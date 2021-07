Action UONE : pourquoi Urban One augmente de 20 % aujourd’hui

Actions de la société multimédia Urbain (NASDAQ :UONE) montent en flèche aujourd’hui. En effet, l’action UONE a grimpé de plus de 20 % plus haut dans les échanges tôt le matin sur un volume très important.

Le mouvement d’aujourd’hui fait suite à une période de volatilité extrême pour ce titre. En effet, l’action UONE se négociait en dessous de 5 $ par action début mai, pour atteindre près de 25 $ par action en quelques semaines. Depuis lors, Urban One a vu l’intérêt des investisseurs de détail se tarir quelque peu, les actions clôturant hier au niveau de 7,50 $.

Cependant, le mouvement d’aujourd’hui vers le niveau de 9 $ indique que le sentiment pourrait changer avec cette action. En effet, le modèle commercial d’Urban One couvrant la radiodiffusion, la télévision par câble, les médias de portée et le numérique est un mélange plutôt intrigant de médias de la vieille école et du nouveau monde. Les investisseurs n’arrivent apparemment pas à se décider sur ce titre ces derniers temps.

Examinons quelques-unes des raisons de la hausse actuelle des actions UONE.

Le stock d’UONE augmente en raison d’achats intensifs au détail

Il semble qu’Urban One soit un autre titre que les investisseurs particuliers ont ciblé comme une opportunité potentielle de vente à découvert. En effet, un certain nombre de personnalités de Twitter ont expliqué pourquoi les actions UONE pourraient vraiment fonctionner à partir d’ici. Selon Will Meade, l’action UONE pourrait, selon lui, atteindre 15 $ dans les plus brefs délais. Autrement dit, si les étoiles s’alignent.

En cette ère de spéculation, tout est possible. Cependant, avec des jeux à élan extrêmement élevé comme celui-ci, l’élan fonctionne dans les deux sens. Les investisseurs devraient jeter un œil au graphique historique de l’action UONE pour voir ce que cela signifie pour les fluctuations potentielles à court terme.

La précédente augmentation des actions d’Urban One était liée à l’approbation du projet de casino d’Urban One à Richmond, en Virginie. Cela dit, après l’annonce, il semble que les investisseurs ont pris des bénéfices et se sont largement lancés dans d’autres jeux spéculatifs pour des gains à court terme.

Le fait que le mouvement d’aujourd’hui soit venu sur peu de nouvelles est une indication que le marché anticipe probablement une probabilité plus élevée d’une compression aujourd’hui. Les investisseurs doivent se rappeler d’investir dans des actions hautement spéculatives avec ce qu’ils peuvent se permettre de perdre, en fonction de leur niveau de tolérance au risque.

