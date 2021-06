Action TSLA : 4 raisons pour lesquelles les investisseurs devraient éviter Tesla

Tesla (NASDAQ :TSLA) l’action est en hausse de plus de 8% par rapport à son plus bas de la mi-mai d’environ 550 $. Les actions TSLA ont fait un excellent échange pour les palmes qui ont acheté le plongeon. Cependant, les perspectives à court terme de Tesla ne sont pas excellentes et les investisseurs devraient se méfier d’acheter des actions à ce stade.

Source : Sheila Fitzgerald / Shutterstock.com

L’action TSLA est la mère de toutes les actions cultes à forte croissance et dynamiques. Il a également été l’un des meilleurs investissements sur le marché au cours des deux dernières années.

Mais il y a tout simplement trop de facteurs qui jouent contre Tesla à court terme pour que les investisseurs se sentent en sécurité en l’achetant à ce stade. Voici quatre raisons d’éviter les actions TSLA.

L’action TSLA a un problème avec la Chine

J’ai écrit à plusieurs reprises sur les problèmes de Tesla en Chine. La Chine est une partie importante du récit de croissance à long terme de Tesla. Cependant, j’ai mis en garde les investisseurs en actions TSLA contre un problème croissant en Chine depuis le 19 février.

À l’époque, le journal contrôlé par l’État chinois The Global Times critiquait publiquement Tesla pour des problèmes de sécurité et des contrôles de qualité. Il a spécifiquement mentionné « les accélérations inattendues, les incendies de batterie et les mises à niveau anormales en direct (OTA) » comme des problèmes majeurs.

Certains investisseurs en actions TSLA rejettent ces histoires comme de la propagande du gouvernement chinois. J’ai dit que peu importe que ce soit de la propagande ou non. Si le Parti communiste chinois veut que Tesla échoue en Chine, c’est la vraie histoire.

Les ventes de Tesla en Chine ont chuté de 27% d’un mois à l’autre en avril. Et les gros titres chinois négatifs continuent d’affluer. Le 30 mai, le Global Times a fait état des « problèmes de sécurité de Tesla, en particulier en ce qui concerne son système de freinage après qu’une multitude d’incidents ont été signalés ».

L’action est surévaluée

Le point de l’évaluation en est un autre que j’ai souligné à maintes reprises. Je comprends pourquoi les taureaux boursiers TSLA n’aiment pas que le stock soit comparé à General Motors (NYSE :DG), Gué (NYSE :F) et d’autres constructeurs automobiles historiques. Après tout, Tesla a enregistré une croissance des revenus de 28,3% en 2020, tandis que les revenus de Ford et GM ont chuté de plus de 10% l’année dernière.

Cependant, Tesla est également extrêmement surévalué par rapport aux actions technologiques à forte croissance. Comparé à ses pairs des actions technologiques à grande capitalisation Facebook (NASDAQ :FB), Amazon (NASDAQ :AMZN) et Alphabet (NASDAQ :GOOGL), Tesla est considérablement surévalué sur la base du rapport cours/ventes, cours/flux de trésorerie disponible et du ratio cours/bénéfice à terme.

Et en parlant de bénéfices, ces pairs boursiers technologiques sont tous extrêmement rentables. Tesla n’est toujours pas rentable sans vendre de crédits réglementaires. Et les experts s’attendent à ce que la fenêtre de vente de crédits réglementaires de Tesla se ferme complètement au cours des deux prochaines années.

Compétition montante

L’une des raisons pour lesquelles Tesla ne pourra plus vendre de crédits réglementaires est que, pour la première fois dans l’histoire, elle sera confrontée à un raz-de-marée de la concurrence des véhicules électriques dans les années à venir. Certains taureaux boursiers TSLA ont fait valoir que Tesla est le Pomme (NASDAQ :AAPL) des véhicules électriques. Cela peut finalement s’avérer vrai. Mais jusqu’à présent, Tesla n’a été que le La mûre (NASDAQ :BB) des véhicules électriques. Tesla est le premier, mais pas nécessairement le meilleur.

La Ford Mustang Mach-E, un modèle concurrent unique, a gagné à elle seule environ 12% de part de marché des véhicules électriques de Tesla, selon Morgan Stanley.

Mais Ford ne fait que commencer. Le président Joe Biden a récemment présenté la version électrique de la camionnette Ford F-150, qui devrait être expédiée en 2022. Ford a également récemment augmenté ses investissements dans la technologie des véhicules de nouvelle génération de 22 milliards de dollars à 30 milliards de dollars jusqu’en 2025.

GM investit 27 milliards de dollars dans la technologie automobile de nouvelle génération jusqu’en 2025 et prévoit de lancer 30 modèles de véhicules électriques d’ici là. Nio (NYSE :NIO), Xpeng (NYSE :XPEV) et d’autres entreprises chinoises de véhicules électriques ont théoriquement le soutien du gouvernement chinois. Toyota (NYSE :MT) vient de dire qu’il prévoyait de vendre 8 millions de véhicules électriques d’ici 2030. Ce nombre éclipse les moins de 500 000 véhicules électriques que Tesla a vendus en 2020.

La compétition arrive déjà. Le Credit Suisse a rapporté cette semaine que la part de marché mondiale des véhicules électriques de Tesla est passée de 29% en mars à seulement 11% en avril.

L’image technique de Tesla est moche

En tant qu’investisseur à long terme, je ne suis généralement pas un grand fan d’analyse technique. Cependant, lorsqu’une action comme Tesla se libère de toute évaluation fondamentale et se négocie sur un élan et un sentiment purs, les aspects techniques deviennent beaucoup plus importants.

L’action TSLA n’a pas atteint un nouveau sommet depuis janvier. Depuis lors, le titre est repassé en dessous de sa moyenne mobile simple de 200 jours et de sa SMA de 50 jours. C’est avril qui rebondit sur le niveau de 550 $ qui s’est arrêté à 780 $.

À ce stade, l’action TSLA semble atteindre une série de sommets inférieurs. De plus, sa ligne de résistance descendante couplée à un support à 550 $ forme une configuration technique en triangle descendant, un indicateur technique baissier. L’action TSLA a une résistance technique extrême dans la fourchette de 660 $ à 690 $, y compris ses SMA de 50 jours et de 200 jours.

Jusqu’à ce que l’action TSLA dépasse les 690 $, il semble que son niveau de support technique de 550 $ pourrait être le prochain niveau à échouer.

À la date de publication, Wayne Duggan occupait de LONGUES positions chez GM et GOOGL. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Wayne Duggan est un contributeur de US News & World Report Investing depuis 2016 et est rédacteur chez Benzinga, où il a écrit plus de 7 000 articles. M. Duggan est l’auteur du livre « Battre Wall Street avec du bon sens », qui se concentre sur la psychologie de l’investissement et les stratégies pratiques pour surperformer le marché boursier.