Action SPCE : Pourquoi Virgin Galactic est un meilleur achat qu’AMC

Au cours des sept dernières semaines, les actions de Vierge Galactique (NYSE :SPCE) les actions sont en hausse de 177%. La grande nouvelle qui fait grimper les actions est que la Federal Aviation Administration (FAA) a approuvé Virgin pour transporter des passagers dans l’espace.

Dans le même temps, l’action SPCE attire l’attention de la communauté commerciale WallStreetBets de Reddit. En fait, il est devenu l’un des stocks de mèmes de médias sociaux les plus populaires ces dernières semaines. Virgin n’est pas tout à fait au niveau de Divertissement AMC (NYSE :AMC) en termes de buzz sur les réseaux sociaux. Cependant, Virgin est l’un des 10 tickers les plus mentionnés sur WallStreetBets, selon Swaggy Stocks.

Si vous êtes un joueur d’actions meme, bonne chance à vous. Je pense que vous aurez autant de chances de trader les actions AMC pour un profit que vous le feriez en retournant des actions SPCE ou en pariant sur le rouge à la table de roulette. Si vous êtes un investisseur à long terme, AMC et Virgin Galactic sont largement surévalués. Cependant, l’action SPCE a une thèse haussière à long terme beaucoup plus convaincante que celle d’AMC.

Pourquoi le stock de SPCE monte en flèche

Le 25 juin, Virgin a annoncé que la FAA avait accordé à la société une licence commerciale de lancement spatial.

Peu de temps après, le fondateur du milliardaire populaire Richard Branson a annoncé qu’il serait sur le premier vol habité de Virgin le 11 juillet. Ce faisant, Branson battra Amazon.fr (NASDAQ :AMZN) fondateur Jeff Bezos dans la course à l’espace milliardaire. Bezos sera à bord du premier vol habité de Blue Origin le 20 juillet.

Il ne fait aucun doute que les titres récents sont extrêmement positifs pour la marque et les perspectives à long terme de l’entreprise. Cependant, Virgin Galactic est encore à des années de faire des affaires significatives.

L’analyste de Bank of America Ronald Epstein prévoit 2 millions de dollars de revenus de la société en 2021. D’ici 2023, il prévoit que les revenus de Virgin Galactic atteindront 115 millions de dollars. Pour le contexte, sa capitalisation boursière est maintenant de 10,8 milliards de dollars. Cette valorisation est légèrement supérieure à Articles de sport de Dick (NYSE :DKS) à 9 milliards de dollars. Bank of America prévoit 11,1 milliards de dollars de revenus pour Dick’s en 2023. C’est environ 10 fois plus de revenus que Virgin Galactic.

Je ne dis pas que Virgin Galactic et Dick’s sont même de loin comparables en termes de modèle commercial ou de perspectives de croissance. Je souligne simplement à quel point les affaires de Virgin Galactic sont minuscules aujourd’hui et à quel point elles continueront de l’être pendant au moins plusieurs années.

Deux actions surévaluées

Encore une fois, les nouvelles de la FAA sont sans équivoque une bonne nouvelle pour les perspectives à long terme de Virgin Galactic.

“Nous continuons de voir Virgin Galactic comme un bénéficiaire de la nouvelle course spatiale commerciale”, a déclaré Epstein à la suite des nouvelles de la FAA.

“Cependant, nous pensons que cette prime est déjà intégrée dans le stock et diminuera à mesure que de plus en plus de sociétés spatiales commerciales deviendront publiques.”

Dans cette même note, Epstein a abaissé l’action SPCE de « neutre » à « sous-performante ». Il a également fixé un objectif de prix de 41 $, bien en deçà des 49 $ qu’il négociait le 9 juillet.

Comme Virgin, AMC n’est pas non plus rentable. Il est également extrêmement surévalué en fonction des bénéfices, des ventes et des flux de trésorerie actuels et projetés.

Mais AMC a également une montagne de dettes de la taille de l’Everest. Et il a inondé le marché de nouvelles actions, diluant les actionnaires actuels dans le but de rester solvables et d’éviter la faillite.

Comment y jouer

Alors que l’action SPCE est en hausse de 177% depuis la mi-mai, AMC est en hausse de 300%. Comme j’en ai discuté, le grand mouvement de Virgin Galactic est intervenu dans la foulée de gros titres positifs sur l’avenir à long terme de l’entreprise. La principale nouvelle concernant AMC ces dernières semaines est que la société vend des millions d’actions supplémentaires et offre du pop-corn gratuit aux investisseurs particuliers.

Oh, et la société elle-même a également pris le temps d’inclure un avertissement aux investisseurs dans un dossier officiel.

“Dans ces circonstances, nous vous déconseillons d’investir dans nos actions ordinaires de catégorie A, à moins que vous ne soyez prêt à courir le risque de perdre tout ou une partie substantielle de votre investissement”, a écrit AMC.

Virgin Galactic est une action de croissance surévaluée avec une chance raisonnable que la société finisse par atteindre sa valorisation actuelle. Bien sûr, cette croissance peut prendre cinq ans ou plus pour se concrétiser.

AMC est exactement le contraire. Les ventes de billets de cinéma sont en baisse constante depuis environ deux décennies. Il y a une énorme différence entre faire un pari à haut risque sur un leader précoce sur un marché en croissance potentiellement massive et faire un pari à haut risque sur un leader sur un marché en déclin séculaire.

Je ne recommande pas aux investisseurs à long terme d’acheter AMC ou SPCE à ce stade. Mais si vous choisissez l’un des deux titres mèmes, la thèse du taureau boursier SPCE est beaucoup plus logique.

À la date de publication, Wayne Duggan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Wayne Duggan est un contributeur de US News & World Report Investing depuis 2016 et est rédacteur chez Benzinga, où il a écrit plus de 7 000 articles. M. Duggan est l’auteur du livre « Beating Wall Street With Common Sense », qui se concentre sur la psychologie de l’investissement et les stratégies pratiques pour surperformer le marché boursier.