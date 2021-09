Action SPRT : Hail Mary de Support.com atteindra-t-il la cible ?

Support.com (NASDAQ :SPRT) tient son assemblée spéciale le 10 septembre pour se prononcer sur sa fusion avec Greenridge Generation Holdings. L’acceptation de la fusion nécessite que plus de 50 % des propriétaires d’actions SPRT votent pour approuver l’opération.

Les deux parties ont annoncé leur fusion le 22 mars. La veille de l’annonce de la fusion, SPRT a clôturé à 2,14 $. Maintenant, il se négocie à près de 22 $.

Combien d’actions connaissez-vous qui ont ce genre de performance sur cinq mois ? Très peu. Selon Finviz.com, sur 319 actions qui ont doublé ou mieux en 2021, SPRT est le deuxième meilleur, derrière seulement AMC (NYSE :AMC).

Je ne suis pas fan de la chaîne de cinéma, mais s’il est forcé sous la menace d’une arme d’acheter l’un des deux titres, AMC gagne haut la main.

L’idée de réunir une entreprise d’assistance à la clientèle désespérée à la recherche d’une valeur ajoutée pour ses actionnaires avec une entreprise qui ne sait pas si c’est une entreprise d’énergie ou un Bitcoin (CCC :BTC-USD) l’opération est un investissement rentable semble ridicule.

Pourtant, nous voici à quelques jours d’un vote qui demande aux actionnaires de SPRT de croire qu’un plus un équivaut vraiment à trois.

Ce n’est pas le cas. Voici pourquoi.

Annonce préalable à la fusion des actions SPRT

Support.com est devenu public en juillet 2000. Il a vendu 4,25 millions d’actions à 14 $ pièce. Il a débuté en décembre 1997.

« Nous fournissons un logiciel d’infrastructure de commerce électronique qui automatise, personnalise et améliore l’assistance aux utilisateurs sur Internet. Notre logiciel eSupport est conçu pour accélérer la croissance du commerce électronique et pour augmenter la satisfaction et la fidélisation des clients », déclare la page 3 de son prospectus d’introduction en bourse.

En 1999, elle avait un chiffre d’affaires de 3,2 millions de dollars et une perte d’exploitation de 13,7 millions de dollars. En 2020, elle avait un chiffre d’affaires de 43,9 millions de dollars et un bénéfice d’exploitation de 52 000 $. En revenant sur ses 10-k entre 2001 et 2020, la meilleure année de ventes de Support.com a été 2013 lorsqu’il a généré 88,2 millions de dollars sur le chiffre d’affaires et un bénéfice d’exploitation de 10,8 millions de dollars. Cela semble également être sa meilleure année pour les bénéfices.

En 2013, les actions de SPRT ont atteint 17,22 $, ou à peu près. Après cela, il ne s’était pas approché jusqu’à sa poussée massive en août.

C’est la première fois que je couvre le stock; Je suppose que la plupart des gens savent déjà que Greenridge utilise la société pour entrer en bourse. Il n’a probablement aucun intérêt à long terme à gérer une entreprise de support client.

Considérez SPRT comme une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SSPAC. Cela ajoute peu de valeur à l’équation.

Ainsi, plutôt que 1+1=3, les investisseurs espèrent probablement que c’est plutôt 0,5+1,5=3. Mais je m’égare.

Une entreprise énergétique ou un mineur de Bitcoin ?

À la mi-août, Chris MacDonald d’InvestorPlace a discuté de ce que Greenridge et Support.com apportent à la table dans leur fusion.

«Greenridge a annoncé qu’il prévoyait de terminer l’année civile 2021 avec 50 millions de dollars d’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement). La société s’attend à ce que ce taux d’exécution passe à 160 millions de dollars d’ici 2022 », a écrit MacDonald le 13 août.

« Dans le cadre de l’accord, Support.com fournira 33 millions de dollars à l’entité combinée. À la clôture, on s’attend à ce que les investisseurs en actions SPRT détiennent 8% de la société fusionnée. »

Comme le soulignent les pages 20 et 21 de la présentation de mars expliquant les avantages de la fusion, l’EBITDA de Greenridge devrait passer de 6 millions de dollars en février 2021 à 52 millions de dollars en 2021 et 109 millions de dollars en 2022. Ces deux dernières estimations sont basées sur un prix Bitcoin de 49 000 $.

Au cours des 12 derniers mois clos en février 2021, Greenridge avait une capacité de 17 MW (mégawatts) qui a extrait 1 186 Bitcoins générant 26 millions de dollars de revenus.

À la page 7, il indique que la capacité d’extraction de 26 MW se compose de 7 800 mineurs de Bitcoin. C’est 300 mineurs par MW. Sur la base de 17 MW, cela fait 5 100 mineurs qui ont produit 1 186 Bitcoin, soit 0,23 Bitcoin par mineur. Donc, sur la base d’une capacité d’extraction de 85 MW en 2022, nous envisageons 25 500 mineurs. Multipliez cela par 0,23 Bitcoin et vous obtenez 5 865 Bitcoin produits en 2022.

Ainsi, sur la base du taux d’exécution estimé en 2022, les revenus seront de 206 millions de dollars, soit 35 124 $ par bitcoin. Soustraire le coût pour extraire un Bitcoin est de 2 869 $; le potentiel de profit est intrigant.

Pourquoi, alors, a-t-il fallu quatre ans à Greenridge pour atteindre 26 millions de dollars de revenus ? Cela a-t-il tout à voir avec le prix du Bitcoin ? Ou est-ce parce qu’il avait à l’origine l’intention d’exploiter la centrale électrique en tant que société d’énergie, mais la hausse du prix du Bitcoin l’a fait pivoter ?

Nous ne connaîtrons probablement jamais la véritable histoire.

Je peux voir l’appel pour la direction et les initiés de Support.com à vouloir que cet accord soit conclu. S’il s’approche des projections de chiffre d’affaires et d’EBITDA, la participation de 4 % (plus la participation de 8 % pour ses autres actionnaires) vaudra considérablement plus que s’il continuait à fonctionner en tant que fournisseur de services d’assistance à la clientèle sur Internet.

C’est un excellent Je vous salue Marie; Je ne sais pas si cela fonctionnera ou pas. Vous êtes seul sur celui-ci.

