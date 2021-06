Action SPRT : pourquoi les experts parient-ils sur un avenir radieux pour Support.com

in

Alors que la manie de SPAC s’est calmée, certaines sociétés existantes cotées en bourse cherchent des moyens uniques de créer de la valeur pour les actionnaires. Une de ces sociétés qui a accepté d’être une prise de contrôle inversée est Support.com (NASDAQ :SPRT). En effet, la décision récente de SPRT de s’engager dans une fusion inversée avec Greenridge Generation Holdings a suscité beaucoup d’intérêt de la part d’investisseurs de premier plan, ainsi que de la foule des investisseurs de détail.

Source : Shutterstock

En effet, Support.com est une action qui suscite déjà un intérêt important en tant que candidat à court terme depuis un certain temps. Le niveau élevé d’intérêt à court terme de la société (actuellement autour de 23%) a entraîné un certain nombre de pics à court terme dans les actions SPRT cette année. Le pic de plus de 20 % d’aujourd’hui est révélateur du type de volatilité que nous avons observé dans ce titre depuis un certain temps.

Ces mouvements à court terme ont également relancé le stock de SPRT après une baisse par ailleurs à la baisse ces dernières années. Il semble que les investisseurs soient prêts à se lancer dans l’actualité de la fusion inversée.

Jetons un coup d’œil à certains des commentaires sur cette fusion et à ce que pensent les experts.

Des experts sautant sur l’action SPRT en tant que commerce potentiel

L’influenceur Will Meade a récemment tweeté : « Une énorme activité d’options d’achat inhabituelles en $ SPRT $ SPRT est l’un des mineurs #Bitcoin cotés en bourse les moins chers et les moins chers et c’est le seul mineur #Bitcoin coté en bourse avec sa propre source d’énergie (il a sa propre centrale électrique au gaz naturel) Acheteur 3700 $ SPRT 6/18 5 $ appels pour 35 cents.

Une énorme activité d’options d’achat inhabituelles en $ SPRT $ SPRT est l’un des mineurs #Bitcoin cotés en bourse les moins chers et les moins chers et c’est le seul mineur #Bitcoin coté en bourse avec sa propre source d’énergie (il a sa propre centrale électrique au gaz naturel)

Acheteur 3700 $ SPRT 6/18 5 $ appels pour 35 cents – Will Meade (@realwillmeade) 10 juin 2021

Ce tweet était accompagné de plusieurs autres tweets soulignant la valeur que cet accord devrait apporter aux investisseurs en actions SPRT. En effet, les investisseurs semblent apprécier le potentiel de cette fusion. En tant que l’un des mineurs de Bitcoin les moins chers de son segment, Greenridge pourrait potentiellement générer une valeur considérable pour les actionnaires. La centrale électrique au gaz naturel de la société en fait un jeu plus durable et plus rentable dans l’espace minier Bitcoin. Ce modèle commercial combat également les critiques récentes concernant la consommation d’énergie liée à l’exploitation minière de preuves de travail.

La transaction peut prendre un certain temps. Cependant, les investisseurs semblent prêts à se lancer aujourd’hui. En conséquence, pour ceux qui recherchent des pièces dynamiques, l’action SPRT semble être bien configurée pour un commerce à court terme.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : à de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui peut être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.