Action T: AT&T est toujours un achat, même après la fusion

Géant de la communication de premier ordre AT&T (NYSE :T) s’est négocié un peu comme une action de services publics ces dernières années, et les investisseurs ont approché l’action T en tant que telle. Il a longtemps été un stock fiable en tant qu’aristocrate des dividendes.

Source : Jonathan Weiss/Shutterstock

À la recherche de nouvelles opportunités de croissance, AT&T a fait un énorme pas en avant dans le divertissement il y a trois ans avec son acquisition transformationnelle de Time Warner. L’acquisition de Time Warner était censée fournir à AT&T une nouvelle voie de croissance avec des propriétés de divertissement recherchées telles que HBO.

La prise de contrôle ne s’est pas traduite par le montant de croissance prescrit qu’AT&T avait espéré, tout en imposant à AT&T une montagne de dettes.

Aujourd’hui, AT&T fusionne son activité WarnerMedia avec des sociétés cotées en bourse Découverte (NASDAQ :DISCA, NASDAQ :DISCB). La fusion créera une centrale de streaming à prendre en charge Netflix (NASDAQ :NFLX), Disney (NYSE :DIS), Amazon (NASDAQ :AMZN), Comcast (NASDAQ :CMCSA) et d’autres dans les guerres de streaming en cours.

Pour cette raison, nous réitérons notre point de vue selon lequel l’action AT&T est un achat.

Aperçu de la fusion

La fusion entre WarnerMedia et Discovery a été annoncée le 17 mai, le rapprochement devant être structuré comme une transaction Reverse Morris Trust. Essentiellement, un Reverse Morris Trust est simplement un moyen pour une société mère de céder des actifs, puis de les combiner avec une entité intéressée par l’acquisition de ces actifs. Dans ce cas, la société mère est AT&T, les actifs à céder étant WarnerMedia et la société acquéreuse représentée par Discovery.

Il est important de noter que le Reverse Morris Trust permet que cela se produise en franchise d’impôt, ce qui explique probablement pourquoi AT&T a choisi cette voie en combinaison avec Discovery.

Selon les conditions énoncées, AT&T recevra 43 milliards de dollars de la fusion en une combinaison d’espèces et d’équivalents, et la conservation de la dette. En outre, les actionnaires d’AT&T recevront 71 % des actions en circulation de la nouvelle société, les actionnaires de Discovery conservant le solde de 29 %.

La méga-fusion combinera des puissances dans le secteur du streaming, y compris HBO et ses propriétés connexes, Discovery+, CNN, HGTV, Food Network et d’autres programmes de non-fiction de premier plan.

La transaction est complexe et prendra du temps, avec une date de clôture prévue au milieu de l’année prochaine. Suite au rapprochement, la société s’attend à ce que la nouvelle entité génère un chiffre d’affaires annuel de plus de 50 milliards de dollars.

Pour AT&T, la combinaison signifie céder le contrôle sur WarnerMedia et le potentiel de croissance qu’il a fourni. Cependant, AT&T s’attend toujours à une croissance du chiffre d’affaires à un chiffre et à une croissance du bénéfice par action ajusté à un chiffre après la transaction.

La fusion avec Discovery présente les avantages susmentionnés pour AT&T, notamment une réduction significative de la dette. L’acquisition de TimeWarner a coûté à AT&T près de 80 milliards de dollars lorsque toutes les considérations de trésorerie et d’actions ont été satisfaites, et AT&T est sorti de la fusion avec une dette à long terme de 180 milliards de dollars.

AT&T pense qu’il sortira de ce processus avec un ratio dette nette/EBITDA de 2,6x, ce qui est bien inférieur à ses niveaux précédents qui étaient presque insoutenables.

En outre, AT&T redimensionnera son dividende pour tenir compte de la distribution de WarnerMedia, qui, selon lui, représente environ 40 % des flux de trésorerie disponibles annuels. Cela implique un paiement de dividende projeté de 1,15 $ par action, donner ou prendre, par rapport aux 2,08 $ actuels par action.

Catalyseurs de croissance

La fusion présente des avantages importants pour la nouvelle entité, car elle combine des propriétés de streaming très précieuses sous un même toit. Cependant, pour AT&T, nous pensons toujours que la société a des opportunités de croissance dans les activités restantes.

La fusion permettra à T stock de se concentrer sur ses activités principales de connectivité et de télécommunications, et avec beaucoup moins de dettes. AT&T aura la capacité d’intensifier ses investissements dans ses domaines de croissance, à savoir la connectivité mobile et les services fixes à large bande, sans se distraire d’essayer d’être en même temps une entreprise de divertissement de classe mondiale. AT&T s’est fortement concentré ces dernières années sur la croissance de son activité de divertissement, mais ne sera plus confronté à un tel choix et pourra à la place investir dans ses initiatives de croissance les plus importantes telles que la 5G.

En outre, la structure du capital d’AT&T va être considérablement améliorée à la suite de la transaction, étant donné qu’elle recevra 43 milliards de dollars en espèces et équivalents avec lesquels elle pourra réduire son effet de levier. Cela permettra non seulement à l’entreprise d’économiser de l’argent sur les frais de service de la dette, mais positionnera bien AT&T parmi ses concurrents 5G, notamment Verizon (NYSE :VZ) et T-Mobile (NASDAQ :TMUS).

Des milliards de dollars d’investissements sont nécessaires pour rester compétitif dans cet environnement, et AT&T, selon nous, sera mieux placé pour réaliser ces investissements après la fusion.

Évaluation de l’action T

Après la fusion, et même avant, nous trouvons toujours qu’AT&T est valorisé de manière attrayante. Cette année, nous nous attendons à ce que la société produise 3,20 $ de BPA. Les résultats de l’année prochaine seront sans aucun doute désordonnés compte tenu de la transaction qui doit avoir lieu et des charges afférentes. Mais à long terme, nous nous attendons à ce qu’AT&T soit en mesure de rembourser progressivement sa dette, de verser son dividende aux actionnaires et éventuellement de racheter des actions.

Nous pensons que la transaction Discovery est une sorte d’aveu que l’incursion dans le divertissement n’a pas fonctionné, et qu’AT&T est plus intéressé à redevenir une entreprise de télécommunications pure-play.

Les actions se négocient pour seulement 9,2 fois l’estimation des bénéfices de cette année de 3,20 $ par action, ce qui est bien en deçà de notre estimation de la juste valeur de 11 fois les bénéfices. Nous pensons qu’un AT&T purement axé sur les télécommunications, et avec des dizaines de milliards de dollars de dette réduite, est toujours assez attrayant, et les actionnaires bénéficient en outre de l’avantage de posséder la majorité de la nouvelle entité.

Compte tenu de ces éléments, nous réitérons notre note d’achat sur AT&T suite à l’annonce de la fusion.

Dernières pensées

Le stock T est aujourd’hui dans une période de transformation importante. La fusion de WarnerMedia ne s’est pas déroulée comme prévu, mais nous pensons que la résolution de celle-ci via la transaction Reverse Morris Trust avec Discovery est attrayante. Les acheteurs d’AT&T obtiennent aujourd’hui un géant des télécommunications à bas prix avec un dividende important et 71% de la propriété de la nouvelle entité axée sur le streaming au milieu de l’année prochaine.

Avec ces caractéristiques, nous réitérons notre note d’achat sur AT&T.

À la date de publication, Bob Ciura n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bob Ciura travaille chez Sure Dividend depuis 2016. Il supervise tout le contenu de Sure Dividend et de ses sites partenaires. Avant de rejoindre Sure Dividend, Bob était analyste d’actions indépendant. Ses articles ont été publiés sur les principaux sites Web financiers tels que The Motley Fool, Seeking Alpha, Business Insider et plus encore. Bob a obtenu un baccalauréat en finance de l’Université DePaul et un MBA avec une concentration en investissements de l’Université de Notre Dame.