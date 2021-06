Action TSLA : pourquoi l’inflation est une mauvaise nouvelle pour les investisseurs Tesla

Les chances d’une hausse des taux d’intérêt au cours de la prochaine année ont considérablement augmenté. Ce changement est une très mauvaise nouvelle pour Tesla (NASDAQ :TSLA) Stock.

Source : Ivan Marc / Shutterstock.com

Il y a tout juste un mois, le marché obligataire tablait sur une probabilité de 25,3 % d’au moins une hausse des taux de la Réserve fédérale d’ici juin 2022. En un mois seulement, ce pourcentage est passé à 31 %. Pourquoi? La semaine dernière, la Fed a considérablement allongé son calendrier pour sa prochaine hausse de taux prévue. La Fed est passée de l’absence de hausse des taux jusqu’en 2024 au moins à la projection de deux hausses en 2023.

Le moment et le rythme des hausses des taux d’intérêt de la Fed dépendent très certainement du fait que le taux d’inflation de 3,4% que la Fed prévoit pour 2021 soit temporaire ou non. Il est peu probable que la Fed appuie sur la gâchette d’une hausse des taux d’intérêt de si tôt. Mais plus tôt et plus les taux d’intérêt commencent à augmenter, pire c’est pour les actions TSLA.

L’importance des taux d’intérêt pour les actions TSLA

L’écrivain de Barron, Al Root, a récemment écrit une explication concise des raisons pour lesquelles des taux d’intérêt plus élevés sont une pire nouvelle pour les actions de croissance que pour le reste du marché. En un mot, les entreprises en croissance génèrent un pourcentage plus élevé de leurs flux de trésorerie dans les années à venir. Des taux d’intérêt plus élevés signifient que les liquidités futures valent moins en dollars d’aujourd’hui, en partie parce que les investisseurs ont la possibilité de tirer des rendements plus élevés des actifs qui rapportent des intérêts et des dividendes aujourd’hui.

En mars, les analystes prévoyaient que Tesla générerait 2 milliards de dollars de flux de trésorerie en 2021 et 42 milliards de dollars d’ici 2030.

En utilisant la méthode d’évaluation des flux de trésorerie actualisés, Root a calculé que chaque hausse de 1% des taux d’intérêt aujourd’hui nuirait à l’évaluation de Tesla d’environ 200 milliards de dollars. Sur la base de la capitalisation boursière actuelle de 601 milliards de dollars de Tesla, une hausse de 1 % des taux d’intérêt serait corrélée à environ 33 % de baisse de l’action Tesla.

Analyste prendre

En février 2012, le PDG de Tesla, Elon Musk, a fait une déclaration audacieuse sur la situation financière de Tesla.

“Tesla n’a pas besoin de lever un autre tour de financement”, a déclaré Musk. “Nous pouvons vouloir le faire, mais nous sommes dans une position de trésorerie solide et nous n’en avons pas besoin.”

Depuis lors, Tesla a réalisé 14 augmentations de capital, levant un total de plus de 22 milliards de dollars.

La levée de capitaux supplémentaires sera essentielle à la capacité de croissance de Tesla, selon l’analyste de Bank of America John Murphy :

« Il reste à voir si TSLA peut capitaliser sur son avantage de premier arrivé et rester dominant à long terme. Néanmoins, nous continuons de croire que tant que l’entreprise pourra financer une croissance démesurée (introduction de nouveaux modèles, installation de capacité, etc.) avec peu ou pas de coût en capital, comme elle l’a fait au cours de la dernière décennie et plus, son cours boursier élevé sera justifié. »

Cependant, le coût du capital est une préoccupation majeure. Si Tesla continue de trouver des investisseurs pour acheter des actions, elle peut simplement continuer à compléter ses offres d’actions. Il est assez facile de lever des capitaux en diluant les actionnaires actuels. Cependant, s’il doit vendre des obligations pour lever des fonds, les taux d’intérêt comptent beaucoup. Les intérêts payés sur ces obligations peuvent devenir très coûteux si les taux continuent d’augmenter.

Comme Murphy, j’ai renoncé il y a longtemps à prédire où se dirigera ensuite l’action TSLA. En août 2020, Murphy a fait passer l’action TSLA de « sous-performante » à « neutre ». À l’époque, Murphy avait déclaré que la montée en flèche du cours des actions de Tesla lui permettait essentiellement de lever un financement bon marché illimité via des offres de capitaux propres.

En d’autres termes, s’il n’y a pas de pénalité pour l’impression d’actions à partir de rien, Tesla et toute autre entreprise peuvent facilement réussir.

Stock TSLA et AMC

Tesla une situation moins extrême que ce qui se passe actuellement avec Divertissement AMC (NYSE :AMC). L’entreprise d’AMC était au bord de la faillite plus tôt cette année. Ensuite, son culte des investisseurs a fait grimper le cours de son action pour «sauver AMC».

AMC a immédiatement commencé à vider agressivement des actions sur le marché pour réunir les liquidités dont elle avait besoin pour survivre. L’avantage d’un culte est que les investisseurs sont prêts à acheter, quel que soit le nombre d’actions vendues par l’entreprise. Même lorsque AMC a explicitement averti ses actionnaires qu’ils pourraient perdre « la totalité ou une partie substantielle » de leurs investissements, ils s’en fichaient. Ces investisseurs sont essentiellement des guichets automatiques pour des entreprises comme AMC et Tesla.

La hausse des taux d’intérêt est très mauvaise pour la valorisation de Tesla sur la base d’un modèle de cash-flow actualisé. Cela importera-t-il aux investisseurs en actions TSLA ? Probablement pas. Je continue de recommander de ne pas acheter d’actions TSLA longues ou courtes. Il existe de nombreuses actions qui se négocient toujours en fonction de la valeur de leurs activités sous-jacentes. Les investisseurs n’ont aucune raison de se fier simplement à l’exubérance irrationnelle des autres acheteurs.

À la date de publication, Wayne Duggan n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Wayne Duggan est un contributeur de US News & World Report Investing depuis 2016 et est rédacteur chez Benzinga, où il a écrit plus de 7 000 articles. M. Duggan est l’auteur du livre « Beating Wall Street With Common Sense », qui se concentre sur la psychologie de l’investissement et les stratégies pratiques pour surperformer le marché boursier.