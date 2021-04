Action SRNGU: 12 choses à savoir sur une fusion potentielle de Ginkgo Bioworks SPAC | InvestorPlace Aller au contenu

Copyright © 2021 InvestorPlace Media, LLC. Tous les droits sont réservés. 1125 N. Charles St, Baltimore, MD 21201.

Accueil / Marché d’aujourd’hui / Action SRNGU: 12 choses à savoir sur une fusion potentielle de Ginkgo Bioworks SPAC

Avec une acquisition potentielle de Ginkgo imminente, le stock de SRNGU est en hausse aujourd’hui

Par Brenden Rearick, rédacteur adjoint d’InvestorPlace, 9 avril 2021, 15 h 52 HE 9 avril 2021

Tenue de biotechnologie de Boston Ginkgo Bioworks pourrait voir une fusion dans un proche avenir. La société, qui s’occupe de projets biologiques allant de l’ingénierie alimentaire à la reproduction de l’ADN en passant par les études sur les cannabinoïdes, envisagerait de devenir publique. L’entreprise qui fait apparemment l’offre est Acquisitions de Soaring Eagle (NASDAQ:SRNGU), un SPAC avec une longue expérience de fusions réussies. La nouvelle est passionnante pour les investisseurs et provoque un mouvement dans l’action SRNGU aujourd’hui.

Source: Connect monde / Shutterstock.com

La nouvelle peut sembler être juste une autre histoire de SPAC, mais les investisseurs devraient s’intéresser à ce partenariat potentiel.

Le portefeuille impressionnant derrière Soaring Eagle et les énormes innovations biotechnologiques de Ginkgo Bioworks pourraient en faire une offre publique très lucrative. Voici tout ce que vous devez savoir:

Action SRNGU et fusion de Ginkgo Bioworks SPAC

Harry Sloan et Jeff Sagansky dirigent Soaring Eagle. Les deux sont surtout connus pour leurs accords SPAC avec les stocks chauds actuels Skillz (NYSE:SKLZ) et DraftKings (NASDAQ:DKNG). L’introduction en bourse de Soaring Eagle a eu lieu le mois dernier et la société a rapporté plus de 1,7 milliard de dollars de recettes. Ginkgo fait partie d’un groupe de bio-ingénierie innovant créé en 2009. La société opère sous plusieurs entreprises différentes et a commencé comme une société de réplication d’ADN. Après avoir remporté un grand succès dans cette opération, l’entreprise s’est développée dans différents secteurs de la santé. Les segments issus du parapluie Ginkgo comprennent l’ingénierie alimentaire à base de plantes, la production d’engrais et, plus récemment, les nouvelles technologies de test des coronavirus. L’entreprise gagne rapidement en notoriété en raison de son nouveau projet crucial. La société produit l’ARN que tous les principaux fabricants de vaccins à ARNm Covid-19 utilisent dans leurs doses.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Article imprimé d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/04/srngu-stock-12-things-to-know-about-a-potential-ginkgo-bioworks-spac-merger/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC

Connexion abonné

Pas encore un abonné Premium?

S’abonner Fermer la connexion modale