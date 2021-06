Action TPGY : plaindre les actionnaires si sa fusion échoue

Le 18 mai, Financement bénéfique TPG Pace (NYSE :TPGY) a perdu 13 % de sa valeur à l’annonce de la fusion de la société ad hoc (SPAC) avec EVBox serait retardé. Au cours de la seconde moitié de mai, le titre TPGY a réussi à récupérer une partie de ces pertes.

Cependant, si vous débutez dans l’investissement SPAC, TPGY est un excellent exemple des risques associés à l’achat de ces actions avant la fusion.

Voici pourquoi.

La SPAC a 24 mois

TPG Pace Beneficial Finance a vendu 35 millions d’unités le 6 octobre. Chaque unité comprenait une action de TPGY et un cinquième d’un bon de souscription pour acheter une autre action à un prix d’exercice de 11,50 $. Cela signifie que si vous avez acheté cinq unités pour 50 $ et que, à un moment donné, vous exercez votre droit d’acheter une autre action à 11,50 $, vous obtiendrez finalement six actions à un prix moyen de 10,25 $. [5 x $10 + $11.50 / 6].

TPGY se négocie environ 33% au-dessus du coût d’achat des six actions au moment où j’écris ces lignes. Il s’agit d’un gain annualisé non réalisé de 50 % [33 / 8 months x 12 months].

Donc quel est le problème?

La page d’accueil standard de l’offre publique initiale de TPGY indique : « Si nous ne sommes pas en mesure de finaliser notre regroupement d’entreprises initial dans les 24 mois suivant la clôture de cette offre, nous rachèterons 100 % des actions publiques à un prix par action…. »

En termes simples, si la SPAC ne trouve pas de cible d’ici le 6 octobre 2022, les fonds détenus dans le compte en fiducie sont retournés aux investisseurs. Ainsi, vous récupéreriez un peu moins de 10 $ par action plus deux ans d’intérêts.

Votre rendement annuel de 50 % se transforme en 1 à 2 % par an dans le meilleur des cas. Depuis le 6 octobre, le S&P 500 est en hausse de 25 %, soit un rendement annualisé légèrement plus piéton de 38 %. Cependant, s’il le fait pendant encore 16 mois, le coût d’opportunité de la conservation de vos fonds dans une fiducie augmente de façon exponentielle.

Quelles sont les chances?

Je dois demander au parieur résident d’InvestorPlace, Mark Hake, quelles sont les chances que TPG Pace Beneficial Finance ne parvienne pas à conclure son accord avec EVBox, le réseau européen de bornes de recharge, puis ne parvienne pas à trouver une autre cible dans un délai d’environ 13 mois ?

Pourquoi 13 mois ?

Fin mai, comme l’a souligné David Moadel, contributeur d’InvestorPlace, les deux parties ont modifié l’accord de regroupement d’entreprises, ou BCA, de trois mois jusqu’au 6 septembre. date pour trouver un partenaire.

Comme mon collègue l’a déclaré dans son article, il est possible que TPGY tombe en dessous de 10 $ à l’avenir si les partenaires de la fusion annulaient leurs projets de mariage.

Pensez-y : après avoir annoncé un accord dans les 65 jours suivant son introduction en bourse, avoir attendu neuf mois pour un mariage, être annulé à l’autel semble être une déception majeure que les investisseurs de TPGY n’oublieraient pas de sitôt.

Plus important encore, c’est une leçon sur ce que vous ne devriez pas attendre d’un SAVS.

Le résultat sur le stock TPGY

La dernière fois que j’ai écrit sur TPGY, c’était en avril quand j’ai dit que je mangerais mon chapeau si le stock valait 45 $, l’estimation donnée par Mark Hake, que j’ai mentionné plus tôt.

Maintenant, en toute justice pour mon collègue, il estimait sa valeur en se fondant sur l’hypothèse que la fusion avait réellement eu lieu. Même cela est maintenant en danger.

En revanche, j’ai eu du mal à recommander des investissements liés au véhicule électrique comme TPGY ou Points de charge (NYSE :CHPT) jusqu’à ce que Tesla (NASDAQ :TSLA) se négociait au-dessus de 800 $.

“[B]Les autres EVBox et ChargePoint sont confrontées à une concurrence accrue, combinée à une certaine inconnue quant à l’adoption finale des achats de véhicules électriques au cours des prochaines années. Cela rend leur handicap beaucoup plus difficile », ai-je écrit le 19 avril.

Depuis mon article, TSLA a perdu 15% de sa valeur et se négocie légèrement au-dessus de 600 $, tandis que CHPT et TPGY sont respectivement en hausse de 23% et en baisse de 13% sur la même période.

Gagner de l’argent sur les énergies propres est devenu beaucoup plus difficile en 2021.

le FNB Invesco WilderHill Énergie propre (NYSEARCA :PBW) est en baisse de plus de 17% depuis le début de l’année jusqu’au 2 juin par rapport au S&P 500, qui est en hausse de près de 14% sur la même période. Cependant, au cours des 52 dernières semaines, les chiffres semblent complètement différents.

Comme l’a déclaré David Moadel, le risque d’échec de la fusion est suffisamment discutable pour qu’il soit difficile de comprendre l’achat à ce stade.

La leçon à tirer ici ?

N’achetez pas de SPAC tant qu’il n’est pas dé-SPAC.

