prévoit de lancer sa propre mission spatiale civile.

Affronter deux des PDG les plus performants et les plus perturbateurs de la génération actuelle n’est peut-être pas une tâche facile pour Virgin Galactic.

The Bottom Line sur SPCE Stock

Alors que Virgin Galactic fait face à des défis très difficiles et montre des signes gênants, ses actions sont une vente.

A la date de publication, Larry Ramer ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Larry Ramer mène des recherches et écrit des articles sur les actions américaines depuis 13 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.