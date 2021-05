Action SPCE: Virgin Galactic est-elle sur le point de perdre son leader visionnaire?

La dernière fois que j’ai écrit sur Vierge Galactique (NYSE:SPCE) était à la mi-février lorsque l’action SPCE volait haut, s’échangeant plusieurs dollars au-dessus de 50 $. À l’époque, j’avais suggéré que l’autre véhicule d’investissement du fondateur de Virgin Galactic, Richard Branson – Acquisition de VG (NYSE:VGAC) – était un meilleur achat si vous recherchiez une proposition risque / récompense à court terme.

«À environ 54 $ actuellement, seuls ceux qui sont prêts à détenir à long terme devraient envisager d’acheter à ces prix», écrivais-je en février. «Si vous achetiez en 2020 pour le long terme, je ne vendrais pas. Au lieu de cela, j’attendrais que cela soit corrigé, puis j’en achèterais davantage. »

Eh bien, SPCE a corrigé et puis certains.

Action SPCE et dernière vente de Branson

Non seulement le calendrier de la société spatiale pour les vols commerciaux a été repoussé jusqu’en 2022, mais Branson continue de vendre les actions de Virgin Galactic. Si ce n’était pas l’une des plus grandes passions du milliardaire, je ne penserais pas à deux fois à la vente d’actions.

Cependant, Virgin Galactic sans Richard Branson, c’est un peu comme Disney (NYSE:DIS) sans Mickey Mouse: tout simplement inimaginable. Les deux événements inquiètent les investisseurs pour l’avenir de l’entreprise. À juste titre.

L’entreprise perd-elle son leader visionnaire? Pour le bien de l’action SPCE, la réponse doit être un non catégorique. Jusqu’ici, voici ce que nous savons.

La vente de 150 millions de dollars d’actions de SPCE a été réalisée sur trois jours en avril à des prix compris entre 26,41 et 28,91 dollars par action. C’est environ 35% plus élevé que les prix actuels. Tout comme il l’a fait en mai 2020, lorsque Virgin Group a vendu 500 millions de dollars de ses participations dans Virgin Galactic pour fortifier ses autres actifs de loisirs, Branson utilisera les dernières recettes pour aider les entreprises à traverser la pandémie.

Lors des ventes d’actions de l’année dernière, je me suis demandé si l’entreprise pourrait réussir sans Branson.

«Je crois que Richard Branson trouvera comment sauver le reste de son empire sans renoncer à tout son investissement dans Virgin Galactic. S’il ne le fait pas, quelqu’un d’autre entrera probablement dans la brèche pour transporter l’entreprise au-delà de la ligne d’arrivée et dans l’espace », ai-je écrit le 9 juin 2020.

«Mais s’il vous plaît, n’achetez pas ce stock en utilisant votre 401 (k). C’est trop risqué pour ça.

Rien n’a changé dans cette dernière phrase. C’est une action spéculative, sans exception. Cependant, malgré la vente de 150 millions de dollars, Virgin Group est toujours le plus grand actionnaire avec une participation de 24% dans la société.

Je continue de douter que Branson vendrait toute sa position à moins qu’il ne soit essentiel de sauver ses autres entreprises. Et même dans ce cas, je suis sceptique qu’il mettrait fin à sa poursuite du voyage spatial après plus de deux décennies d’essais.

Les retards sont égaux pour le parcours

Quant au report du prochain vol d’essai de SpaceShipTwo Unity de février à mai pour qui sait quand grâce au dernier problème technique, les investisseurs doivent se rappeler que nous parlons d’êtres humains volant dans l’espace. Ce n’est pas tout à fait comme faire un voyage de San Francisco à Los Angeles.

«Le chemin vers l’échelle commerciale est délimité par des réalités de type« l’espace est difficile »», a déclaré Adam Jonas, analyste chez Morgan Stanley, dans une note aux clients.

L’analyste croit toujours que Virgin Galactic a un potentiel énorme. Cependant, les problèmes techniques pourraient réduire la capacité de l’entreprise à générer des revenus d’un an. Pour cette raison, Jonas a une cote de pondération égale et un objectif de prix de seulement 30 $.

Je suis sûr qu’une fois que le vol aura lieu et que les analystes auront une meilleure idée du calendrier de commercialisation, les prix et les cotes cibles évolueront plus positivement.

Le 10 mai, Virgin Galactic a enregistré une perte de BAIIA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) du premier trimestre 2021 de 55,9 millions de dollars, contre 59,5 millions de dollars au T4 2020 et 7,7 millions de dollars de moins que la perte estimée par l’analyste pour le trimestre.

En fin de compte, le PDG Michael Colglazier essaie simplement de gérer les attentes des investisseurs. En mars, il a été transparent avec les investisseurs, déclarant que Virgin Galactic avait besoin de beaucoup plus de navires pour être prêt pour les vols commerciaux, et que ces navires devaient être construits pour que le temps de rotation entre les vols ne soit pas si long.

En tant qu’investisseur, je ne sais pas de combien d’informations supplémentaires vous avez besoin pour prendre une décision concernant l’achat de ses actions.

Il y aura des retards. Virgin Galactic n’a pas assez de vaisseaux spatiaux pour faire évoluer l’entreprise. La société n’a aucun revenu et pourrait ne pas en avoir avant 2022. Richard Branson est toujours très impliqué dans la société malgré la vente des actions.

D’où je suis, la proposition risque-récompense pour les investisseurs spéculatifs est tellement plus en votre faveur à 18,64 $ qu’elle ne l’était en février.

Si vous pouvez vous permettre de perdre 100% de votre investissement, acheter à ces prix, ou même plus près de son creux de 52 semaines de 14,21 $, est tout à fait logique.

Mais ne mettez pas d’argent dans ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre – fonds de retraite, études collégiales, nourriture sur la table, etc. Ce n’est jamais un bon endroit pour être un investisseur.

