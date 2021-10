Action UPST: 6 choses à savoir sur Upstart alors que les investisseurs espèrent 400 $

Parvenu (NASDAQ :UPST) l’action attire l’attention des investisseurs vendredi alors qu’ils recherchent que les actions atteignent 400 $.

Source : shutterstock.com/CC7

Il n’y a pas de nouvelles officielles de la société responsable du mouvement d’aujourd’hui. Au lieu de cela, il semble qu’une récente interview avec Eric Jackson d’EMJ Capital sur CNBC soit à l’origine de la poussée. Dans ce document, Jackson a déclaré qu’il pensait qu’UPST « devrait être un stock de 1 000 $ aujourd’hui ».

L’idée que l’action UPST grimpe à 1 000 $ par action est sans aucun doute passionnante pour les investisseurs. Après tout, cela représente un potentiel de hausse d’environ 154% pour les actions de la société. Cependant, il doit d’abord franchir la barre des 400 $.

En gardant cela à l’esprit, examinons ce que les traders doivent savoir sur Upstart aujourd’hui.

UPST est une plateforme de prêt d’IA qui s’associe avec des banques et des coopératives de crédit pour élargir l’accès à un crédit abordable. Cela permet des taux d’approbation plus élevés et des taux de perte plus faibles pour les banques et les coopératives de crédit. Cela leur permet également d’offrir une « première expérience de prêt numérique à la demande de leurs clients ». L’entreprise se targue d’avoir approuvé instantanément les deux tiers de ses prêts tout en étant entièrement automatisés. Upstart a été fondée en 2012 par d’anciens employés de Google. Il est actuellement basé à San Mateo, en Californie, et à Columbus, dans l’Ohio.

L’attention supplémentaire des actions UPST aujourd’hui a des actions qui font l’objet d’échanges intenses. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 6 millions d’actions ont changé de mains. C’est au-dessus du volume de négociation moyen quotidien de la société de 4,9 millions d’actions.

L’action UPST était en hausse de 3,9% vendredi après-midi.

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.