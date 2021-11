Action SPCE : Virgin Galactic est un excellent achat pour les investisseurs spéculatifs

Mec, j’ai quitté la fusée des yeux ou quoi ? J’ai écrit pour la dernière fois sur Vierge Galactique (NYSE :SPCE) à la mi-mai. À l’époque, l’action SPCE était en difficulté, s’échangeant autour de 17,25 $.

J’ai suggéré que le rapport risque/rendement d’un achat à ces niveaux était bien meilleur que lorsqu’il se négociait à près de 60 $ en février. Avec le recul, nous savons que les actions de la société aérospatiale ont atteint 14,27 $ (plus bas de 52 semaines) le 11 mai, quelques jours plus tôt. Le 28 juin, il était remonté à 57,51 $.

Et puis le fond est tombé, retombant progressivement dans l’adolescence, où il se négocie aujourd’hui.

Comme je l’ai dit en mai, les investisseurs spéculatifs devraient être partout sur les actions de la SPCE. Voici pourquoi.

L’action SPCE est valorisée pour être transférée

Virgin Galactic a actuellement une capitalisation boursière de 4,34 milliards de dollars. C’est environ 1/24e de la capitalisation boursière de Rivien Automobile (NASDAQ :RIVN), la mise en route du véhicule électrique. Pourtant, Virgin Galactic a un chiffre d’affaires de 3,2 millions de dollars pour les neuf mois précédant le 30 septembre, tandis que Rivian n’en a aucun.

En termes de dépenses d’exploitation, Virgin Galactic s’élevait à 241,1 millions de dollars jusqu’au 30 septembre. Rivian s’élevait à 990 millions de dollars pour les six mois précédant le 30 juin. Il s’attend à générer une perte d’exploitation de 750 millions de dollars au troisième trimestre à mi-chemin de ses prévisions. . Cela représente 1,74 milliard de dollars de dépenses d’exploitation pour les neuf premiers mois de 2021.

Cela signifie donc que les investisseurs de Rivian sont prêts à payer 60,48 $ pour chaque dollar de dépenses d’exploitation – 105,23 milliards de dollars divisés par 1,74 milliard de dollars en rythme annualisé – contre 18,87 $ pour les investisseurs de Virgin Galactic.

Si j’achetais Rivian pour plus de 170 $, je tremblerais dans mes bottes. Cependant, il ne fait aucun doute, d’après les deux paragraphes ci-dessus, que la proposition risque-rendement penche fortement en faveur de SPCE.

Où sommes-nous assis en ce qui concerne les vols spatiaux ?

Le 11 août, la FAA (Federal Aviation Administration) a ouvert une enquête sur le vol de la compagnie dans l’espace en juillet avec Richard Branson à bord. Branson est l’un de ses principaux actionnaires malgré les récentes ventes d’actions pour financer ses autres entreprises.

La FAA a immobilisé les opérations de Virgin Galactic début septembre après avoir appris que son véhicule SpaceShipTwo avait dévié de sa trajectoire pendant le vol de juillet et n’avait pas signalé l’incident.

Cependant, le 29 septembre, la FAA a autorisé la compagnie à reprendre les missions spatiales de vol, convaincue que la compagnie a apporté les changements appropriés pour s’assurer que la situation ne se répète pas.

Le 8 novembre, il a annoncé ses résultats du troisième trimestre 2021. L’information la plus critique est que la société est toujours sur la bonne voie pour un service commercial d’astronautes privés au quatrième trimestre de 2022. Environ 700 des 1 000 premières réservations ont été vendues à ce jour. Ces sièges coûteront finalement 450 000 $ chacun, générant 450 millions de dollars de revenus pour l’entreprise.

Bien que ce ne soit pas une affaire conclue, une augmentation des revenus se rapproche de jour en jour. Et pourtant, l’action SPCE, par rapport à Rivian, se vend pour des boutons.

La ligne de fond

Ce n’est pas une bonne optique pour Richard Branson de vendre plus de sa participation dans la société de vols spatiaux – il a récemment vendu 6% de la société pour 300 millions de dollars – dans le cadre des efforts continus du milliardaire pour sauver ses entreprises de voyages. Depuis le début de la pandémie, Branson a vendu plus d’un milliard de dollars d’actions SPCE pour redresser le navire dans certaines de ses autres sociétés.

Cependant, Branson reste l’un des principaux actionnaires avec une participation d’une valeur de 600 millions de dollars, soit environ 12%.

Le PDG Michael Colglazier a commenté les futures activités spatiales de l’entreprise lors du communiqué de presse du troisième trimestre 2021 :

« La demande de voyages dans l’espace est forte et nous vendons des sièges plus rapidement que nous l’avions prévu. Cela démontre l’incroyable marché de notre produit et l’appréciation de la valeur de l’expérience unique que nous offrons. C’est une période charnière pour l’entreprise alors que nous passons d’un innovateur spatial de prototypage à l’opération commerciale mondiale, à grande échelle, que nous devenons. »

En effet, c’est une période charnière.

En mai, j’écrivais :

« Si vous pouvez vous permettre de perdre 100 % de votre investissement, acheter à ces prix, ou même plus près de son plus bas de 52 semaines de 14,21 $, est tout à fait logique. Mais n’y investissez pas de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre – fonds de retraite, études universitaires, nourriture sur la table, etc. Ce n’est jamais un bon endroit pour être un investisseur.

Les mots exacts s’appliquent aujourd’hui. L’action SPCE est un excellent achat spéculatif à long terme.

