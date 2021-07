Action T : AT&T donne un triple coup de poing aux actionnaires de longue date

Cela fait presque deux mois que AT&T (NYSE :T) a annoncé qu’il se détachait de WarnerMedia et le fusionnait avec Découverte (NASDAQ :DISCA, NASDAQ :DISQUE), les propriétaires de réseaux tels que HGTV et Food Network.

Source : Jonathan Weiss/Shutterstock

Dès le communiqué, il a justifié sa baisse de dividende, qui verra le paiement trimestriel baisser de moitié une fois la transaction clôturée mi-2022.

« Dividende attractif – redimensionné pour tenir compte de la distribution de WarnerMedia aux actionnaires d’AT&T. Après la clôture et sous réserve de l’approbation du conseil d’AT&T, AT&T s’attend à un ratio de distribution de dividendes annuel de 40 % à 43 % sur un flux de trésorerie disponible prévu de plus de 20 milliards de dollars », a déclaré le communiqué de presse d’AT&T du 17 mai.

Ainsi, non seulement la société veut irriter ses actionnaires de longue date en réduisant son dividende de moitié, mais elle justifie cette décision en suggérant que les actions émises dans l’entité fusionnée compensent la réduction.

Vraiment.

Jetons un coup d’oeil à cette hypothèse. À la fin, je suis convaincu que vous conviendrez avec moi qu’AT&T fait de son mieux pour ennuyer ses fidèles actionnaires, pas une, pas deux, mais trois fois.

Voici pourquoi.

Vous aimerez un dividende en actions réduit de 50% à T

En 2020, AT&T a versé près de 15 milliards de dollars de dividendes. Cela est basé sur des actions moyennes pondérées en circulation de 7,18 milliards de dollars et 2,08 $ en paiements annualisés.

À l’extrémité supérieure de son futur ratio de distribution de dividendes de 43%, elle versera 8,6 milliards de dollars en paiements de dividendes une fois la fusion conclue. C’est donc une réduction de 43 % ou de 6,4 milliards de dollars. Actuellement, il rapporte 7,4 %. Sur la base d’un cours actuel de 28,18 $ et d’un dividende annualisé de 1,19 $, il rapportera 4,2 %.

Le directeur financier d’AT&T, Pascal Desroches, a informé les actionnaires d’AT&T à la mi-juin. Il a été très élogieux de son nouveau versement de dividendes.

“[T]La société ne prévoit pas de réinitialiser le dividende actuel avant l’approbation et la clôture de la transaction WarnerMedia-Discovery proposée. Cependant, après la clôture de la transaction, il s’attend à ce que le dividende redimensionné continue à offrir un rendement très attractif dans le 95e centile des actions générant des dividendes », a déclaré le communiqué de presse du 15 juin de la société.

Donc, en substance, il dit que les investisseurs à revenu devraient être ravis du nouveau paiement amélioré. C’est comme un restaurant connu pour la plus haute qualité de steaks changeant son offre de viande en hamburger. Vous l’aimerez parce que nous le disons.

Déchets totaux.

Le PDG d’AT&T, John Stankey, a essentiellement défendu son rendement de dividende élevé en mars et avril. Se vanter maintenant qu’il sera toujours la crème de la crème en ce qui concerne les actions versant des dividendes est, comme l’a décrit Jim Cramer, une insulte à ses actionnaires de longue date.

Le soi-disant décalage Newco

Comme vous le savez, les actionnaires d’AT&T détiendront 71% de l’entité média fusionnée, les actionnaires de Discovery détenant le reste. La valeur d’entreprise estimée de la nouvelle société est d’environ 130 milliards de dollars.

Donc, sur la base de 130 milliards de dollars, dont 58 milliards de dette des deux sociétés [pg. 5 of its merger presentation], suggère que les capitaux propres d’AT&T valent environ 51 milliards de dollars [$130B less $58B *71%]. Sur la base de 7,18 milliards d’actions AT&T en circulation, chaque nouvelle action vaut environ 7,10 $ pour les actionnaires d’AT&T.

L’actionnaire d’AT&T renonce à 89 cents de dividendes annuels. C’est environ huit ans d’un dividende inférieur pour égaler ce qu’il obtient du spin-off.

Si l’on considère qu’AT&T a payé 79,4 milliards de dollars pour les capitaux propres de Time Warner – il a payé 42,1 milliards de dollars en espèces et émis 1,13 milliard d’actions – et a assumé 23,3 milliards de dollars de dette nette pour une valeur d’entreprise de 102,7 milliards de dollars.

Voici quelques considérations sur le stock T

La partie sur laquelle je me concentre est qu’il a payé 79,4 milliards de dollars pour les capitaux propres de Time Warner. Ainsi, une fois la fusion de Discovery terminée, les actionnaires d’AT&T détiendront 51 milliards de dollars en capitaux propres de la nouvelle société.

D’où je suis assis, Discovery a actuellement une capitalisation boursière de 14 milliards de dollars. Sur la base de 29 % des 72 milliards de dollars de capitaux propres [$130 billion EV less $58 billion in debt], les actions de Discovery obtiennent une augmentation de 50 % de la valeur de leurs capitaux propres.

Cependant, je n’ai pas été en mesure de concilier combien des 43 milliards de dollars AT&T est censé recevoir de WarnerMedia est en fait de l’argent liquide et non des titres de créance et la prise en charge de la dette.

Bien sûr, nous savons que la nouvelle société aura 58 milliards de dollars de dettes. Cependant, la valeur ultime de la participation de 71 % doit être déterminée à une date ultérieure.

J’ai vu toutes sortes d’estimations d’experts en ligne. Par exemple, je sais que le capital investi par AT&T dans Time Warner en 2018 est supérieur à ce que vaut le capital de WarnerMedia aujourd’hui.

Cela pourrait changer.

Cependant, si vous êtes un actionnaire d’AT&T, je n’achèterais pas l’argument de la société qui est une meilleure valeur après cet accord. Si WarnerMedia était si précieux pour l’entreprise, ce ne serait pas le faire tourner.

Conclusion sur le stock T

Donc, si vous vous accrochez à vos actions en espérant 2-1>1, vous vous faites des illusions. AT&T a donné un triple coup de poing aux actionnaires.

Premièrement, cela paie trop cher pour WarnerMedia, forçant des milliers d’employés à être licenciés. Ensuite, il propose un spin-off supposé sauver la face qui enlève la moitié du dividende bien-aimé des actionnaires. Enfin, il essaie de vendre aux actionnaires le fait qu’ils obtiennent deux actions de valeur d’une valeur bien supérieure à 28 $.

C’est du pavot pur, et les propriétaires de stock T le savent.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait de position dans aucun des titres susmentionnés.