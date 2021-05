Action SPCE: Virgin Galactic s’envole alors que les investisseurs parient gros sur le lancement commercial

Le lancement réussi de VSS Unity samedi s’est transformé en un énorme booster pour les actions de Vierge Galactique (NYSE:SPCE) ce matin. L’action SPCE est en hausse de plus de 20% en pré-négociation à 8h15, heure de l’Est.

Source: Christopher Penler / Shutterstock.com

Avec le troisième vol spatial de la société de tourisme spatial et le tout premier vol spatial depuis Spaceport America, au Nouveau-Mexique, les investisseurs semblent plus convaincus qu’un lancement commercial à part entière est d’autant plus proche de la réalité. L’action SPCE a gagné 30,2% la semaine dernière en prévision du lancement.

«VSS Unity a atteint une vitesse de Mach 3 après avoir été libéré du vaisseau-mère, VMS Eve, et a atteint l’espace, à une altitude de 55,45 miles avant de glisser en douceur vers une piste d’atterrissage à Spaceport America», lit-on dans un communiqué de presse de la société peu après le mois de mai. 22 vol. Le test a connu plusieurs retards. En décembre 2020, un problème informatique causé par des interférences électromagnétiques a empêché la fusée du vaisseau spatial de tirer comme prévu.

«Nous commencerons immédiatement à traiter les données obtenues grâce à ce vol d’essai réussi et nous sommes impatients de partager des nouvelles sur notre prochaine étape prévue», a déclaré Michael Colglazier, PDG de Virgin Galactic. Le vaisseau spatial de la société peut accueillir jusqu’à six passagers ainsi que deux pilotes. Selon la BBC, il y a plus de 600 clients payants sur une liste d’attente, avec des billets vendus jusqu’à 250 000 $ chacun.

Le vol a transporté des expériences de recherche scientifique génératrices de revenus dans le cadre du programme Flight Opportunities de la NASA. De plus, il a recueilli des données à utiliser pour les deux derniers rapports de vérification qui sont requis dans le cadre de l’actuelle licence d’exploitation d’engins spatiaux réutilisables commerciaux de la FAA.

Les baisses de stocks SPCE l’emportent sur les hausses

L’action SPCE est arrivée sur le marché en octobre dernier dans le cadre d’un rapprochement avec une société de chèques en blanc Hédosophie du capital social, qui a levé plus de 650 millions de dollars en 2017 et a commencé à se négocier sous le symbole IPOA. Fondée par Virgin Group de Sir Richard Branson en 2004, la société intégrée verticalement exploite à la fois une entreprise de «ligne spatiale» orientée client et un fabricant aérospatial.

Après avoir grimpé de 17,14 $ le 2 novembre à un sommet de 56,90 $ pièce le 11 février, l’action SPCE est revenue sur terre, atteignant un creux de 15,05 $ le 13 mai.

«Nous considérons cet événement comme une étape importante», a écrit Michael Ciarmoli, analyste chez Truist Securities, dans une note aux clients, selon Bloomberg.

Virgin Galactic est l’une des actions spatiales qui a suscité un certain buzz auprès des investisseurs de fonds négociés en bourse ces derniers mois après que Cathie Wood d’Ark Invest a lancé un nouvel ETF, le ETF ARK sur l’exploration et l’innovation spatiales (CHAUVES-SOURIS:ARKX). Initialement une position de premier plan, selon la liste des avoirs du fonds au 24 mai, l’ETF ne détient que 45 actions SPCE. Son plus grand holding, Trimble (NASDAQ:TRMB) a une pondération de 8,81%. Les deux suivants, L’ETF d’impression 3D (CHAUVES-SOURIS:PRNT) et Solutions de défense et de sécurité Kratos (NASDAQ:KTOS), ont une pondération de 6,91% et 6,45%, respectivement.

A la date de publication, Robert Lakin ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

