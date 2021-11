Action TTD : ce que les investisseurs disent du bureau de négociation alors que les actions augmentent cette semaine

Aujourd’hui, les actions de The Trade Desk (NASDAQ :TTD) se négocient en hausse de près de 10 % après avoir publié des bénéfices plus tôt cette semaine. Il est sûr de dire que les investisseurs étaient satisfaits ; L’action TTD a augmenté de 13% depuis la clôture du 8 novembre. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 301,1 millions de dollars, en hausse de 39% et dépassant largement l’estimation du consensus de Zacks. Une série de mises à jour d’analystes ont suivi après les résultats.

Bien sûr, les investisseurs en actions TTD craignaient que Pommes (NASDAQ :AAPL) Les modifications apportées aux règles relatives à l’identifiant pour les annonceurs (IDFA) affecteraient les résultats du troisième trimestre. Cependant, le PDG Jeff Green a déclaré lors de la conférence téléphonique sur les résultats que les changements apportés à l’IDFA n’avaient pas d’incidence importante sur les opérations.

Cela dit, les prévisions du quatrième trimestre semblaient être un point aigre dans le rapport. Le rapport sur les résultats du Trade Desk indiquait que l’activité publicitaire pourrait être affectée par « l’évolution des conditions économiques ou des commandes supplémentaires d’abris sur place qui peuvent ou non se produire ».

L’action TTD a généré un rendement étonnant de 95 % au cours des six derniers mois, plus de sept fois le S&P 500 revenir sur la même période.

Voici quelques faits saillants du troisième trimestre :

Le Trade Desk a déclaré un bénéfice net de 59,4 millions de dollars, en hausse de 44 % en glissement annuel. Le bénéfice d’exploitation s’est élevé à 80,4 millions de dollars, en hausse de 88 % en glissement annuel. La marge d’EBITDA ajusté s’élève à 41 %, contre 36 % un an plus tôt. Le bénéfice par action (EPS) de 18 cents a dépassé les estimations de 12,5%. La trésorerie et les équivalents de trésorerie se sont élevés à 576,9 millions de dollars, contre 476,9 millions de dollars en juin. La fidélisation de la clientèle est restée supérieure à 95 %.

Prédictions du cours de l’action TTD

Jetons maintenant un coup d’œil à quelques objectifs de prix des analystes de Wall Street.

Wells Fargo a un objectif de cours de 120 $ sur les actions TTD. L’analyste Brian Fitzgerald pense que le Trade Desk dispose d’un éventail de catalyseurs possibles et que les changements d’IDFA et les problèmes de chaîne d’approvisionnement n’ont pas affecté l’entreprise de manière significative. RBC Capital a un objectif de cours de 105 $. L’analyste Matthew Swanson note que la société a réalisé un « trimestre solide » et que The Trade Desk est bien placé pour étendre l’exposition internationale à la télévision connectée (CTV). Oppenheimer a un objectif de prix de 100 $. L’analyste Jason Helfstein est impressionné par la « position de leadership de l’entreprise au sein de l’Open Web » et voit un potentiel de hausse des prévisions données pour le quatrième trimestre en raison de la période des fêtes. Keybanc a également un objectif de prix de 100 $. L’analyste Justin Patterson déclare que les bons résultats du Trade Desk au troisième trimestre renforcent la résilience de son modèle et que l’entreprise dispose de plusieurs vents favorables pour générer des bénéfices futurs. L’objectif de cours moyen de 19 analystes couvrant l’action TTD est de 92,58 $

Voici ce que disent les investisseurs sur Twitter (NYSE :TWTR) sur le titre et ses perspectives :

Je pense que nous pouvons tous convenir que l’industrie de la publicité continue de passer au numérique alors que les spécialistes du marketing réalisent la valeur, le potentiel et l’efficacité qu’il apporte. $ TTD est exceptionnellement bien positionné pour une croissance future. @KreizJordy @FromValue @StockMarketNerd @Couch_Investor @OphirGottlieb – Max Bosenko (@MaxTheComrade) 11 novembre 2021

$TTD Bénéfices T3 2021 👇 « La croissance des revenus de 39 % a largement dépassé la croissance mondiale de la publicité programmatique. Les plus grandes marques et agences mondiales utilisent de plus en plus notre plate-forme pour appliquer des stratégies basées sur les données afin d’améliorer la précision et la valeur de leurs campagnes ». pic.twitter.com/oQOqBSMVgh – Max Bosenko (@MaxTheComrade) 8 novembre 2021

$TTD $NVDA ces actions ont fait de moi un homme riche ces deux dernières années. Des actions à vie ! Et $SHOP ️ – MaybeABot (@MaybeABot5) 12 novembre 2021

$FB/ $MVRS, $SNAP : IDFA 😱😱😱$TTD : retiens ma bière 😎 Chiffre d’affaires en hausse de 39,3 % à 301,1 M$, 17,17 M$ (6%) au-dessus du consensus ! ?? BPA 0,18 $ bat de 0,03 $

Le BPA PCGR de 0,12 $ bat de 0,01 $ Actions en hausse de près de 20% en ce moment avant la commercialisation. pic.twitter.com/iTtNFRHDGn – De la croissance à la valeur (@FromValue) 8 novembre 2021

