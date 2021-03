Action TRMB: 10 choses à savoir sur le Top Holding ARKX ETF

Trimble (NASDAQ:TRMB) pourrait être sur le point de décoller alors que le Arche ETF d’exploration spatiale (CHAUVES-SOURIS:ARKX) de Ark Invest commence à négocier. En effet, la société est la principale participation du nouveau fonds, ce qui lui confère une forte approbation de la part de l’influenceuse du marché Cathie Wood. Donc, avec ce catalyseur à venir à l’esprit, que devez-vous savoir sur le stock TRMB?

Pour commencer, les investisseurs doivent savoir que l’ARKX ETF est un fonds unique en son genre axé sur les sociétés d’exploration spatiale. Il s’agit également du premier nouveau fonds négocié en bourse de Wood en deux ans, augmentant l’attrait avant sa date de sortie. Parce que de nombreux investisseurs particuliers considèrent Wood comme un gourou du marché grâce à ses premiers paris sur Tesla (NASDAQ:TSLA) et Bitcoin (CCC:BTC), le nouvel ETF est très attractif.

Aujourd’hui, les investisseurs ont enfin pu examiner de plus près cet ETF et ses avoirs. Avec Trimble prenant la première place, voici ce que vous devez savoir sur le stock TRMB:

Charlie Trimble a aidé à fonder Trimble en 1978, et la société a élu domicile à Sunnyvale, en Californie. Depuis lors, la société a déposé plus de 2 000 brevets pour une grande variété d’avancées technologiques. Ces progrès touchent de nombreuses industries, notamment l’agriculture, la géospatiale, la construction, le génie civil, la foresterie et le rail. Plus spécifiquement, Trimble se présente comme un chef de file en matière de positionnement, de modélisation, de connectivité et d’analyse de données. Les investisseurs doivent noter que ces solutions sont utilisées dans plus de 150 pays. De plus, Trimble possède des bureaux dans 40 pays. Cette liste comprend le Brésil, la Russie, la Chine et la Suisse. Trimble a également alimenté sa croissance en acquérant des entreprises pertinentes. Ceux-ci incluent Applanix, Cityworks et MyTopo. Cathie Wood n’est pas étrangère à Trimble. Elle a inclus la société dans ses autres fonds, et l’action TRMB est dans le rival Acheter des FNB spatiaux (NASDAQ:OVNI). Il prend la première place dans l’ARKX ETF avec une pondération de 8,47%.

L’action TRMB et le lancement d’ARKX ETF

Alors, que devraient savoir les investisseurs sur les actions Trimble et TRMB maintenant?

L’un des plus grands points à retenir est peut-être que Wood a surpris les investisseurs avec les principaux titres de l’ARKX ETF. Beaucoup espéraient des sociétés spatiales émergentes comme Momentus (NASDAQ:SRAC) pour prendre les premières places. Vierge Galactique (NYSE:SPCE), un favori du commerce de détail, revendique moins de 2% du portefeuille. D’un autre côté, les entreprises moins connues comme Trimble obtiennent les meilleures facturations, et les géants de la technologie comme Tencent (OTCMKTS:TCEHY) sont également pondérés.

Cependant, d’autres gestionnaires de fonds et analystes n’ont pas été surpris par le choix de l’action TRMB. Wood l’a inclus dans le Technologie autonome et robotique Ark (CHAUVES-SOURIS:ARKQ) ETF avant. De plus, l’entreprise dispose d’un logiciel de gestion de l’eau qui utilise des satellites pour aider les agriculteurs. Pour Wood, cela pourrait être un jeu sur les technologies spatiales habilitantes sur lesquelles son ETF ARKX se concentre.

L’ETF Space Exploration devant commencer à se négocier mardi, gardez un œil attentif sur Trimble. Les actions pourraient bénéficier d’un coup de pouce de la taille d’une fusée.

