Action SUIC: 8 choses à savoir sur Fin-Tech Sino United alors que les investisseurs s’intéressent

Sino United (OTCMKTS:SUIC) l’action augmente jeudi après avoir annoncé un accord de collaboration avec Oracle Taiwan.

Cette nouvelle a entraîné un intérêt croissant pour les actions SUIC de la part des investisseurs. Cela, à son tour, conduit à des échanges massifs aujourd’hui. Au moment d’écrire ces lignes, quelque 63 000 actions ont changé de mains. C’est au-dessus du volume quotidien moyen des transactions de la société, qui est d’environ 47 000 actions.

En gardant cela à l’esprit, jetons un coup d’œil à ce que les investisseurs potentiels en actions SUIC doivent savoir sur l’entreprise et son récent accord.

Sino United est une société de technologie financière basée en Chine. Il met l’accent sur l’investissement dans l’Internet des objets, la blockchain, l’intelligence artificielle, etc. Cela l’a amené à investir dans plusieurs entreprises différentes qui répondent à ses exigences. Parmi eux se trouvent Technologie iDrink, Technologie tactile Midas, Sinoway International, et Bien-être uni. La collaboration avec Oracle Taiwan leur permettra de travailler ensemble pour développer des «solutions avancées pour le financement de la chaîne d’approvisionnement mondiale, la technologie financière et les solutions de contrat intelligentes DeFi». L’objectif est de «soutenir le cycle de vie complet de la chaîne d’approvisionnement, en fournissant des solutions révolutionnaires pour corriger la perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale pendant cette période pandémique et au-delà. Selon Sino United, DeFi Smart Contract Solutions devrait apporter des changements majeurs au monde financier. Il veut faire partie de ces changements, c’est pourquoi il travaille aux côtés d’Oracle Taiwan dans cet effort.

Joa Chen Gu-Feng, une réalisatrice de Sino United, a déclaré cela à propos de l’accord qui renforce le stock SUIC aujourd’hui.

«SUIC et SoundNet Technology sont à l’avant-garde de cette ère de transformation, adoptant des changements rapides dans le monde des affaires alors que nous lançons nos dernières solutions DeFi et Smart Contract et nos services numériques qui minimiseront le risque d’intervention arbitraire dans le Global Supply Chain Finance.

Le titre SUIC était en hausse de 12,6% jeudi matin et de 603,1% depuis le début de l’année.

Sino United n’est pas la seule action à attirer l’attention des investisseurs aujourd’hui.

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

