Action SPCE: Virgin Galactic est au mieux une proposition risquée

L’entreprise de tourisme spatial Virgin Galactic Holdings (NYSE:SPCE) a connu un excellent début d’année avec l’annonce de son premier vol d’essai. Cependant, le vol n’a jamais décollé et a entraîné une baisse du stock de SPCE. L’action a atteint 55 $ en février 2021 et s’est effondrée après l’annulation du vol d’essai. Il se négocie à un niveau beaucoup plus bas de 15,63 $ aujourd’hui et je pense qu’il diminuera dans les semaines à venir.

L’action est sous pression car les investisseurs s’interrogent sur l’impact négatif des facteurs qui entourent l’entreprise. Il fait face à une concurrence croissante dans l’industrie et n’a généré aucun revenu. Voyons pourquoi vous devriez éviter les actions SPCE.

Action SPCE: fondamentaux médiocres

Virgin Galactic a récemment rapporté les premiers résultats de quarte. Les fondamentaux ne sont pas impressionnants et l’avenir de l’entreprise semble sombre. La société a déclaré une perte nette de 130 millions de dollars et un solde de trésorerie de 617 millions de dollars au 31 mars 2021. Les frais de recherche et développement sont demeurés constants à 36 $ comparativement à 34 $ l’année précédente. La trésorerie payée pour les dépenses en immobilisations s’est élevée à 1 million de dollars contre 4 millions de dollars au premier trimestre de 2020.

Virgin Galactic n’a pas engagé d’importantes dépenses de recherche et développement ou d’investissement cette année. Le nombre de futurs astronautes reste à 600, ce qui est constant depuis octobre 2020. Les investisseurs doivent se rappeler que l’entreprise n’a pas encore généré de chiffre d’affaires. Il a rapporté un BPA de 0,55 $, ce qui est bien pire que l’estimation des analystes de 0,27 $.

La société a opéré au-dessus de la spéculation et il n’y a pas encore d’opération commerciale à toute épreuve. Le solde de trésorerie n’est pas suffisant pour que l’entreprise puisse se maintenir à long terme. Avec des fondamentaux médiocres, l’action SPCE ne va pas se redresser.

Incertitude sur le vol d’essai

Les investisseurs s’inquiétaient du décollage du vol commercial cette année, mais la société n’a fourni aucun calendrier pour le prochain vol d’essai. Il a déclaré que le moment du prochain vol est en cours d’évaluation en raison d’un problème potentiel décelé.

La société avait précédemment déclaré que le prochain test en vol était prévu ce mois-ci et qu’un deuxième vol d’essai avec deux pilotes et une cabine complète serait bientôt disponible. Il a également partagé des détails sur le troisième et le quatrième vol, mais ce n’est que spéculation aujourd’hui.

Les nombreux retards dans les vols d’essai ont donné l’occasion aux concurrents de monter lentement et ils pourraient bientôt dépasser Virgin Galactic. Jeff Bezos prévoit de lancer Blue Origin avec un passager en juillet et il a accompli beaucoup de choses en moins de temps. Il a effectué plusieurs vols d’essai et met déjà aux enchères le siège pour le premier vol de tourisme spatial. Son premier vol est prévu pour le 20 juillet.

Avec SPCE, nous ne voyons aucun progrès dans le vol d’essai et les vols commerciaux regardent loin. Nous ne pouvons pas spéculer quand l’entreprise commencera à générer des revenus et à attirer les touristes dans l’espace.

L’essentiel sur le stock SPCE

Investir dans l’action SPCE pourrait entraîner une perte énorme ou totale. Ce stock n’augmentera pas de sitôt. Comment évaluez-vous une entreprise qui n’a aucun chiffre d’affaires et aucun progrès à montrer?

Si les retards se poursuivent, le stock ne fera que s’écraser et tomber au sol.

Le stock de SPCE pourrait ne pas aller aussi haut qu’il l’a fait en février 2021 et il pourrait même ne pas atteindre la moitié. Il y a beaucoup d’incertitude et de spéculation autour du titre, ce qui le rend très risqué. Le marché n’était pas satisfait des résultats du premier trimestre, ce qui a conduit à une baisse du titre.

Évitez le stock SPCE. Il y aura beaucoup de turbulences sur ce vol.

