Action TTCF : le chef tatoué doit faire des profits avant que ses actions puissent bouger

Chef tatoué (NASDAQ :TTCF) est encore loin de ses sommets du début de l’année. J’ai pensé qu’il pourrait être surévalué dans mon dernier article du 26 février, et jusqu’à présent cette année, rien ne m’a fait changer d’avis. Le problème est que le stock de TTCF n’augmentera probablement pas tant que l’entreprise d’aliments à base de plantes ne pourra pas prouver qu’elle a une opération rentable.

Source : Shutterstock

Les derniers résultats de la société montrent clairement qu’elle ne se préoccupe pas des bénéfices pour le moment. Ils visent l’échelle, malgré une rentabilité très faible. Par exemple, la société vient de clôturer l’acquisition de Foods of New Mexico et l’a incluse dans ses récents résultats du deuxième trimestre. Cela a contribué à améliorer son chiffre d’affaires mais n’a pas fait grand-chose pour ses bénéfices sous-jacents.

En conséquence, ne vous attendez pas à ce que l’action TTCF augmente beaucoup de sitôt, ou du moins jusqu’à ce que l’entreprise décide de faire des profits une priorité.

Où cela laisse le chef tatoué

Les ventes ont augmenté à un bon rythme, mais pas assez rapidement pour rentabiliser l’entreprise. Par exemple, le chiffre d’affaires a augmenté de 45,9 % pour atteindre 50,7 millions de dollars au deuxième trimestre en glissement annuel, contre 34,8 millions de dollars l’an dernier.

Cependant, cela comprenait 4,3 millions de dollars de la nouvelle acquisition, ce qui implique que sa croissance sous-jacente n’était que de 33,3 % en glissement annuel. Plus important encore, le bénéfice brut de l’entreprise était de 8 millions de dollars, ce qui n’implique que 15,7 % de marge brute.

C’est une marge brute très faible pour une entreprise alimentaire. Par exemple, Aliments B&G (NYSE :BGS), une entreprise d’aliments emballés et de viandes avec une capitalisation boursière similaire à celle de Tattooed Chef, a une marge brute beaucoup plus élevée. Il était de 24,1 % pour le dernier trimestre de l’entreprise.

De plus, ses ventes devraient atteindre 2,06 milliards de dollars cette année, mais sa capitalisation boursière n’est que de 1,89 milliard de dollars. Comparez cela à Tattooed Chef qui a une valeur marchande de 1,65 milliard de dollars, mais des ventes qui ne devraient être que de 242 millions de dollars selon ses propres projections. Cela lui donne un multiple prix/ventes (P/S) de 6,8 fois avec une marge brute de seulement 15,7%

Pour être juste, la société a déclaré dans sa dernière publication de ses résultats qu’elle s’attend à une marge brute plus élevée d’ici la fin de l’année. Leurs prévisions tablent sur une marge brute de 16% à 24% pour 2021. Cela implique que sa marge brute trimestrielle en cours sera bien supérieure aux 15,7% de son dernier trimestre.

Quelle est la valeur de l’action TTCF

Mais cela ne fait toujours pas que l’action TTCF vaut 6,8 fois le multiple P/S d’une entreprise comparable. D’autres exemples poussent ce point.

Par exemple, Nourritures de cabane dans les arbres (NYSE :THS) a une capitalisation boursière de 1,92 milliard de dollars et devrait réaliser des ventes de 4,34 milliards de dollars cette année. Mais sa marge brute n’est que de 17%, à son dernier trimestre. Cela le place à une capitalisation boursière et une marge similaires à celles de Tattooed Chef, mais avec un multiple P/S de 0,5, par rapport au multiple de 6,8 pour l’action TTCF.

Cependant, il pourrait y avoir une bonne explication : la croissance attendue des ventes. Par exemple, TTCF devrait atteindre 500 millions de dollars de ventes, selon les projections de la société, avec sa dernière acquisition. Cela doublerait sa croissance en un an environ. Cela se compare à presque aucune prévision de croissance des ventes pour BGS ou Treehouse Foods.

En d’autres termes, le marché paie pour la croissance, en supposant que les bénéfices à plus grande échelle suivront éventuellement. Par exemple, comme je l’ai expliqué dans mon dernier article, Tattooed Chef prévoyait initialement des ventes de 1 milliard de dollars d’ici 2026 à la page 34 de ses documents de fusion SPAC. D’ici là, il s’attend également à avoir une marge brute de 35%.

Donc, si cela se produit, à la valeur marchande actuelle de 1,65 milliard de dollars, l’action se négocie pour seulement 1,65 fois les ventes de 2026. Cela peut sembler raisonnable, tant que les investisseurs croient que cela se produira et qu’ils peuvent attendre.

Que faire avec les actions TTCF

Le problème, comme on le voit, est que le stock TTCF intègre désormais toutes les bonnes nouvelles pour les quatre à cinq prochaines années. Cela laisse très peu d’avantages à moins que, comme cela n’est pas prévu actuellement, l’entreprise puisse générer des bénéfices bruts élevés et même des bénéfices EBITDA ajustés. À l’heure actuelle, Tattooed Chef produit des pertes d’EBITDA.

Par conséquent, la plupart des investisseurs axés sur la valeur attendront de voir quand l’entreprise produira des bénéfices. S’ils sont plus tôt que prévu, le marché pourrait être agréablement surpris et vous verrez l’action TTCF augmenter considérablement. Mais jusque-là, attendez-vous à ce que l’action se négocie dans une fourchette de 10 à 20 % autour de son niveau actuel.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com