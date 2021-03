Action SRNGU: Parier sur les sponsors est une véritable spéculation SPAC

Il y a trois façons de jouer aux sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), les sociétés publiques à chèque en blanc qui sont une mode actuelle pour les investisseurs. Le plus populaire est de parier sur les fonds, le jeu à haut risque et Acquisition de Soaring Eagle (NASDAQ:SRNGU) Stock.

Soaring Eagle Acquisition n’est pas la seule façon de jouer. Vous pouvez également acheter le SPAC après l’annonce d’un accord, comme avec Capital social Hedosophia Holdings V (NYSE:IPOE), qui achète SoFi, la société financière en ligne.

Enfin, vous pouvez acheter la société issue du SPAC, comme avec Vierge Galactique (NYSE:SPCE), qui est devenue publique via un SPAC en 2019.

Lorsque vous pariez sur les fondateurs de la SPAC, comme avec Soaring Eagle Acquisition, vous achetez leurs actions avant même de connaître la cible. Soaring Eagle a été annoncé le mois dernier.

Le jeu

SRNGU stock est la septième société de chèques en blanc lancée par l’équipe de Harry Sloan, Jeff Sagansky et Eli Baker. Il a commencé à se négocier le 24 février à 11,50 $ par action. La fièvre SPAC ayant refroidi, sa valeur est tombée à un peu plus de 10 $.

L’équipe s’appelle Eagle Equity Partners LLC. Son accord le plus connu a eu lieu en avril dernier, lorsque son premier SPAC, Flying Eagle, s’est transformé en DraftKings (NASDAQ:DKNG). Cela a été une course à la maison pour les investisseurs, qui a plus que triplé pour atteindre environ 65 $. En décembre dernier, l’équipe a pris la plateforme de jeu mobile Skillz (NYSE:SKLZ) Publique. Ces actions se sont échangées jusqu’à 43 $ en février, bien qu’elles soient depuis tombées à 18 $.

Les gens qui jouent au jeu disent que le meilleur moment pour entrer est maintenant, lorsque vous achetez essentiellement de l’argent. Les huit à 13 mois qui s’écoulent entre l’annonce d’un accord et sa clôture s’inscrivent dans le prolongement de l’ancien road show du courtage. C’est à ce moment que la cible est souvent à son meilleur, car les sponsors, la cible et les courtiers la poussent tous. Une fois l’accord conclu, la fièvre spéculative se dissipera, comme cela s’est produit avec Skillz.

Selon cette théorie, il est maintenant temps de sauter sur le stock de SRNGU. Les actions se négocient à peu près à leur «valeur de rachat», donc si aucune transaction n’est conclue d’ici février 2023, vous récupérez votre argent. Le nouveau SPAC a 1,5 milliard de dollars à investir, donc il pourrait attirer quelque chose de gentil.

Le boom des sports électroniques

Les jeux vidéo ont été récemment transformés en esports. Les joueurs à l’esprit vif et aux doigts qui piquent deviennent des stars, des gens qui paient pour les regarder jouer, des promoteurs offrant de gros prix et de la concurrence. La pandémie n’a profité qu’à ce secteur. Les gens peuvent devenir des athlètes depuis leur chambre.

C’est probablement là que va chercher l’argent de SRNGU.

Une cible pourrait être G-Butin, qui a récemment reçu une injection de fonds propres de 56 millions de dollars, mais qui serait toujours en retard sur ses factures.

Une autre possibilité est Jouer à Versus. Il dirige des ligues d’e-sport dans les lycées et revendique 20 000 membres.

Les Eagles pourraient même s’en prendre à Jeux épiques, les créateurs de Fortnite, qui mène sa propre bataille épique devant les tribunaux (et devant les régulateurs) avec Pomme (NASDAQ:AAPL). Le grand jeu ici serait dans Unreal Engine d’Epic, un système de rendu 3D utilisé pour créer ses jeux.

La ligne de fond

Comme je l’ai noté en haut, tout cela n’est que pure spéculation. Vous n’avez pas de chiffres, vous n’avez même pas d’objectif dans lequel creuser, avec l’action SRNGU.

Vous avez juste le bilan d’Eagle, qui jusqu’à présent est plutôt bon.

Avec les SPAC en disgrâce, cependant, c’est peut-être maintenant votre meilleure chance de faire des spéculations. L’action SRNGU se négocie très près de son prix de rachat, votre risque de baisse est donc minime. La plupart des actions SPAC montent en flèche, au moins pendant un certain temps, après l’identification d’une cible, au fur et à mesure que le battage médiatique autour d’elle se développe.

Si vous décidez de jouer, rappelez-vous simplement de rester au courant des nouvelles et d’être prêt à payer une caution dès que vous savez ce qui est acheté. Cela semble être le point idéal du SPAC.

