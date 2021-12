Action SWBI : pourquoi les actions de Smith & Wesson sont-elles abattues aujourd’hui ?

Smith & Wesson (NASDAQ :SWBI) l’action ressent la chaleur vendredi après la publication de son rapport sur les résultats du deuxième trimestre 2022.

La mauvaise nouvelle du deuxième trimestre est le bénéfice par action ajusté de la société d’armes à feu de 1,13 $. C’est en dessous des 1,29 $ par action que Wall Street attendait au cours du trimestre. Cependant, il s’agit toujours d’une augmentation par rapport aux 93 cents par action signalés au cours de la même période de l’année précédente.

En ce qui concerne les revenus, cela n’a pas non plus beaucoup aidé les actions de SWBI. La société a rapporté 230,5 millions de dollars au cours du trimestre, ce qui est inférieur à l’estimation des analystes de 277,9 millions de dollars pour le deuxième trimestre. En plus de cela, les revenus sont en baisse de 7,3 % par rapport à la même période l’an dernier.

Mark Smith, président et chef de la direction de Smith & Wesson, a déclaré ce qui suit dans le rapport sur les résultats martelant les actions SWBI.

«Au cours de notre deuxième trimestre, alors que les niveaux de demande se sont atténués par rapport aux sommets historiques enregistrés au plus fort de la pandémie, les résultats de ces efforts et de notre modèle flexible étaient évidents. Malgré une baisse des revenus d’une année sur l’autre, notre équipe d’exploitation a en fait généré une marge brute plus élevée, compensant largement la baisse du chiffre d’affaires.

Pour ajouter l’insulte à la blessure, l’action SWBI a également été déclassée aujourd’hui. L’analyste de Cowen, Cai Von Rumohr, a fait passer le titre de la surperformance à la performance du marché tout en réduisant l’objectif de prix de 38 $ par action à 22 $ par action.

Le rapport sur les bénéfices de la société s’accompagne d’un important commerce d’actions SWBI. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 4 millions d’actions ont été négociées. Pour mettre cela en perspective, le volume quotidien moyen des transactions de la société est d’environ 815 000 actions.

L’action SWBI était en baisse de 27,8% vendredi matin. Cela efface tous les gains observés tout au long de l’année et fait baisser le stock de 9% depuis le début de l’année.

