Action UPST : Upstart est une excellente entreprise avec une évaluation très élevée

Il y a vraiment énormément de choses à aimer Parvenu (NASDAQ :UPST) Stock. En fait, en avril, j’ai écrit un article très optimiste sur les actions, déclarant que le nom « est un achat pour les investisseurs de croissance » et vantant la grande valeur de la technologie d’intelligence artificielle hautement spécifiée de la société pour les prêteurs. Depuis la publication de mon article, les parts ont plus que triplé.

Source : obturateur

Avec Upstart continuant d’ajouter rapidement plus de banques à sa clientèle et commençant à entrer dans l’espace de prêt automobile, je suis sûr qu’il a une énorme marge de croissance. Et les résultats financiers de l’entreprise continuent d’être extraordinaires.

Deux façons de gérer les stocks UPST

Néanmoins, compte tenu de la valorisation actuelle extrêmement élevée de l’action UPST, je pense que les actions sont susceptibles de chuter fortement même en cas de petit contretemps de l’entreprise, du secteur bancaire ou du marché boursier. Par conséquent, je conseillerais aux investisseurs d’attendre un recul substantiel des actions avant de prendre une position haussière sur celles-ci.

Cependant, comme approche alternative, les investisseurs à long terme pourraient envisager de prendre une position haussière relativement petite dans les actions maintenant. Au cas où il n’y aurait pas de recul du marché ou du secteur ou de problèmes avec l’entreprise, cela permettrait à l’action UPST de continuer à se redresser.

Ensuite, si les actions chutent fortement par la suite en cas de faiblesse, ces investisseurs pourraient prendre une position haussière beaucoup plus importante, abaissant leurs coûts moyens et les laissant très bien positionnés.

L’activité en plein essor d’Upstart et ses perspectives de croissance

Au deuxième trimestre, les revenus du fabricant de logiciels d’IA ont grimpé de 60% en glissement annuel pour atteindre 194 millions de dollars. Le bénéfice net de la société, hors certains éléments, s’est élevé à 37,3 millions de dollars. Cela se compare à une perte de 3,7 millions de dollars au même trimestre un an plus tôt.

« Les partenaires bancaires ont accordé 286 864 prêts, pour un total de 2,80 milliards de dollars, sur notre plate-forme au deuxième trimestre, en hausse de 1 605% par rapport au même trimestre de l’année précédente », a déclaré la société dans son communiqué de presse sur les résultats. Pour toute l’année 2021, Upstart s’attend à ce que ses ventes montent en flèche de 221% en glissement annuel à environ 750 millions de dollars.

À la fin du deuxième trimestre, la base de clients de l’entreprise n’était que de 25, ce qui lui donne une grande marge de manœuvre pour poursuivre sa formidable croissance. De plus, le PDG d’Upstart, Dave Girouard, s’exprimant lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l’entreprise, a noté que l’une des banques qui utilise sa plate-forme a choisi de ne plus refuser automatiquement d’accorder des prêts aux consommateurs dont la cote de crédit n’atteignait pas un niveau minimum.

Cette information m’a fait réaliser qu’avec le temps, les banques pourraient décider de cesser complètement d’utiliser les cotes de crédit et de se fier uniquement à la plate-forme d’Upstart. Une telle évolution permettrait probablement à Upstart d’augmenter ses prix car les banques deviendraient beaucoup plus dépendantes de la plate-forme de l’entreprise et auraient des fonds excédentaires du fait qu’elles n’auraient plus à payer les agences de notation.

Enfin, Upstart est entré sur le marché des prêts automobiles cette année. Selon Girouard, l’espace de crédit automobile est « au moins 6 fois plus important que les prêts personnels et au moins aussi inefficace ». Le 6 octobre, la société a annoncé le lancement du logiciel Upstart Auto Retail. Le produit utilise l’IA pour évaluer la solvabilité des acheteurs potentiels de voitures.

« Avec l’ajout de prêts financés par Upstart, les concessionnaires pourront offrir instantanément un financement abordable à un plus grand nombre de leurs clients », a déclaré Upstart.

À l’avenir, Upstart a une grande marge de progression dans les secteurs des prêts personnels et des prêts automobiles.

Une valorisation très élevée

L’action UPST se négocie à un ratio cours/ventes à terme de près de 28 fois, et son ratio cours/bénéfice à terme est d’environ 220 fois. Ce sont des valorisations très élevées. Souvent, les actions dont les valorisations sont élevées finissent par subir une forte correction si les résultats financiers de l’entreprise sont légèrement inférieurs aux perspectives moyennes des analystes.

En fait, la valorisation très élevée des actions a conduit l’analyste de Bank of America, Nat Schindler, à déclasser les actions de « sous-performer » par rapport à « acheter ». le 18 octobre. L’analyste a abaissé sa note sur l’action parce qu’il pense que « la hausse à court terme de l’action {est} intégrée », a rapporté Seeking Alpha.

Le résultat sur UPST Stock

Upstart a un très bel avenir, mais les actions sont chères maintenant. Je recommande aux investisseurs d’utiliser l’une des deux approches pour les actions que j’ai décrites ci-dessus.

A la date de publication, Larry Ramer n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Larry Ramer a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 13 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.