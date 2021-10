Action TSLA : Tesla a vaincu les vendeurs à découvert, mais les risques demeurent

Il y a environ deux ans, Tesla (NASDAQ :TSLA) était l’action la plus polarisante de Wall Street. Les fans d’Elon Musk ne voyaient aucun mal à la société automobile de leur leader. Pendant ce temps, les ours et les vendeurs à découvert ont passé un temps incalculable à documenter tous les aspects négatifs possibles des actions TSLA.

Récemment, cependant, Tesla est passé au second plan. Les traders actifs ont tourné leur attention vers les noms de mèmes tels que GameStop (NYSE :GME) ou des crypto-monnaies. Les vendeurs à découvert sont également allés ailleurs, réalisant apparemment que Tesla n’allait tout simplement pas tomber en panne de si tôt, quel que soit le nombre de billets de blog ou de tweets négatifs qu’ils publient.

Au moment d’écrire ces lignes, l’action TSLA n’avait plus que 3,4% d’intérêt à découvert. C’est un faible niveau de court-circuit tout à fait normal pour une grande entreprise technologique de premier plan. En d’autres termes, tout a changé depuis une époque pas si lointaine, lorsque Tesla était le titre le plus court-circuité au monde. Pourtant, alors que les ours ont abandonné, le stock de TSLA fait toujours face à des obstacles importants.

Les revenus restent profondément peu impressionnants

Alors que Tesla le stock a été un incroyable gagnant, Tesla le constructeur automobile a encore beaucoup à prouver. Un rapide coup d’œil aux données financières prouve ce point.

Pour l’exercice 2020, Tesla a généré un chiffre d’affaires de 31,5 milliards de dollars. Il a coûté à l’entreprise 24,9 milliards de dollars pour générer ces revenus, laissant 6,6 milliards de dollars de bénéfice brut. Les dépenses d’exploitation ont consommé 4,6 milliards de dollars supplémentaires. Ensuite, les impôts et les paiements d’intérêts ont pris un autre milliard de bénéfices. Additionnez le tout et Tesla a généré 690 millions de dollars de revenu net en 2020. Ce n’est pas non plus une aberration due à Covid-19 ; en fait, 2020 a été l’année la plus rentable de Tesla à ce jour en tant qu’entreprise publique.

Étant donné que Tesla a 1,0 milliard d’actions en circulation, le bénéfice par action n’a été que de 64 cents par action. C’est un territoire positif. Alors, pas trop mal, non ? Le problème est, cependant, que l’action TSLA se négocie à près de 800 $ par action. Le ratio P/E de Tesla est bien dans les trois chiffres. Ce n’est pas non plus comme si l’entreprise se développait si rapidement ; c’est un constructeur automobile mature depuis un certain temps. Il n’en est plus à sa phase initiale de montée en puissance.

A titre de comparaison, Moteurs Toyota (NYSE :MT) a généré 277 milliards de dollars de revenus en 2020. Il en a transformé 44 milliards de dollars en bénéfice brut. Près de la moitié de ce montant s’est directement répercuté sur le résultat net, car Toyota a réalisé un revenu net de 21 milliards de dollars au cours de l’année pandémique. En conséquence, Toyota a gagné près de 15 $ par action, soit environ 12 fois les bénéfices contre plus de 100 fois pour Tesla.

En d’autres termes, Toyota a une capitalisation boursière de 250 milliards de dollars et réalise environ 20 milliards de dollars de bénéfices annuels. Tesla, en revanche, a une capitalisation boursière de 750 milliards de dollars et atteint à peine le seuil de rentabilité de ses opérations.

La concurrence est là

Pendant de nombreuses années, Tesla a eu un avantage crucial : être le pionnier. Tesla était le seul constructeur automobile sérieux avec une gamme attrayante de véhicules électriques (VE) et le muscle marketing et financier pour sensibiliser le public. Tesla était effectivement synonyme de véhicules électriques pendant la majeure partie des années 2010.

En théorie, Tesla aurait pu obtenir une emprise dominante sur le marché des véhicules électriques avec une telle longueur d’avance. Au lieu de cela, Tesla a largement échoué à capitaliser sur l’opportunité. Maintenant, une multitude de nouvelles entreprises de véhicules électriques ont vu le jour. Alors que beaucoup d’entre eux se sont déjà éteints, certains sont construits pour le long terme. de lucide (NASDAQ :LCID), le lancement de nouveaux produits en particulier génère des tonnes de buzz et pourrait voler des tonnes de clients à Tesla. Comme si cela ne suffisait pas, un groupe d’entreprises de véhicules électriques de premier plan ont vu le jour en Chine, comme NIO (NYSE :NIO), également.

Pendant ce temps, les constructeurs automobiles traditionnels ont à peine concédé le domaine des véhicules électriques non plus. Cela leur a pris quelques années, mais des entreprises comme Volkswagen (OTCMKTS :VWAGY) et Gué (NYSE :F) mettent sur le marché des voitures et des camions électriques qui pourraient submerger Tesla.

Verdict Stock TSLA

D’une part, c’est un exploit que Musk et sa compagnie ont réussi à repousser avec succès contre les vendeurs à découvert et les critiques. Les investisseurs qui ont gardé leur confiance dans le titre ont été dûment récompensés jusqu’à présent.

À un moment donné, cependant, vous devez vous demander d’où viendra tout autre avantage possible. Tesla vaut bien plus que les autres grands constructeurs automobiles du monde. Malgré cela, il ne fait pratiquement aucun profit. Et Tesla existe depuis assez longtemps pour que son modèle économique ait déjà commencé à fonctionner, mais ce n’est pas le cas.

Avec les ours vaincus, il n’y a plus de short à serrer. En plus de cela, Tesla a déjà été ajouté aux principaux indices boursiers tels que le S&P 500, en retirant un autre ancien catalyseur de la liste.

À moins que Tesla ne commence réellement à générer de solides bénéfices et une croissance constante, il est difficile de voir ce qui pourrait justifier le cours de l’action TSLA à un niveau proche des niveaux actuels. Tesla a gagné la bataille des sentiments. Mais il manque encore assez sur une base fondamentale réelle.

