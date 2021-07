Action TGT : Target est le meilleur jeu de détail pour les investisseurs à long terme

in

Ce n’est plus un secret que Cible (NYSE :TGT), dirigé par Brian Cornell, est le détaillant le mieux géré des États-Unis. C’est pourquoi je recommande le stock TGT à tous ceux qui veulent écouter.

Source : Robert Gregory Griffeth / Shutterstock.com

Depuis que Cornell est devenu PDG en 2014, à la suite d’une violation de carte de crédit qui a forcé son prédécesseur, les actions de Target ont augmenté de 300 %. Au cours des deux dernières années, le stock a augmenté encore plus que Amazon (NASDAQ :AMZN).

Pourtant, l’action Target n’est pas surévaluée. Les chiffres ont suivi le rythme. Les ventes du trimestre d’avril ont augmenté de 23 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice net s’est élevé à 4,20 $ par action, contre 57 cents lorsque la pandémie a frappé. L’action cible a commencé en juillet à environ 242 $ par action, une capitalisation boursière de 119,6 milliards de dollars, mais un ratio cours/bénéfice (P/E) de seulement 19,7.

La légende de Cornell

Cornell a également construit un «arbre d’entraîneurs» semblable à l’entraîneur des Chiefs de Kansas City Andy Reid, car ses anciens dirigeants ont été sollicités pour diriger des détaillants comme Lowe’s (NYSE :FAIBLE) et Lit, bain et au-delà (NASDAQ :BBBY).

La stratégie a été trompeusement simple. Au lieu de vendre des marques renommées à bas prix, Cornell a créé des marques de magasin de qualité égale ou supérieure. La dernière marque d’un milliard de dollars est All in Motion, un nom de vêtements de sport en concurrence avec les équipements de yoga de Lululemon (NASDAQ :LULU). C’est l’une des 10 marques de l’entreprise dont les ventes dépassent le milliard de dollars par an. Quatre dépassent la barre des 2 milliards de dollars, dont Cat & Jack, une ligne de vêtements pour enfants.

Pendant des années, je me suis interrogé sur les petites sections alimentaires de Target. Cornell y a investi et, pendant la pandémie, Target est devenu un marchand «essentiel», tandis que ses rivaux ont été fermés.

Cornell a également mis en place un solide effort de commerce électronique avant que la pandémie ne rende cela nécessaire. En 2017, Target a acheté Grand Junction, un logiciel de gestion de la logistique et de la livraison au détail, et Shipt, qui offrait un service de livraison le jour même. La dernière innovation de Cornell est de transformer les magasins du centre-ville fermés en centres de distribution régionaux. Cela permettra à Target de réaliser un profit sur la livraison gratuite le jour même pour les commandes supérieures à 75 $.

Pas trop tard

Au fil des ans, l’action TGT est devenue l’une de mes recommandations préférées.

Même lorsqu’il a raté ses bénéfices et que les analystes l’ont flagellé pour avoir augmenté les salaires, je l’ai soutenu. Depuis que je l’ai recommandé à Walmart en avril 2020, les actions de Target ont plus que doublé, tandis que celles de Walmart n’ont progressé que de 13%.

La pandémie qui s’estompe n’a pas non plus ralenti l’élan de Target. Les ventes de vêtements sont désormais la vedette, alors que les acheteurs retournent dans les magasins et les cabines d’essayage.

Tout en qualifiant l’action Target d'”achat fort”, les 19 analystes qui la suivent chez Tipranks constatent un gain de moins de 5% au cours de l’année prochaine. En effet, les gains de l’action ont ralenti au cours du mois dernier et ne sont désormais pas meilleurs que ceux d’Amazon. La hausse du cours de l’action a également nui au rendement de l’action Target, maintenant à seulement 1,5% avec un paiement de 3,60 $ par an.

À mesure que la performance de Target s’est améliorée, les attentes ont augmenté. Le chuchotement des bénéfices pour le trimestre de juillet de Target, dont la publication est prévue le 18 août, est de 22,82 milliards de dollars de ventes et de bénéfices de 3,27 $ par action. Cela semble énorme, mais cela a peu changé par rapport au trimestre de juillet de l’année dernière. L’objectif doit dépasser cet objectif.

Le résultat sur TGT Stock

Target a généré de gros gains en capital pendant la pandémie. Je ne m’attends pas à ce que cela continue. L’économie est maintenant en croissance et il y a d’autres choses à acheter pour les investisseurs.

Les analystes peuvent s’inquiéter du fait que Cornell a maintenant 63 ans. Mais je ne suis pas inquiet. Cornell a développé un groupe solide de cadres, dirigé par la directrice de la croissance Christina Hennington et la directrice du merchandising Jill Sando.

Cela signifie que si vous êtes un investisseur à long terme, une quarantaine d’années avec un compte de retraite, vous devez vous assurer que Target figure dans votre portefeuille et passer une bonne nuit de sommeil.

À la date de publication, Dana Blankenhorn occupait une position LONGUE dans AMZN. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financier depuis 1978. Son dernier livre est Technology’s Big Bang: Yesterday, Today and Tomorrow with Moore’s Law, des essais sur la technologie disponibles sur la boutique Amazon Kindle. Suivez-le sur Twitter à @danablankenhorn.