Action TSLA : les analystes ne comprennent toujours pas malgré l’augmentation de la production

Les analystes ne semblent toujours pas comprendre Tesla (NASDAQ :TSLA), le véhicule électrique (VE) et le fabricant de batteries. Et ce malgré le fait qu’il soit sur le point de mettre en service deux nouvelles usines, l’une en Allemagne et l’autre à Austin, au Texas. Alors que la production augmente pour répondre à la demande, l’action TSLA est appelée à augmenter encore, même si les analystes n’ont pas relevé leurs objectifs.

Environ 30 analystes ont des prévisions détaillées pour les bénéfices de l’entreprise selon Seeking Alpha. À titre d’exemple, ils s’attendent à ce que le bénéfice par action (BPA) de 2022 atteigne 7,25 $ par action.

Ainsi, à 688,99 $ le 18 août, cela place l’action TSLA sur un multiple cours/bénéfice (P/E) à terme de 95x. De plus, étant donné qu’il réalisera des ventes d’environ 68 milliards de dollars en 2022 et que l’action a une capitalisation boursière d’environ 682 milliards de dollars, son multiple prix/vente (P/S) est 10 fois supérieur aux ventes à terme.

Ces mesures de valorisation élevées sont la raison pour laquelle de nombreux analystes sont si craintifs à l’égard des actions TSLA. Mais c’est trop myope. Regardons de plus près sa valorisation.

Valoriser l’action Tesla

D’ici 2026, après que ses deux nouvelles usines auront été en pleine production depuis au moins trois ans, Tesla aura un chiffre d’affaires de 198 milliards de dollars et un BPA de 20,82 $. Cela met son évaluation sous un jour plus raisonnable. En effet, il se négocie pour seulement 3,44 fois les ventes prévues pour 2026 et seulement 33 fois les bénéfices à terme.

Cependant, au moins un analyste pense que c’est trop bon marché. Daniel Ives de Wedbush Securities a déclaré que Tesla avait une “puissance bénéficiaire” de 20 $ par action. Il a estimé qu’une évaluation de 50 fois ce montant, ou 1 000 $ par action, est un prix cible approprié.

Gardez à l’esprit que cela implique que l’entreprise continuera de croître à mesure que de plus en plus de gens se tourneront vers les véhicules électriques au lieu des voitures traditionnelles à moteur à combustion interne. Il y a tout lieu de croire que les analystes ont raison sur ce point.

Forbes souligne qu’il y a cinq raisons pour lesquelles ce sera le cas au cours des prochaines années. L’un des facteurs les plus importants est la technologie maintenant que le coût d’un kilowattheure (KwH) est inférieur à 100 $. D’autres raisons incluent des réglementations plus strictes sur les émissions, des avantages environnementaux et des coûts inférieurs.

En bref, il semble tout à fait raisonnable que Tesla soit en mesure d’utiliser pleinement ses usines et de produire plus de 20 $ par action de bénéfices d’ici 2026. Par conséquent, il semble raisonnable de valoriser l’entreprise à 50 fois les bénéfices. Cela implique qu’à un prix cible de 1 000 $ par action, l’action TSLA peut connaître une hausse de 45 % au cours des prochaines années.

Que faire avec les actions TSLA

À l’heure actuelle, la moyenne des objectifs de prix de 25 analystes selon TipRanks.com n’était que de 701,64 $ au 18 août, soit à peine 1,84% au-dessus du prix au 18 août. De plus, Seeking Alpha indique que 33 analystes côté vente ont un moyenne de 685,12 $, ce qui est à peu près au prix d’aujourd’hui.

Cela place le prix cible de 1 000 $ bien au-dessus de la moyenne. Mais il semble clair que la société mérite d’avoir une valorisation élevée compte tenu des bénéfices qu’elle a réalisés jusqu’à présent et de la probabilité qu’ils se poursuivront.

Dans des situations comme celle-ci, j’aime utiliser un peu d’analyse de probabilité. Fixons les cotes que d’autres analystes sont juste en dessous de nos cotes (c’est-à-dire 40 % pour eux et 60 % pour notre objectif de cours). En conséquence, nous pouvons pondérer selon les probabilités les deux prix moyens et voir quel retour cela produira.

Par exemple, 40 % multiplié par 693,38 $ (la moyenne des deux sondages d’analystes) équivaut à un prix pondéré de 277,35 $. Et 60% fois le prix cible de Wedbush de 1 000 $ équivaut à 600 $. Ainsi, après avoir additionné ces deux éléments, l’objectif de prix moyen pondéré en fonction des probabilités est de 877,35 $.

Cela prend en compte les deux objectifs de prix. Il en résulte un rendement potentiel de 27,36 %. En d’autres termes, attendez-vous à voir l’action TSLA augmenter d’au moins 27% au cours de la prochaine année.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et dirige le Guide de la valeur totale du rendement que vous pouvez consulter ici.