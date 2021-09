Action TSLA : le plafond approche et les investisseurs exigent un retour

Tesla (NASDAQ :TSLA) a créé le marché des voitures électriques, en commençant par le luxe et en descendant.

Source : Sheila Fitzgerald / Shutterstock.com

Cela a fait du PDG Elon Musk un centi-milliardaire. L’action TSLA valait 741 milliards de dollars au début des négociations le 22 septembre. La société n’était que marginalement rentable jusqu’à ce que son rapport du trimestre de juin montre qu’elle rapportait près de 1 $ de revenu net pour chaque tranche de 10 $ de chiffre d’affaires. Depuis lors, les actions ont augmenté de 15 %, ajoutant plus de 85 milliards de dollars de capitalisation boursière.

L’action TSLA vaut aujourd’hui plus que la plupart de ses rivaux réunis. Cela vaut trois fois plus que Moteur Toyota (NYSE :MT), cinq fois plus que Volkswagen (OTCMKTS :VWAGY), ou General Motors (NYSE :DG) et Moteur Ford (NYSE :F) combiné. Alors que ses concurrents sont facturés à des remises sur les ventes, Tesla coûte près de 20 fois les ventes et près de 400 fois les bénéfices.

Y a-t-il quelque chose qui puisse arrêter le mastodonte ?

Le problème de la Chine

Tesla tire environ un quart de ses revenus de la Chine. Il a commencé sa production à Shanghai fin 2019.

Comme l’indique clairement le 10-Q de Tesla, elle paie un taux d’imposition des sociétés de 15 % en Chine, en vertu d’un accord expirant en 2023. Son taux d’imposition mondial était de 8,8 % au deuxième trimestre.

La Chine était heureuse de voir Tesla lancer son marché des voitures électriques. Mais le gouvernement de Xi Jinping n’est pas impatient de voir sa domination se poursuivre. Alors que la Chine est devenue plus nationaliste, les ventes de Tesla ont chuté.

La pression ne vient pas seulement du gouvernement, mais des clients. Le stock de TSLA a dû rappeler presque toutes ses voitures fabriquées en Chine en juin pour un problème de régulateur de vitesse. Les régulateurs l’ont signalé sur la sécurité.

La Chine considère Tesla comme un cheval de trait pour ses propres constructeurs de voitures électriques, comme Nio (NYSE :NIO) et Xpeng (NASDAQ :XPEV). La relation semble suivre son cours.

The Posse arrive pour le stock TSLA

Le stock de Tesla n’est pas tombé sur la Chine car la société lance le mois prochain la production européenne à partir d’une usine près de Berlin.

L’usine de 6,9 ​​milliards de dollars s’est avérée controversée, avec des retards environnementaux et, comme en Chine, jusqu’à 1 milliard de dollars de subventions gouvernementales. Tesla a prévu une « foire du comté » sur le site le 9 octobre, mais il faudra un an pour atteindre la production en volume, selon Musk.

Alors que les premières usines de Tesla ont été construites contre les inquiétudes concernant l’augmentation de la production, Tesla peut maintenant avoir à se soucier de la concurrence.

Volkswagen a investi environ 42 milliards de dollars dans les voitures électriques, les militants exigeant qu’il en fasse encore plus. Il s’attend à livrer une berline électrique à 24 000 $ en trois ans.

GM dépense 35 milliards de dollars pour se lancer dans l’électricité, Ford 30 milliards de dollars. Le Japon offre 7 200 $ de subventions aux acheteurs de véhicules électriques. Ensuite, il y a des start-up américaines bien financées comme Rivian, qui est soutenue par Amazon.fr (NASDAQ :AMZN), Moteurs lucides (NASDAQ :LCID), et Fisker (NYSE :RSF).

Au moment où les usines de Tesla à Berlin et au Texas entreront en pleine production, le marché sera rempli de voitures électriques. L’infrastructure de recharge pour les prendre en charge peut être mise à rude épreuve.

La ligne de fond

Musk sait tout cela. Alors qu’il détient 21% des actions communes de Tesla, la moitié a déjà été mise en gage en garantie de prêt. Il voit mieux à faire avec son argent.

Tesla est une entreprise automobile à maturation rapide, sur un marché des voitures électriques à maturation rapide. Il ne peut plus se contenter de nouveauté. Il va être confronté à une pression sur les prix et à une pression concurrentielle, de la part des entreprises privées ainsi que des gouvernements.

Rien de tout cela n’est actuellement reflété dans l’action, qui se négocie à plus de 10 fois les revenus attendus de l’année prochaine. Les analystes commencent à s’éloigner de Tesla, la moitié de ceux de Tipranks disant maintenant simplement le conserver ou le vendre.

Les actions de croissance sont excellentes jusqu’à ce qu’elles cessent de croître. Même s’ils s’avèrent rentables, la prime de croissance est prélevée. Le stock de Tesla a peut-être atteint un plafond.

A la date de publication, Dana Blankenhorn détenait des positions longues sur AMZN. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Dana Blankenhorn est journaliste financière et technologique depuis 1978. Il est l’auteur de Living With Moore’s Law: Past, Present and Future disponible sur la boutique Kindle d’Amazon. Écrivez-lui à danablankenhorn@gmail.com ou tweetez-le à @danablankenhorn. Il écrit une newsletter Substack, Facing the Future, qui couvre la technologie, les marchés et la politique.