Action TPGY : la finance bénéfique de TPG Pace devient de plus en plus risquée

Les véhicules électriques sont l’avenir. C’est l’un des nouveaux mantras que la société vous demande de croire, avec certaines conséquences si vous ne le faites pas. Il est donc compréhensible que tant de gens soient impatients de parier sur Financement bénéfique TPG Pace (NYSE :TPGY) Stock.

Source : VanderWolf Images / Shutterstock.com

L’action TPGY représente une société d’acquisition ad hoc qui cible EVBox, un fournisseur néerlandais de bornes de recharge pour véhicules électriques.

D’une part, l’action TPGY a suscité un intérêt considérable dès le début du moulin à rumeurs en raison de plusieurs facteurs. La clé d’entre elles est le vent arrière politique. Alors que les voix les plus fortes sur Internet semblent bouleversées par le fait que le président Joe Biden a remporté les élections de 2020, voici le bon côté : avec les démocrates contrôlant le pouvoir législatif (quoique de manière ténue), la gauche peut faire avancer son programme pro-climat, qui comprend les véhicules électriques.

Alors que le reste du monde reconnaît apparemment que nous devons faire quelque chose pour arrêter le changement climatique, le stock TPGY se situe au sommet de ce qui pourrait être un mouvement incroyablement transformateur. Peu importe où EVBox finira par s’étendre à l’avenir, les perspectives semblent prometteuses.

Bien entendu, rien n’est jamais aussi simple, c’est pourquoi les investisseurs doivent être très prudents avant de parier sur cette SPAC.

Les vents politiques tournent défavorablement contre l’action TPGY

Vous savez comment parfois vous vous souviendrez des choses les plus aléatoires de votre passé avec clarté, tandis que les autres événements autour de vous sont perdus dans une brume ? Pour moi, la seule information dont je me souviens de mon cours d’économie au lycée est qu’il y a une différence entre le désir et la demande.

Vouloir est facile. Vouloir est bon marché. Tout le monde veut quelque chose. Mais la demande est un tout autre animal. Sous ce concept, vous faites référence à des personnes qui sont prêtes et disposées à acheter un produit ou un service. Et c’est la même chose avec la vue d’ensemble concernant le stock TPGY.

Je crois que notre propre Chris Markoch a vraiment mis le doigt sur la tête avec son point de vue sur le SPAC. Faisant référence au fait que le puzzle EV n’est pas seulement scientifique ni économique mais aussi politique, Markoch a écrit :

Il semblerait peu probable que l’administration Biden soit en mesure de passer l’intégralité de son budget de 6 000 milliards de dollars. Le plan d’infrastructure de 2 000 milliards de dollars qui comprend le financement des bornes de recharge pour véhicules électriques sera probablement réduit. Tout cela pour dire qu’il n’y a peut-être pas la volonté de passer des subventions généreuses. Même s’ils l’avaient fait, les États-Unis n’ont presque pas l’offre pour répondre à une telle demande.

Les politiciens soutenant un avenir EV peuvent parler autant qu’ils veulent de vouloir une infrastructure de transport propre. Mais les ressources sont limitées et la manière dont elles sont allouées est certainement influencée politiquement.

À l’heure actuelle, le besoin de véhicules électriques et d’infrastructures connexes est élevé. Mais la demande est malheureusement faible, ce qui nuit au récit de l’action TPGY.

La SPAC sera-t-elle encore SPAC ?

Au cours des derniers mois, nous avons vu plusieurs SPAC à la mode cracher durement, d’autant plus que des actions dilutives telles que l’exercice de mandats ont fait des ravages. Malheureusement, c’est l’un des principaux facteurs de risque associés aux entreprises de chèques en blanc.

Mais le contre-argument, je suppose, est qu’au moins ces SAVS doivent faire leur travail. Comme l’a rapporté Robert Lakin, contributeur d’InvestorPlace, il existe au moins un faible risque que le sponsor SPAC ou EVBox se retire de l’accord. Pourtant, il a pris soin de noter que se retirer n’aurait pas beaucoup de sens.

Je ne vais pas être en désaccord avec lui. Dans le même temps, cela ne fait que souligner un autre problème avec ces SPAC et le stock TPGY en particulier. Si l’économie mondiale prend une trajectoire désagréable, même les marchés européens qui sont beaucoup plus sensibles à la construction d’infrastructures de véhicules électriques pourraient commencer à avoir les pieds froids que nous connaissons aux États-Unis.

Pour moi, trop de variables sont apparues pour que je sois à l’aise avec les actions TPGY, qu’elles concluent ou non son accord SPAC.

A la date de publication, Josh Enomoto n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.