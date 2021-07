Action TSLA : 7 choses que les investisseurs de Tesla doivent surveiller dans les résultats du deuxième trimestre

Investisseurs dans Tesla (NASDAQ :TSLA) ont connu certains des retours les plus prolifiques de la dernière décennie. En effet, la prévalence croissante des véhicules électriques et l’avantage de Tesla dans ce secteur sont quelque chose à voir.

Bien sûr, chaque rapport sur les résultats trimestriels est un gros problème pour les aficionados de Tesla. Les investisseurs peuvent voir à quel point l’entreprise a progressé dans son objectif de commercialiser des véhicules électriques dans le monde. En effet, beaucoup pourraient soutenir que Tesla a forcé l’industrie automobile à changer complètement d’orientation en seulement une décennie. En conséquence, Tesla a peut-être déjà atteint son objectif.

Cela dit, du point de vue des bénéfices, il y a beaucoup de choses sur lesquelles les investisseurs garderont un œil sur ce trimestre. Plongeons-nous dans quelques-uns des facteurs clés que les investisseurs doivent surveiller avant la prochaine publication des résultats de Tesla le 26 juillet.

Les gains à venir devraient être un grand événement pour l’action TSLA

En termes de bénéfices, Tesla a montré une forte demande pour ses véhicules. En effet, selon les rapports, les immatriculations en Californie ont augmenté de 85 % au deuxième trimestre pour atteindre 23 556. En conséquence, les investisseurs seront très attentifs aux chiffres de production et de livraison. La façon dont ceux-ci sont répartis aura également de l’importance. Par exemple, les immatriculations du modèle Y auraient augmenté de plus de 700 % au cours du dernier trimestre. Les investisseurs voudront voir si les chiffres de production et de livraison correspondent aux projections. Du côté des bénéfices, les investisseurs évalueront la qualité des bénéfices sous-jacents de Tesla. En effet, ce dernier trimestre a vu la majorité des bénéfices de Tesla provenir de la vente de crédits d’impôt et des Bitcoin (CCC :BTC-USD) exposition. Avec le récent déclin de Bitcoin, les investisseurs chercheront à voir comment cela a nui aux résultats de l’entreprise. Aditionellement, Stellantis (NYSE :STLA) a récemment annoncé qu’il n’aurait plus besoin d’acheter de crédits d’impôt pour véhicules électriques à Tesla. Ces facteurs sont susceptibles d’être reflétés dans les revenus.

